La huida silenciosa de Nike y su complicada relación como marca y patrocinador del F.C Barcelona

Nike, una marca deportiva reconocida a nivel mundial, se ha caracterizado por su compromiso en la lucha contra la corrupción y los escándalos deportivos. En el año 2015, la empresa unió fuerzas con la FIFA para establecer el Programa de Integridad de la FIFA, destinado a prevenir y combatir la corrupción en el fútbol. Además, Nike ha tomado medidas drásticas, como suspender contratos con atletas y clubes involucrados en escándalos, demostrando su compromiso con la transparencia y la ética en el deporte.

La empresa ha adoptado políticas internas para prevenir la corrupción en sus operaciones, respaldada por un código de conducta que prohíbe prácticas corruptas y extorsión. Estas acciones reflejan el interés de Nike en salvaguardar su imagen y proteger la integridad del deporte, donde invierte considerablemente. A pesar de ello, en el caso abierto y en curso de investigación sobre el F.C Barcelona y su involucración en diferentes escándalos deportivos, parece que no ha sido motivo suficiente para manifestarse de manera contundente ni tomar medidas específicas

Una posibilidad es que Nike esté esperando a que las investigaciones en curso concluyan antes de tomar medidas definitivas. Esta cautela podría evitar consecuencias prematuras en caso de que las acusaciones resulten infundadas. Asimismo, la evaluación cuidadosa de la situación puede ser una estrategia de la empresa para comprender la verdadera magnitud de los problemas antes de actuar.

Otro aspecto a considerar es la preocupación de Nike por no dañar su relación con el F.C. Barcelona, uno de los clubes más prestigiosos del mundo y uno de sus patrocinadores destacados. La empresa podría temer perder este contrato, lo que explicaría su postura más tolerante, aunque temporal, frente a los escándalos. A pesar de emitir un comunicado expresando su preocupación por los acontecimientos recientes y anunciando que está evaluando la situación, Nike aún no ha tomado medidas decisivas con respecto al F.C. Barcelona.

De hecho, el Club Blaugrana ha presentado la imagen corporativa de su 125 aniversario, que se celebrará a finales de 2024. Como parte de esta conmemoración, Nike está colaborando estrechamente con el club en el diseño de las equipaciones para la próxima temporada. Al igual que sucedió en el centenario del club en la temporada 99/00. En este contexto, el portal especializado 'Footy Headlines' ha filtrado lo que podría ser la camiseta del FC Barcelona para la temporada 2024-2025, marcando los 125 años de historia del club. La imagen revela el nuevo logotipo del club, acompañado de un diseño a rayas en azul y grana, rindiendo homenaje a la primera camiseta en la historia de la entidad. Este enfoque ya fue utilizado en la temporada 08/09, durante la cual el equipo logró el triplete bajo la dirección de Pep Guardiola.

La postura de Nike, ¿doble rasero moral y ético?

La postura de Nike podría ser interpretada como un doble rasero moral y ético, ya que la compañía ha sido objeto de críticas por no aplicar medidas más severas contra otros atletas y clubes implicados en escándalos de corrupción.

Un ejemplo de esta disparidad es evidente en el caso de Neymar, el futbolista brasileño, cuyo contrato con Nike fue suspendido en 2016 tras ser acusado de evasión de impuestos. Sin embargo, esta misma rigurosidad no se ha aplicado al FC Barcelona, a pesar de enfrentar acusaciones de irregularidades financieras y corrupción. La falta de coherencia en las acciones de Nike podría considerarse un doble estándar moral y ético, especialmente al mostrar una mayor tolerancia hacia la corrupción cuando se trata de una entidad tan influyente como el FC Barcelona.

No obstante, surge una paradoja al observar la actitud de Nike ante los recurrentes casos de corrupción y escándalos deportivos que implican al F.C. Barcelona. A pesar de la reconocida postura ética de la compañía, esta parece vacilar en este caso particular. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de la falta de posicionamiento y medidas por parte de Nike frente a los continuos casos de corrupción y escándalos deportivos del F.C. Barcelona? Varias explicaciones podrían justificar esta aparente contradicción.

A pesar de los planes a corto plazo en esta relación entre Club y Patrocinador, la actitud expectante de Nike frente a los escándalos en 'Can Barça' podría cambiar en los próximos meses si la empresa determina que la gravedad de los problemas justifica medidas más contundentes, como la rescisión del contrato de patrocinio. ¿Podría ser este el inicio de una huida silenciosa de Nike como patrocinador del F.C. Barcelona?

Surge entonces la especulación sobre la posible sustitución de Nike por New Balance como patrocinador principal del F.C. Barcelona. Los rumores ganan fuerza debido a la relación tensa entre Nike y el club, a pesar de que el contrato actual se extiende hasta 2028. New Balance, una marca en crecimiento en el mercado del fútbol, podría estar dispuesta a pagar una suma considerable por asociarse con uno de los clubes más prestigiosos del mundo. La situación plantea un desafío significativo para Nike, ya que la pérdida del patrocinio del F.C. Barcelona representaría un golpe importante. La marca estadounidense se vería obligada a competir con New Balance y otras marcas por patrocinios alternativos en el ámbito deportivo.

Pero, ¿por qué, si los escándalos deportivos representan un obstáculo para Nike, no lo serían de la misma manera para New Balance u otras marcas?

La disparidad en la respuesta de Nike a los escándalos deportivos en comparación con otras marcas, como New Balance, radica en varios factores. Nike, al ser una marca más grande y reconocida, tiene una imagen pública más fuerte que podría resultar más vulnerable ante los escándalos. Además, su compromiso vocal contra la corrupción y su inversión significativa en el fútbol podrían hacerla más susceptible a los impactos negativos. Por otro lado, New Balance, siendo una marca más pequeña y menos conocida, podría enfrentar menos obstáculos frente a los escándalos deportivos. Su menor inversión en el fútbol y su posición menos destacada en comparación con Nike podrían brindarle una cierta inmunidad relativa.

No obstante, es esencial recordar que la percepción pública puede cambiar con el tiempo, y los escándalos deportivos, incluso si no afectan inmediatamente a una marca, podrían tener repercusiones a largo plazo. Si los problemas del F.C. Barcelona persisten, la imagen de New Balance también podría verse afectada.

La compleja relación entre Nike y el F.C. Barcelona revela la tensión entre los principios éticos de la marca y la preservación de relaciones comerciales importantes. El futuro de esta asociación y la posible entrada de New Balance como patrocinador principal añaden un componente intrigante a la narrativa, dejando a Nike en una posición delicada en medio de la huida silenciosa de un club que ha sido parte fundamental de su identidad en el mundo del deporte.