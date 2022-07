El próximo escenario para el spam publicitario: la pantalla de desbloqueo de tu móvil

¿Queda algún espacio libre de anuncios? Casi se podría decir que no: si tiene conexión a internet es un lugar potencial para poder vender algo de una manera rápida. La publicidad digital está por todas partes y, si hay una pantalla, puede haber un anuncio.

Solo hay que coger el móvil para verlo. Los anuncios acechan en todas las ocasiones y en todos los servicios, una suerte de continuo perfecto publicitario. Solo ciertos espacios se quedan para el propio usuario, como el fondo de pantalla o la pantalla de desbloqueo, que suelen ser personalizadas con imágenes familiares o con algunas que signifiquen algo para el usuario.

Esto podría estar a punto de cambiar, porque la próxima gran ventana de oportunidad para los anunciantes podría estar ahí. Si queda un espacio libre de anuncios, debería ser conquistado. La pantalla de desbloqueo del smartphone está llamada a llenarse de spam publicitario.

Detrás de la idea está Glance, una compañía que tiene inversión de Google. Por ahora, sus planes son los de lanzar la idea en el mercado estadounidense a dos meses vista, según avanzan los medios estadounidenses: es decir, en la vuelta del verano podría haber ya anuncios en las pantallas de desbloqueo de móviles Android de ese país.

Glance está ya negociando con las operadoras de telecomunicaciones (que serían las beneficiarias de esta propuesta) para lanzarla al mercado. Sería en modelos de smartphone seleccionados vinculados con una especie de oferta concreta. Glance ofrece como una pantalla dinámica en la de desbloqueo, en la que aparecen información, noticias o juegos y también anuncios. Desactivarla resultaría demasiado complejo como para hacerlo.

Una idea no tan nueva, pero sí más molesta

¿Molesta propuesta? Sí. ¿Exactamente nueva? No del todo. Para empezar, Amazon ya hace años que ofrece algo parecido. Cuando se compra uno de sus tablets, los usuarios pueden elegir entre hacerlo con o sin anuncios. Quedarse con una opción o con otra cambia el precio que se paga por la tableta, que resulta más barata – de forma obvia – si se compra con publicidad.

La experiencia, sin embargo, no es molesta. Los anuncios no son dinámicos, sino imágenes fijas, y solo aparecen cuando se desbloquea la pantalla. Ignorarlos resulta sencillo y la experiencia no es intrusiva. Esto sería la gran diferencia con lo que propone Glance, que habla en su web de un "carnaval de entretenimiento en directo, noticias, deportes, juegos y shopping. Directamente en tu pantalla de bloqueo".

Para continuar, la propia Glance ya está haciendo esto en el mercado asiático. En Asia, el servicio viene de la mano no de las operadoras, pero sí de los fabricantes. Ya tienen unos cuantos millones de usuarios en India y el sureste asiático: según los datos de la propia compañía, unos 400 millones de smartphones ya vienen con su plataforma activada. Incluso, han dado el salto también a las smarts TV, creando una versión de la plataforma para las pantallas “cero” de estos dispositivos.