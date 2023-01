Nike y Tiffany & Co. unen fuerzas y valor de marca para vender unas nuevas zapatillas de lujo

Nike y Tiffany & Co han anunciado oficialmente su colaboración en la creación de un par de zapatillas de lujo que podrían costar alrededor de 400 euros. Esta colaboración a modo de “Co-branding” no es nueva para la joyería más prestigiosa de Estados Unidos, ya que previamente había trabajado con otras marcas como Supreme. La colaboración con Nike venía siendo una noticia rumoreada desde que en 2005 lanzaran las zapatillas Diamond Supply Co. X Nike SB Dunk Low "Tiffany" que resultaron ser un gran éxito.

El Co-branding es una estrategia de marketing en la que dos o más marcas combinan esfuerzos para promocionar y vender productos o servicios con el objetivo de aprovechar las fortalezas de cada marca y crear una oferta más atractiva para el consumidor. Esta técnica se utiliza para ampliar el alcance de la marca, mejorar la percepción de la calidad y diferenciación del producto, así como para aumentar la lealtad de los clientes. Y esto es un claro ejemplo de este tipo de estrategias y colaboraciones entre marcas.

Ahora, tras darse a conocer este nuevo producto como resultado de la colaboración de ambas marcas, se han filtrado algunos de los detalles de las zapatillas que estarán diseñadas con una parte superior de ante de lujo gris complementadas con el logotipo de Nike en cuero de guijarros en el característico color azul de Tiffany. Además, aparecerá el logotipo de Tiffany & Co en el talón.

Ambas marcas, Nike y Tiffany & Co, han generado expectativas sobre la fecha de lanzamiento de su colaboración compartiendo en Instagram una imagen con una caja de zapatillas azul Tiffany y el logotipo de Nike en medio de la tapa, y con el eslogan "A Legendary Pair". La posibilidad de que esto se convierta en una nueva forma de pedir matrimonio ha sido sugerida, lo que también para muchos podría significar que su lanzamiento en breve y de forma cercana a la celebración del próximo día de San Valentín.