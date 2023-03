Barçagate: ¿Cuánto podría perder el valor de la marca "Barça" por su relación en la trama de corrupción deportiva?

El valor de una marca puede verse afectado significativamente por un problema de corrupción. El alcance de la pérdida de valor dependerá de la gravedad del problema y de la respuesta de la marca al mismo.

El escándalo del BarçaGate ha afectado al Fútbol Club Barcelona en los últimos años, relacionado con supuestas prácticas corruptas y fraudulentas en el ámbito deportivo y empresarial. El FC Barcelona, a pesar de ser una institución deportiva con más de 120 años de historia, no es inmune ante una gran crisis reputacional de esta índole. La reputación es un intangible a través del cual puede cuantificarse la percepción que los demás tienen de una marca. La buena reputación de una marca es esencial para su éxito a largo plazo. Una reputación sólida y positiva puede generar una mayor confianza y aumentar la lealtad a la propia marca, lo que puede traducirse en mayores ventas y beneficios económicos.

La corrupción puede dañar la reputación de una marca. La imagen de la marca puede pasar de ser vista como confiable y respetable a ser vista como deshonesta y poco ética. Esto puede afectar la percepción de la marca en el mercado, lo que en este caso no solo dificultar seguir creciendo como entidad, sino que puede tener consecuencias y daños irreparables.

El BarçaGate está teniendo un gran impacto mediático y deportivo en el mundo del fútbol. La denuncia de la Fiscalía como persona jurídica y la repercusión mediática del caso han puesto en cuestión la reputación y credibilidad del Fútbol Club Barcelona, y han generado un debate sobre la ética y la transparencia en el deporte y en la sociedad en general.

El impacto negativo para la marca "Barça" en los medios

La prensa internacional ha seguido de cerca este caso, con titulares y artículos que destacan la gravedad de las acusaciones y la importancia del caso en el mundo del fútbol. Además, algunos medios han recordado que el Barça no es el primer club español en ser denunciado por corrupción en los negocios, y que este tipo de escándalos han sido comunes en otros países, especialmente en Italia.

Los medios han recogido ampliamente esta noticia, con títulos como "El Barcelona a juicio por corrupción" y "El Barça se enfrenta a cargos de corrupción". Desde Alemania, Focus titula de forma contundente: "Pago millonario a los árbitros. El Barça se enfrenta a cargos de corrupción". Forbes, titular "La Fiscalía española presentará una denuncia por corrupción en el FC Barcelona por los pagos a los árbitros". L'Équipe encabeza en su titular, "Caso Negreira: El Barça denunciado por la fiscalía por corrupción". “El escándalo arbitral en torno al Barça da la vuelta al mundo y se piden sanciones” destaca DiarioCritico. El presidente de LaLiga Javier Tebas para el diario AS declaraba "Me siento avergonzado, no tenemos ninguna explicación del Barcelona". Son apenas unos ejemplos del tratamiento informativo que está dando la prensa internacional al BarçaGate.

Los impactos negativos sobre la marca "Barça" se multiplican por miles a diario, teniendo en cuanta la repercusión del caso a nivel internacional y su alto seguimiento diario a través de todo tipo de medios. En estos casos, el tiempo es uno de los principales enemigos para cualquier marca, pues puede dilatar en el tiempo la exposición e impactos negativos sobre la reputación de la propia entidad.

Posibles Sanciones, impacto en la marca y economía del club

Cuando una marca es acusada de corrupción, puede enfrentar multas y sanciones financieras y en este caso, también deportivas, que afecten significativamente sus ingresos y su rentabilidad.

Entre las posibles sanciones, se mencionan multas económicas, la exclusión de competiciones futuras, la pérdida de puntos y la inhabilitación de dirigentes del club. Por su parte, la FIFA está siguiendo de cerca los acontecimientos. Aunque la FIFA no ha intervenido directamente todavía, su código disciplinario le permite intervenir en un plazo de 90 días desde que tenga conocimiento de la infracción. Si la FIFA decide tomar medidas, el FC Barcelona podría recibir sanciones graves, como el descenso de categoría y la exclusión de competiciones europeas durante un año.

De hacerse efectivas las posibles sanciones económicas, el impacto negativo sobre las finanzas del club podrían llevar a una entidad fuertemente endeudada como el FC Barcelona prácticamente a la quiebra financiera. Pero debemos sumar, que el impacto negativo sobre la reputación del club, podría hacer tambalear muchos de los cimientos que sustentan la entidad a nivel económico y financiero. De hecho, el primer daño colateral podría derivar en la ruptura con la entidad de los principales patrocinadores. Como ya analizamos a fondo, muchos esperan las reacciones de marcas como Nike, cuya mano dura ante los escándalos deportivos podría dejar al F.C Barcelona sin patrocinador deportivo.

El valor de un equipo de fútbol como marca deportiva

El valor de un equipo de fútbol como marca deportiva mide la percepción que tienen los consumidores sobre el equipo en particular, así como su capacidad para generar ingresos y su posición en el mercado. Este valor se puede calcular a través de diversas metodologías, pero en general se basa en factores como la popularidad del equipo, la fidelidad de los aficionados, los éxitos deportivos, la calidad de la gestión del equipo, el atractivo de los jugadores y el posicionamiento en el mercado en relación con otros equipos. En este aspecto, el escándalo del BarçaGate y la mala gestión del club, están destruyendo poco a poco todos los pilares económicos que sustentan a una entidad qué al margen de los escándalos y problemas legales, sigue luchando para saldar un gran lastre en forma de deuda.

De hecho, afrontar importantes sanciones y seguir aumentando el endeudamiento solo puede tener como consecuencia un final poco deseado. La bancarrota del Club o la posibilidad de abrir las puertas para que otros venga a apoderarse de un club centenario a cambio de sanear las cuentas. Sin embargo, afrontando un escándalo de corrupción como este, esta operación no parece demasiado viable ni recomendable para nadie, al menos en este momento.

Las predicciones auguran una caída drástica que podría superar el 30% de su valor de marca

Según datos de Brand Finance, una de las consultoras más reconocidas a nivel internacional, a través de su análisis “Football 50 2022”, en el cual detallaba los 50 equipos de fútbol mejor valorados en el mercado, se pudo constatar el retroceso del valor de marca del club azulgrana durante los últimos años, siendo superado por otros equipos como Manchester City y Real Madrid. Y todo ello sin apenas tener como referencia el impacto del escándalo del BarçaGate y su endeudamiento durante el último año. Las predicciones auguran una caída drástica que podría superar, según algunos expertos, incluso el 30% de su valor de marca. Recordemos que previamente a la salida del jugador Leo Messi del F.C Barcelona, la misma consultora estimaba que aquella decisión podría suponer en aquel momento una reducción del 11% a la valoración de marca.