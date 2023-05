Nike juguetea con su logo en unas nuevas Air Max 1 de edición especial y realmente exclusivas 

Las Nike Air Max 1 The Bay son parte de una exclusiva colección de zapatillas Nike con un logo modificado.

El Área de la Bahía es conocida por su vibrante cultura urbana, llena de diversidad, una floreciente industria tecnológica, equipos deportivos profesionales de élite y una emocionante escena culinaria. En esta temporada, Nike ha decidido mostrar su amor por la costa oeste lanzando una edición especial llamada Nike Air Max 1 The Bay, la cual acaba de ser revelada a través de diferentes imágenes oficiales.

Recientemente, la compañía había experimentado con este tipo de diseños en otros modelos como las Air Jordan de Travis Scott, pero ahora, Nike da un paso más allá con una nueva edición especial dedicada a la Bahía de San Francisco y donde juega con su logotipo de una forma más extrena.

Estas zapatillas presentan adornos llamativos y texturas únicas

Los logotipos de Nike en los costados han sido transformados en plumas rojas con tallos amarillo dorado, mientras que los logotipos en la parte interior presentan patrones de cocodrilo angélicos. Además, se ha utilizado texturas peludas alrededor de las lengüetas y en la parte inferior de la garganta. En la lengüeta se ha reemplazado el logotipo habitual de Nike por la inscripción "The Bay".

Las Nike Air Max 1 The Bay también destacan por detalles adicionales. Los guardabarros están hechos de cuero agrietado tonal, y en el panel del cuarto de la zapatilla derecha se encuentra una etiqueta colgante inspirada en la costa oeste, haciendo referencia a la autopista 101. Los forros de los calcetines presentan la marca dividida entre "The Bay" en el lado derecho y una placa que dice "Nike Coast" en el izquierdo. Por último, los fondos de goma complementan el diseño general de las zapatillas. En cuanto al precio y la fecha de lanzamiento de las Nike Air Max 1 The Bay, se espera que estén disponibles a partir del 7 de junio a través de la aplicación SNKRS, con un precio que rondará los 160 euros.

Es importante mencionar que las Nike Air Max 1 fueron el primer diseño de Nike Air Max creado por Tinker Hatfield. Estas zapatillas revolucionaron la industria al ser las primeras en incorporar la tecnología Max Air visible y fueron lanzadas en 1987. Desde entonces, han sido consideradas por muchos como unas de las mejores zapatillas de todos los tiempos. Su popularidad se mantiene hasta hoy, especialmente con sus variados colorways de edición especial, ediciones limitadas y colaboraciones con marcas otras marcas.

Algo como el caso de las Nike Air Max 1 x Supreme x Louis Vuitton. Una versión de la clásica zapatilla en un tono totalmente blanco construida en materiales de alta calidad. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la colaboración entre diferentes marcas y la forma de integrar los diferentes elementos corporativos y logotipos en un mismo producto.

Las Air Max 1 de Nike marcaron un hito en 1987 con su lanzamiento, respaldado por una extensa campaña publicitaria. Los anuncios de la época ocupaban varias páginas en revistas y no solo explicaban la funcionalidad de las zapatillas, sino también cómo Nike había probado el sistema Air en una amplia gama de deportes a lo largo de los años. "Nike Air no es una zapatilla. Es una revolución" era el lema de los anuncios, y en retrospectiva, podemos decir que era cierto en más de un sentido.

Estas zapatillas revolucionaron el mercado de calzado deportivo de la época. En contraste con los modelos planos de running de los años 70 y principios de los 80, las Air Max 1 fueron las primeras en presentar un diseño "chunky runner" con una suela sobredimensionada y máxima amortiguación, lo cual tenía como objetivo minimizar las lesiones al correr. Este concepto de zapatillas con mayor amortiguación y suela robusta ha vuelto con fuerza desde mediados de los 2000, pero las Air Max 1 fueron pioneras en este aspecto.

Además de su diseño innovador, el marketing que rodeó el lanzamiento de las Air Max 1 también fue revolucionario. En un comercial de televisión de 60 segundos, se utilizó la canción "Revolution" de The Beatles a todo volumen. Aunque Apple Records prohibió el uso continuo de la canción, el impacto del anuncio y sus adornos fue simplemente inspirador.

Las Air Max 1 no tardaron en convencer a los consumidores. En ese momento, se vendieron más de 5 millones de pares, rompiendo récords de ventas anteriores en muy poco tiempo. Con este éxito, Nike inició otra "revolución" que ha influido en la industria del calzado deportivo hasta el día de hoy: el uso de zapatillas deportivas como calzado casual y de moda. Las Air Max 1 establecieron un puente entre la ropa deportiva y el estilo de vida cotidiano, y este puente nunca se ha derribado desde entonces. Sin las Air Max 1, es probable que la escena de las zapatillas deportivas no existiera en su forma actual.

Es interesante destacar que el famoso eslogan "Just Do It" se creó tan solo un año después del lanzamiento de las Air Max 1. Hoy en día, este eslogan representa a generaciones de deportistas recreativos, a la cultura pop, a las tendencias del fitness y a la expresión personal.