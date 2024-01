"Gitana" de Cruzcampo: Un Homenaje Renovado a la Cultura Andaluza y al Flamenco

Cruzcampo, en su más reciente campaña publicitaria, nos trae "Gitana", una pieza que profundiza en la cultura andaluza y renueva su compromiso con la singularidad cultural, continuando la serie "Con mucho acento" que empezaran hace tres años con la ya mítica campaña de Lola Flores y el Deep fake que hicieron gracias a la inteligencia artificial.

La campaña, firmada por Ogilvy en la parte creativa, por Dentsu X como agencia de medios y por N Team Comunicación llevando las relaciones públicas, ha vuelto a resucitar a un clásico de la cultura andaluza y española. Si hace tres años se decantaron por Lola Flores, está vez ha sido Camarón de la Isla el que ha revivido dentro de los spots.

La campaña se centra en una muñeca flamenca clásica, un elemento decorativo familiar en muchos hogares españoles, que se despierta inspirada por la voz de Lola Flores del anuncio anterior de Cruzcampo. Esta muñeca emprende un viaje de autodescubrimiento, simbolizando la transformación y el orgullo de las raíces culturales andaluzas.

La protagonista, interpretada por la actriz y bailaora Carmen Avilés, lleva un vestido flamenco espectacular, obra del diseñador Leandro Cano, que simboliza la fusión de tradición y modernidad. La campaña también incluye un archivo sonoro inédito de Camarón de la Isla de 1989, cantando la bulería “De la Cruzcampo yo no me quito” añadiendo un elemento auténtico y profundamente enraizado en el flamenco. Gracias a la colaboración de familiares y amigos del genio del cante, como “La Chispa”, Tomatito o Diego Carrasco, se ha podido aprovechar esta grabación que se hizo durante la grabación del disco “Soy gitano”.

Antes de mostrarse la campaña en televisión, ha habido una activación que ha funcionado como teaser, al aparecer una flamenca gigante en la plaza de Callao de Madrid, llamada “La gitana de la tele”.

El anuncio es una alegoría de la evolución de la cultura popular andaluza. Comienza en un bar plagado de motivos clásicos, como el dominó o los caracoles, en los que la flamenca de la tele se despierta al escuchar a Lola Flores hablar del acento, que es el eje comunicativo que la cervecera andaluza, propiedad del grupo Heineken, ha utilizado desde hace tres años.

A partir de ahí, sale a la calle y se va viendo una evolución en cuanto a la música e incluso los colores, pasando de un tono más bien sombrío en el bar y de una música muy tradicional, para dejar paso a Camarón y su bulería, cuya coreografía ha diseñado Triana Ramos, coreógrafa del Motomami World Tour de Rosalía.

Como decíamos, la luz de las calles se va llenando de alegría y comienza a sonar una música que engarza con la tradición flamenca pero mestizándola con el rock, eligiéndose para ello el tema de los sevillanos Derby Motoreta Burrito Kachimba “Gitana”.

Al final del spot, aparecen varios miembros de la nueva escena cultural andaluza que están reinterpretando las raíces andaluzas, como el tatuador Jorge el del Llorón, el músico Negro Jari o la diseñadora Sara Gómez.

Siguiendo la línea innovadora del anterior anuncio "Lola", que usó la tecnología deepfake para "revivir" a Lola Flores, "Gitana" se destaca por su uso creativo de archivos sonoros históricos, integrando la voz de Camarón de manera natural y emotiva en el anuncio. "Gitana" no es solo un anuncio, sino una narrativa visual que celebra y reinterpreta la cultura andaluza. Cruzcampo, con esta campaña, no solo promociona su cerveza, sino que también rinde un homenaje a las raíces andaluzas, mostrando cómo la tradición puede coexistir con la modernidad y seguir siendo relevante en el mundo contemporáneo.

La campaña te puede gustar o no, a mí particularmente me encanta, pero de lo que no cabe duda es de que Cruzcampo se ha apropiado de un territorio comunicativo y que ha encontrado su sitio y lo ha seguido desarrollando.