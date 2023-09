Google admite que está perdiendo terreno en el mercado de la publicidad digital frente Amazon

En un testimonio revelador durante el juicio federal antimonopolio en curso contra Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, Jerry Dischler, el vicepresidente de productos publicitarios de Google, admitió que la compañía está perdiendo terreno en el mercado de la publicidad digital frente a nuevos competidores, en particular Amazon.com Inc. y TikTok. Esta confesión arroja luz sobre los desafíos que enfrenta el gigante de la tecnología en medio de un paisaje publicitario en constante cambio.

El Departamento de Justicia ha alegado que Google ha mantenido ilegalmente un monopolio en las búsquedas en línea mediante acuerdos con navegadores web y fabricantes de teléfonos inteligentes para ser la opción preseleccionada de los usuarios. Según Dischler, aproximadamente dos tercios de los ingresos totales de Google provienen de anuncios de búsqueda, lo que ascendió a más de 100 mil millones de dólares en 2020. Esta cifra ha sido un punto focal de las acusaciones de monopolio contra Google.

Lo más preocupante para Google es la creciente competencia de Amazon, que ahora supera al gigante de las búsquedas en publicidad minorista y está experimentando un crecimiento significativo. Según Dischler, algunos fabricantes de bienes de consumo han amenazado con retirar su inversión publicitaria de Google y trasladarla a Amazon debido a la capacidad de esta última para obtener mejores datos sobre la efectividad de su publicidad.

"Amazon es capaz de obtener mejores datos que nosotros sobre la efectividad de su publicidad", dijo Dischler, y agregó que esta ventaja ha llevado a un cambio en los presupuestos publicitarios.

Una de las revelaciones más notables fue que Google ha realizado cambios en las subastas utilizadas para vender anuncios de búsqueda, lo que puede aumentar el costo de los anuncios o el gasto mínimo en un anuncio, conocido como precio de reserva. Sorprendentemente, Google generalmente no informa a los anunciantes sobre estos cambios, lo que plantea preocupaciones sobre la transparencia en el proceso publicitario.

El objetivo de Google es, según Dischler, "ser creativos para poder cumplir con nuestra cuota". Esto sugiere que la empresa ha estado ajustando sus estrategias para mantener sus ingresos publicitarios en línea con las expectativas de Wall Street. Sin embargo, Google ha enfatizado su compromiso con la "calidad de los resultados de búsqueda" y ha asegurado que la compensación financiera no debería afectar la imparcialidad de los resultados orgánicos de búsqueda.

A pesar de estos desafíos, Dischler expresó su creencia de que la mayoría de los anunciantes se mudarían a competidores como Meta Platforms Inc. o TikTok de ByteDance Ltd. si Google intentara aumentar los precios en un 15%, destacando la intensa competencia en el mercado.

Como podemos apreciar, Google se enfrenta a una competencia creciente y cambios en la dinámica del mercado de la publicidad digital, lo que plantea preguntas sobre su posición de liderazgo en el futuro y su capacidad para mantener su cuota de mercado en un entorno publicitario cada vez más competitivo. Mientras tanto, Amazon emerge como un fuerte contendiente que está ganando terreno rápidamente. Un portavoz de Google se negó a hacer comentarios sobre el testimonio de Dischler, lo que agrega más incertidumbre al futuro de la empresa en el mercado de publicidad digital.