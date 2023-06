Reebok y Anuel AA, el ícono de la música latina, anuncian colaboración oficial

Luego de exitosas colaboraciones y después de dos drops consecutivos, Reebok, la icónica e irreverente marca de cultura deportiva, y Anuel AA, rapero y cantante latino, anunciaron una alianza a largo plazo que consiste en una gama de colecciones de productos y proyectos especiales. A través del diseño de productos innovadores, la creación de contenido original y activaciones, la asociación creativa tendrá como objetivo enriquecer la narración de historias y la conexión de Reebok con nuevas audiencias y generaciones.

“Reebok y Anuel AA comparten una admiración mutua desde hace mucho tiempo. Tener la oportunidad de colaborar la temporada pasada fue un gran indicador de lo que está por venir y estamos encantados de hacer esta asociación finalmente oficial”, dijo el CEO de Reebok, Todd Krinsky. “Reebok es una marca con profundas raíces en la música y la cultura, que se remonta a ser la primera marca de ropa deportiva en hacer un calzado exclusivo con un artista de hip-hop en los años 90, y estamos emocionados de continuar abriendo caminos en la industria con alguien como Anuel AA, que posee una individualidad tan fuerte. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Reebok y de querer hacer cosas especiales juntos”.

El artista pionero nominado al Grammy proveniente de Carolina, Puerto Rico, Emmanuel Gazmey Santiago, también conocido como Anuel AA, es un ídolo del trap latino y el hip hop. Anuel AA se ha convertido en uno de los artistas globales más influyentes de la última década, con éxitos que abarcan numerosos Latin American Music Awards y múltiples ubicaciones en Billboard Hot 100. La sensación de la música latina ahora se está haciendo un nuevo nombre como colaborador creativo y embajador de la marca Reebok.

“Como fanático de Reebok de toda la vida, formar parte de la marca es un sueño hecho realidad”, mencionó Anuel AA. ”Durante mucho tiempo he admirado los diseños únicos de Reebok y la icónica lista de colaboradores que nunca han rehuido escribir sus propias reglas. Es un sentimiento especial saber que se me considera un miembro del equipo y que no solo creen en mí, sino que me dan el espacio para una expresión creativa desenfrenada. Me siento muy honrado de ser parte del legado de esta marca y ayudar a dar forma a su próximo capítulo”.

Meses previos a este anuncio, Anuel AA y Reebok lanzaron colaboraciones exclusivas con Foot Locker, Inc. que combinaron elementos de la trayectoria del artista con los modelos de calzado retro y de estilo de vida más icónicos de la marca, incluidos Classic Leather, Pump Omni Zone y Pregunta Medio.