El 75% de los usuarios confía más en una empresa si tiene opiniones positivas en internet

Las reseñas de internet juegan un papel fundamental en la confianza sobre la empresa y sus productos que afecta, tanto a su reputación como a sus ventas y potenciales clientes. El 75% de los usuarios confía más en una empresa si tiene opiniones positivas, según la encuesta nacional realizada a principios de este mes de marzo por la consultora Exprimenet.

A partir de ese análisis pueden decidir si formalizar o no una compra. “En esta generación de opiniones algunos elementos pueden convertirse en un arma de doble filo, lo que impacta positiva o negativamente a una empresa en cuanto a sus ventas”, afirma Jorge Palacios, socio y consultor de Exprimenet. La encuesta apunta a que el 60% señala que las críticas negativas les hicieron no querer contratar o comprar en un negocio, mientras que el 40% no las valoró.

Es tal su importancia que el usuario da a las reseñas que el 85% usa internet para investigar antes de realizar una compra o contratación con una empresa. Sobre el número de reseñas consultadas, el 31% se fija entre 4 y 6 reseñas, el 25% se fija entre 1 y 3 reseñas, el 15% en más de 10 reseñas, y el 9% entre 7 y 9 reseñas. El restante 20% varia en cada ocasión.

El usuario no solo consulta las valoraciones, si no que da verdadera importancia a la escala de puntuaciones. El 49 % necesita al menos una calificación de cuatro estrellas antes de optar por contratar o comprar en un negocio, un 19% necesita al menos 3 estrellas, y un 6% sólo busca negocios o productos con 5 estrellas. El resto varia 26% varía en cada ocasión

También el orden de las opiniones importa, para valorar una empresa o producto, el 73 % se fija solo en las más recientes, mientras que el 27% en todas. Además, el 80% valora de igual forma las reseñas online como las recomendaciones personales.

La generación activa del review

El usuario no solo se fija, si no que opina. El 40% ha escrito alguna reseña positiva durante el último año, el 30% alguna negativa. Es cada vez es más natural para los usuarios dejar sus opiniones, de hecho, en cada vez más negocios las reseñas son la base de sus compras, y casi de su existencia, ya que se basan en las opiniones de los usuarios”, subraya Jorge Palacios, socio y consultor de Exprimenet

Palacios apunta, además, que “los usuarios de internet depositan mucha importancia en las reseñas que descubren de otros clientes. Algunos formulan una opinión sobre la empresa en base a valoraciones de terceros”.

Estos datos de estudio reflejan como la generación de review es parte habitual del comportamiento del consumidor. Y es que “los negocios que tienen múltiples reseñas se benefician de cara al posicionamiento SEO, a mayor flujo de reviews mayor impacto sobre las búsquedas”, apunta el experto. Por ejemplo, esto se aplica mucho en Google Maps.

La investigación realizada por el equipo de Exprimenet ha dejado en evidencia datos muy interesantes sobre el uso de reseñas y su impacto. Pero hay otros estudios que refuerzan esta teoría. Por ejemplo, “The Value of Trustorthy Brand Reputation”, un estudio de 2019 que demostró que el 93,4% de los usuarios realiza un análisis de reviews cuando quiere informarse sobre una marca que no conoce.