La otra forma de ver el fútbol: una tendencia en auge que seduce a las marcas y anunciantes

Una forma alternativa de disfrutar el fútbol está ganando terreno rápidamente en el ámbito de los contenidos en línea. Esta tendencia, denominada como "La otra forma de ver el fútbol", ha capturado la atención de una amplia audiencia al ofrecer retransmisiones de partidos sin imágenes visuales del juego, centrándose en cambio en debates, análisis y tertulias entre comentaristas y expertos en vivo.

Se puede establecer un un paralelismo entre esta otra forma de disfrutar del fútbol y el antiguo hábito de escuchar los partidos por la radio. Ambas experiencias comparten elementos que van más allá de la simple observación del juego en sí mismo. Tanto la radio como esta nueva tendencia de retransmisión sin imágenes se centran en la narración y el análisis verbal del partido. En lugar de depender de las imágenes visuales, los aficionados se sumergen en la descripción detallada de cada jugada, la emoción en la voz de los comentaristas y el análisis táctico en tiempo real. Esta ausencia de imágenes visuales requiere que los oyentes y espectadores se concentren más en la narrativa auditiva y en la interpretación de lo que está sucediendo en el campo.

¿Qué es lo que impulsa esta creciente tendencia?

Evidentemente, el alto coste de los servicios de televisión de pago para acceder a los eventos deportivos ha motivado la búsqueda de alternativas más económicas. Plataformas como YouTube proporcionan estos contenidos de forma gratuita, democratizando el acceso a la actualidad deportiva y en especial el fútbol sin ver los partidos. Además, la experiencia misma ofrece una perspectiva diferente y más profunda del juego. Ante la ausencia de imágenes del partido, esta forma de seguir los eventos deportivos obliga a los espectadores a sumergirse en el análisis táctico, las estrategias y las dinámicas del juego, enriqueciendo así su comprensión del deporte.

Otro elemento distintivo de esta otra forma de ver el fútbol es el papel central que juegan los comentaristas y expertos en la experiencia del espectador. Su carisma, conocimiento y capacidad para conectar con la audiencia son fundamentales para mantener el interés y la participación de los espectadores a lo largo del evento. Además de los comentaristas y expertos tradicionales, es importante destacar que en ocasiones estos contenidos son guiados por youtubers o simples aficionados que comparten su vivencia y pasión por el fútbol. Este aspecto añade una capa adicional de autenticidad y cercanía a la experiencia, ya que estos creadores de contenido a menudo representan la voz de la afición común. Estos youtubers y aficionados no solo ofrecen análisis y comentarios sobre el juego, sino que también comparten sus propias emociones, reacciones y vivencias en tiempo real. Su estilo más informal y personalizado puede resonar especialmente con ciertos segmentos de la audiencia que buscan una conexión más íntima con el deporte y con otros aficionados.

Esta diversidad de voces y puntos de vista contribuye a crear un ambiente inclusivo y dinámico en el que los espectadores pueden sentirse parte de una comunidad más amplia de aficionados al fútbol. En lugar de ser meros receptores pasivos de información, los espectadores se convierten en participantes activos en la conversación, compartiendo sus propias opiniones y contribuyendo al debate en tiempo real. Además, la interacción con la comunidad de aficionados en tiempo real a través de las plataformas en línea agrega un elemento social a la experiencia, creando un ambiente similar al de un bar deportivo donde los espectadores pueden compartir opiniones, emociones y análisis.

El éxito de esta tendencia se refleja en los impresionantes números de audiencia que está generando. Canales de YouTube como El Chiringuito de Jugones con su Chiringuito live, han logrado atraer a miles de espectadores en cada partido, superando en algunos casos a las retransmisiones tradicionales en términos de alcance y compromiso. Aunque es poco probable que las retransmisiones tradicionales desaparezcan, esta ”otra forma de ver el fútbol" como tendencia que crece a pasos agigantados, se posiciona como una alternativa atractiva que complementa la experiencia del aficionado y ofrece una perspectiva fresca y emocionante del deporte rey.

El Tiempo de Juego de la COPE representa un caso paradigmático de adaptación a las nuevas tendencias en el consumo de contenido deportivo. Este programa radiofónico, reconocido por su liderazgo en audiencia, ha decidido sumarse a la corriente de ofrecer retransmisiones de partidos sin imágenes visuales directas, permitiendo así a su audiencia seguir los mejores encuentros de fútbol a través de YouTube, donde los reporteros y comentaristas proporcionan una cobertura en vivo con imágenes exclusivas.

Oportunidades para las marcas y anunciantes

La máxima nos revela que allí donde van las audiencias, acuden las marcas. Y este fenómeno no solo está cambiando la forma en que se consume el fútbol, sino que también presenta oportunidades significativas para ellas. Más allá de la publicidad tradicional, estas plataformas ofrecen nuevas vías para que las marcas se conecten con su público objetivo. Desde patrocinios de programas y segmentos hasta colaboraciones con influencers y la integración de productos de forma natural en el contenido, las marcas pueden aprovechar este nuevo medio para llegar a una audiencia comprometida de una manera más auténtica y creativa.

Este fenómeno representa un cambio de paradigma en la relación entre marcas y audiencias. Los canales que ofrecen retransmisiones de partidos sin imágenes visuales directas están atrayendo a una gran cantidad de espectadores, lo que las convierte en un espacio valioso para que las marcas se conecten con su público objetivo. En lugar de limitarse a la publicidad tradicional, las marcas ahora tienen la oportunidad de integrarse de manera más orgánica y creativa en el contenido. Desde patrocinar programas y segmentos específicos hasta colaborar con influencers y expertos en el tema, las marcas pueden aprovechar este nuevo medio para llegar a una audiencia comprometida de una manera auténtica y relevante.

LaLiga, !tenemos un problema!

Como es bien sabido, en España, los derechos de transmisión del fútbol son gestionados principalmente por LaLiga, la organización encargada de administrar las competiciones de fútbol profesional en el país. Con el auge de esta tendencia, LaLiga podría enfrentar ciertos desafíos en cuanto a aumentar las cifras de audiencia y abonados a los servicios de televisión de pago. Si bien las transmisiones tradicionales siguen siendo una fuente importante de ingresos para LaLiga y los clubes, la creciente popularidad de las plataformas de transmisión en línea que arrastra ya millones de seguidores y la tendencia hacia la retransmisión de partidos sin imágenes visuales directas podrían representar un desafío para el modelo tradicional de televisión de pago.

Es de suma importancia reconocer que LaLiga y los clubes de fútbol podrían enfrentar la necesidad de ajustar y ampliar sus estrategias de distribución de contenido y formas de monetización. Esta adaptación es crucial no solo para no dejar de lado a una parte significativa de la audiencia que podría no tener acceso o no poder costear los servicios de televisión de pago, sino que también está desperdiciando un nuevo escenario donde las marcas hace tiempo que se han asentado.