La inflación llega a los anuncios: cómo las campañas publicitarias hablan de ahorros a los estresados consumidores

La publicidad debe adaptarse o no logrará conectar con los consumidores. El contexto siempre manda y, cuando un tema domina la agenda, acaba filtrándose a los anuncios. Ahí está el arranque de la pandemia, cuando los anuncios se convirtieron en campañas de temática coronavirus. Ahora que la inflación lo domina todo y que el temor a la crisis económica se ha convertido en una constante, los anuncios también han empezado a hablar de ahorro, precios, inflación y lo que los consumidores necesitan para sentirse tranquilos. Las pausas publicitarias en España no renuncian, por tanto, a hablar de un tema complicado y sensible.

La idea no es exactamente nueva: a finales del verano, los anuncios ya hablaban de la crisis. En la campaña de Fairy, si los de Villabajo no sabían hacer las cosas no era en esta ocasión enfrentándose a lavar platos tras una comilona sino porque no sabían que el lavavajillas ayudaba a reducir el consumo de energía.

Los anuncios ahora se centran en la inflación o en los precios que escalarán en el invierno. Por ejemplo, la campaña de Daikin para esta temporada invernal insiste en cómo sus productos permiten ahorrar en precios energéticos y sobrevivir al invierno. El nuevo anuncio de Bankinter - banco que ha logrado crear unos cuantos virales en estos últimos años con sus anuncios - se titula ya directamente "Medidas para combatir la inflación y el euríbor". Un billete de euro se enfrenta a toda clase de pruebas extremas mientras una música pegadiza habla de los problemas del momento.

Pero, por supuesto, no son los únicos. Solo buscando en YouTube los anuncios mencionados, aparecen como publicidad otros anuncios de otras marcas que apuestan por lo mismo. Ahí está, así, el anuncio de TotalEnergies que insiste en que no todas las compañías de energías son iguales y que se puede pagar menos o el claim "Con la inflación aumentado te bajamos el precio de tu Seguro de Coche" de Línea Directa, que lleva a un vídeo sobre cómo te harán descuento sobre la cuota si haces el cambio. Ambos son vídeos ocultos, accesible vía YouTube Ads.

Al fin y al cabo, estos son los grandes temas que preocupan a los consumidores, así que parece normal, casi esperable, que las marcas se lancen a abordar todos estos temas.

Humor e inflación

La tendencia no es únicamente española. Las marcas se están enfrentando a este problema en muchos mercados y están intentando convencer a los consumidores de que están ahí, son una buena elección y que sigan comprando.

Los anuncios británicos, como apunta la CNN, también están hablando de crisis y, a diferencia de los españoles, haciendo humor con ella. "Todos los anunciantes son conscientes de que los consumidores a los que hablan están sintiendo la presión del coste de vida", apunta al medio Matt Bourn, director de comunicación de la Advertising Association. No pueden obviar, podemos asumir, en qué momento viven sus compradores.

Lo difícil es encontrar el tono correcto para abordar estas cuestiones y, quizás, en un momento como este en el que todo puede parecer tan deprimente el humor pueda ser una alternativa. Como explica un marketero británico a la CNN, los consumidores ya tienen bastantes cosas de las que preocuparse como para que además la crisis apocalíptica domine la publicidad.

Los anunciantes británicos no están solos. Las gasolineras Shell en Alemania han lanzado una campaña que juega con el eslogan de que se asusten cuando reponen gasolina, pero no cuando compran y una campaña británica de telecomunicaciones juega con un futuro en el que la crisis ha convertido a una planta en el influencer más popular.