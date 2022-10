Ikea, ING, Burger King y Vueling acaparan los YouTube Works Awards en España

Con Arkano y Chanel como principales estrellas, la tercera edición de los premios YouTube Works Awards, que acogió el recinto propio que el canal de vídeo tiene en la calle Serrano de Madrid, convirtió Ikea, ING, Burger King y Vueling en ganadores de las que el jurado estimó como las campañas más creativas, innovadoras y eficaces de la plataforma.

Ikea, galardonada con el Grand Prix y sendos premios en las categorías Greatest Sales Impact y Creative Works, se convirtió en la protagonista de una celebración marcada por iniciativas rompedoras que demostraron su efectividad para llegar a las audiencias a través de YouTube.

La ceremonia de entrega lo tuvo todo. Todo lo que de un evento de estas características puede esperarse. Incluso, puede que más de lo previsto. Cinco escenarios y un público entregado a fuerza de un guion que apenas dejó nada para la improvisación, salvo las diabluras vocales de Arkano. Aunque no estuvo completo, la mayoría del jurado dio la cara y acudió a festejar con los ganadores y los presentes una nueva noche épica. Un grupo formado por profesionales de la industria publicitaria pertenecientes al Club de Jurados de los Premios a la Eficacia. Ahí es nada.

Los premios se dividieron en seis categorías: Greatest Sales Impact, Best Brand Campaign, Best Full Funnel Campaign, Creative Works, Media Orchestration, Breaking Barriers. A ellos se sumó el premio Grand Prix que reconoce la campaña que demuestra el trabajo más eficaz y creativo basado en resultados comerciales demostrables.

En primer lugar, el galardón Grand Prix de los YouTube Works Awards España 2022 se ha destinado a la campaña que demuestra el trabajo más eficaz, creativo, innovador y basado en datos con resultados comerciales. Recayó en IKEA “Atrapados en los 90”. Además, Ikea ganó también el premio a la campaña que mejor demuestra el uso de YouTube para generar ventas y el premio a la campaña con la mejor ejecución creativa que genera resultados comerciales medibles.

IKEA “Atrapados en los 90” ha sido una de las 10 mejores campañas en reconocimiento de marca (54%) desde el 2018, superando 41 campañas previas, 40 impactos, 5.975. 559 de audiencia. En esta campaña, Ikea ha contado como seis Nativos IKEA se enfrentaron a una casa de los años 90, sin rastro de IKEA, para demostrar el gran impacto que ha supuesto la marca en los hogares y cómo ha ido mejorando nuestras vidas.

En las categorías Best Brand Campaign y Breaking Barriers se premió la mejor campaña de notoriedad de marca y la que representa de manera auténtica la diversidad entre consumidores. Un premio para ING con la campaña “Quédate con quien te quiere libre” un proyecto en la que la marca ha visibilizado situaciones reales de la vida cotidiana.

En la categoría de Media Orchestration, la campaña que mejor utiliza un enfoque audiovisual holístico para generar un gran impacto comercial. Este premio fue para Burger King, con su campaña Eurotubers - Home Delivery 2x1 una iniciativa con la que la campaña debía quitar protagonismo a las pizzas durante la Eurocopa y aumentar los pedidos a domicilio de BURGER KING.

El reconocimiento a la campaña Best Full Funnel Campaign, premia a la campaña que mejor demuestra el papel que juega YouTube impulsando la conversión full funnel, desde generar notoriedad de marca hasta hacer crecer la consideración e impulsar la acción.En este premio se busca una campaña que utilice datos e insights para impulsar objetivos tanto de branding como de performance, y que haga que los consumidores impulsen la conversión full funnel.

Por esta razón, este premio fue para Vueling Airlines con su Summer Campaign ‘21. La idea de esta campaña fue poner al espectador frente a datos de los cambios de hábitos de consumo a los que la pandemia nos había abocado, enfrentarse a las cifras aplastantes que sugerían un cambio de vida, sedentario, monótono y provocar una reflexión.

Para la elección de las piezas premiadas se ha contado con nueve profesionales de la industria publicitaria pertenecientes al Club de Jurados de Eficacia, en virtud del acuerdo de colaboración establecido en el Patrocinio Global de YouTube en los premios Eficacia, que a través de un proceso y criterios claros y transparentes han valorado la idea creativa y el uso eficaz de los medios para cumplir con el papel estratégico de YouTube.

El jurado estuvo integrado por Alfonso Fernández, Iberian CMO & Head of D2C sales Samsung Electronics; David Coral, Presidente & CEO de BBDO & Proximity Spain; Ester García, CEO Spain de Havas Media Group; Felipe Martin, head of Media, Online Marketing, Sponsorship & Events Santander; Javier Riaño, Vicepresidente de Beauty Iberia & Corporate Marketing, Spain Procter & Gamble; Joan Jordi Vallverdú, CEO Spain de Omnicom Media Group; Laura Duran, Business Development, Innovation and Transformation Director, Ikea Spain; Marina Specht, CEO de McCann Worldgroup & MRM Spain, y Rafael Urbano, CEO de Carat Spain.