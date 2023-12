Los secretos de la IA generativa y su impacto revolucionario en la manera en que CEOs y empresas abordan sus estrategias de marketing

El IBM Institute for Business Value ha lanzado la undécima entrega de su serie de guías específicas, centrada esta vez en el ámbito del marketing. Este recurso, titulado "Guía de acciones del CEO para la IA generativa (XI): Marketing", se presenta como una herramienta fundamental para los directores ejecutivos que buscan comprender y capitalizar las oportunidades que la IA generativa ofrece en el campo del marketing.

En esta guía, se desentrañan los secretos de la IA generativa y su impacto revolucionario en la manera en que las empresas abordan sus estrategias de marketing. Uno de los puntos clave resaltados es que el marketing se posiciona como el pionero de la IA generativa en toda la empresa, siendo un catalizador fundamental en la transformación de la forma en que las organizaciones interactúan con sus clientes y gestionan la información.

La automatización en el marketing se perfila como una realidad inminente, con el 27% de los ejecutivos anticipando que las funciones de marketing experimentarán una automatización significativa gracias a la IA generativa. Sin embargo, queda por dilucidar qué roles específicos se crearán en este proceso de transformación. En este contexto, la guía insta a los CEOs a reconsiderar el modelo operativo de marketing, trazando así una hoja de ruta que podría servir como referencia para otras funciones dentro de la empresa.

La creación de contenidos, un pilar fundamental del marketing, también experimenta cambios disruptivos. Con el 75% de los directores de marketing pronosticando el uso de IA generativa para la creación de contenidos en 2025, se vislumbra una liberación de los creadores de contenidos de la ardua tarea de alimentar constantemente la maquinaria informativa. Esto, a su vez, exige que los profesionales del marketing revitalicen sus habilidades estratégicas, de innovación y personalización para mantenerse a la vanguardia en este nuevo panorama.

Uno de los aspectos más emocionantes que destaca la guía es la eliminación de la quimera de la hiperpersonalización con la adopción de la IA generativa. El 42% de los directores de marketing considera la hiperpersonalización como una prioridad, y la IA generativa se erige como la herramienta idónea para proporcionar los datos y análisis necesarios. Esta tecnología permite la creación de contenidos personalizados, la implementación de asistentes virtuales a medida y la definición de recorridos de usuario individualizados, brindando experiencias de cliente más auténticas y relevantes.

En cuanto a las acciones concretas que los CEOs deben emprender, la guía subraya la importancia de posicionar el marketing como un modelo para la transformación de la mano de obra impulsada por la IA generativa. La colaboración estrecha con el director de marketing es esencial para crear funciones de marketing de mayor valor, basadas en las habilidades necesarias para la IA generativa. Asimismo, se alienta a aplicar las lecciones aprendidas en la reinvención del marketing a otras áreas de la empresa.

La creatividad y la generación de contenido de alto valor emergen como prioridades para los CEOs, quienes son instados a identificar a aquellos empleados que adoptan la IA generativa desde sus primeras etapas. Observar a estos pioneros ayudará a definir el modelo de Marketing Operations (MarOps) del futuro, asegurando que la empresa esté preparada para los desafíos y oportunidades que la IA generativa presenta en términos de creatividad y contenido.

La construcción de perfiles de cliente de 360 grados mediante la integración de datos se posiciona como una estrategia clave. Otorgar a los directores de marketing autonomía sobre la tecnología de marketing en todos los puntos de contacto, incluyendo ventas y servicio, se considera fundamental. Además, se incentiva la colaboración entre el director de marketing y el director de información para unificar datos y análisis, proporcionando así una visión más integral y precisa de los clientes.

La guía no solo se limita al ámbito del marketing, sino que se enmarca dentro de una serie más amplia que abarca temas cruciales como ciberseguridad, servicio al cliente, talento y habilidades, modernización de aplicaciones, experiencia del cliente y del empleado, gasto en tecnología, cadena de suministro, IA responsable y ética, innovación abierta y ecosistemas, así como sostenibilidad.

Informe "CEO Decision-Making in the Age of A

Adicionalmente a la reveladora guía sobre la IA generativa en el marketing, el IBM Institute for Business Value ofrece a los líderes empresariales la oportunidad de adentrarse aún más en la toma de decisiones estratégicas en la era de la inteligencia artificial. El informe "CEO Decision-Making in the Age of AI" se presenta como un recurso valioso para comprender las perspectivas, desafíos y oportunidades que enfrentan los directores ejecutivos en el dinámico escenario empresarial actual.

Este informe, desarrollado en colaboración con Oxford Economics, se basa en entrevistas exhaustivas con 3.000 directores ejecutivos procedentes de más de 30 países y que representan diversas industrias. La investigación, parte integral de la 28.ª edición de la serie de estudios IBM C-suite, aborda las percepciones de los ejecutivos sobre el liderazgo y los negocios en un contexto de cambio acelerado. Las conversaciones, llevadas a cabo entre febrero y abril de 2023, han proporcionado una visión única sobre los roles y responsabilidades cambiantes de los directores ejecutivos, así como sus enfoques hacia la toma de decisiones en el actual panorama empresarial.

Entre los aspectos destacados en el informe se encuentran los desafíos y oportunidades clave que los directores ejecutivos identifican en la era de la inteligencia artificial. Las entrevistas profundas con más de una docena de directores ejecutivos, realizadas expresamente para este estudio entre marzo y mayo de 2023, han enriquecido aún más la comprensión de las dinámicas de toma de decisiones en un contexto de rápida evolución tecnológica.

Los ejecutivos comparten sus perspectivas sobre el uso de tecnología, datos y métricas en el proceso de toma de decisiones, revelando las estrategias que implementan para capitalizar las oportunidades y abordar los desafíos presentados por la inteligencia artificial. La visión para el futuro, trazada por estos líderes empresariales, ofrece una orientación valiosa para aquellos que buscan anticiparse a las tendencias emergentes y posicionar sus organizaciones de manera efectiva en el mercado global.

Este informe no solo se limita a proporcionar datos cuantitativos, sino que también extrae valiosos conocimientos de las conversaciones con clientes, añadiendo una capa adicional de perspicacia derivada de experiencias prácticas en diversas industrias. La riqueza de información recopilada aborda cuestiones fundamentales relacionadas con el liderazgo empresarial en la era de la inteligencia artificial, brindando a los directores ejecutivos herramientas esenciales para tomar decisiones informadas y estratégicas.