Hace algún tiempo Google anunció que retrasará al 2024 la implantación de su nuevo esquema sin cookies en lugar de hacerlo a mediados de 2023 como estaba previsto. Teniendo en cuenta que el navegador Chrome cuenta en España con una cuota del 70%, esto supondrá un gran desafío para las diferentes marcas y empresas.

Las cookies de terceros tienen como objetivo recopilar datos e información de los usuarios que visitan una página web concreta para, de esta forma, ofrecerle publicidad personalizada. El cookieless supone la desaparición de estas cookies en el principal navegador, Chrome.

Con la llegada del cookieless las etapas iniciales del funnel de conversión se verán afectadas, especialmente la de captación. La razón es que si el usuario no interactúa en la web ni deja sus datos, no será posible usarlo para hacer retargeting. Como consecuencia, será más complejo hacer un proceso de segmentación ya que no se podrá obtener toda la información del posible cliente. Y, además, aumentarán los costos de las estrategias ya que no habrá la información necesaria para tomar decisiones.

Entonces, ¿cómo suplir la falta de cookies?

Para afrontar el cookieless, la principal estrategia que nos puede ayudar es el Inbound Marketing, ya que este permite recolectar datos de los usuarios que llegan a la página web a cambio de ofrecerles contenidos de valor.

“En este contexto, los profesionales del marketing debemos utilizar y desarrollar otros métodos para poder establecer las mediciones analíticas que nos permitan entender el comportamiento de los usuarios y comprobar si las estrategias funcionan. Se busca, por tanto, realizar un seguimiento sin entrometerse en la privacidad del usuario a la vez que se pueden personalizar servicios y productos web. En este punto, las estrategias de Inbound Marketing donde el usuario cede libremente sus datos, cobran especial relevancia”, explica Ferran Burriel, CEO de nothingAD, agencia especializada en Inbound Marketing.

Cabe destacar que desde nothingAD aconsejan a todas las empresas que implementen un CRM si no lo han hecho ya. Para que, desde ahora, empiecen a recopilar datos y en el momento que desaparezcan las cookies de terceros, ya tengan una base de datos sólida con la que poder trabajar.

Las cookies propias no están incluidas dentro del plan del cookieless. Eso significa que todos los datos recolectados en la web propia se podrán optimizar para obtener leads de calidad y crear contenido para usuarios con un interés real. Por eso, una vez obtenidos los datos iniciales de los usuarios, es vital alimentar los leads conseguidos con información de valor para que vayan madurando dentro de su proceso de compra y, de manera automatizada, ir ofreciéndoles más contenidos que puedan serles de interés: eBooks, vídeos, cursos, suscripciones, webinars, plantillas, reuniones personales, etc.). A la vez, estos contenidos permitirán recoger más datos del usuario para conocerle mejor gracias al uso de formularios inteligentes (formularios que muestran campos con información que no están en el CRM).

Para que todo ello sea efectivo, desde la compañía recuerdan que es fundamental tener un CRM donde quedarán almacenados todos los datos de forma automática. Existen una gran cantidad de CRM's distintos con los que trabajar: HubSpot (que permite implementar una estrategia completa de Inbound Marketing), Salesforce o Zoho, entre otros. Elegir al CRM adecuado permitirá a las empresas almacenar y gestionar su propia base de datos permitiendo mejorar su relación con sus clientes y sus potenciales clientes.