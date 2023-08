Cómo "Sound of Freedom" nos enseñó que para lograr un gran impacto viral no se necesitan grandes cantidades de dinero, sino grandes mensajes

Sound of Freedom (Sonido de libertad), dirigida por Alejandro Monteverde, se ha convertido en un auténtico fenómeno, y sin duda la película de la que todo el mundo habla. Protagonizada por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp, nos cuenta la historia de Tim Ballard, un agente del Departamento de Seguridad Nacional que se dedica a rescatar niños que son víctimas de tráfico sexual. La película se estrenó en Estados Unidos el 4 de julio de 2023 y fue un éxito de crítica y público. Fue elogiada por su actuación, su dirección y su mensaje esperanzador. La película también ha tenido un impacto viral, con millones de personas viendo el tráiler y la película en línea.

Hay algunas razones a tener en cuenta por las que Sound of Freedom ha tenido tanto éxito. Principalmente, la película trata un tema importante y urgente: el tráfico sexual infantil. El tráfico sexual es un problema global que afecta a millones de niños cada año, y es un tema que no se discute a menudo. La película ayuda a dar visibilidad a este problema y a concienciar a la población sobre la importancia de luchar contra él.

Lo increíble de esta producción cinematográfica ha sido su impacto mediático, teniendo en cuenta que para su filmación se contó con un presupuesto limitado de 14 millones de dólares. Aun así, la actuación de los actores es excelente, la dirección es acertada y la película tiene un ritmo ágil y emocionante. La película es un thriller que mantiene al espectador en vilo hasta el final. La prueba de su éxito llegó tras los primeros datos de recaudación, 100 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos durante su primera semana de estreno.

A pesar de su presupuesto limitado, la estrategia de marketing y la difusión del mensaje de la película ha sido realmente efectiva.

La película ha tenido un gran impacto viral y ha ayudado a dar visibilidad a un problema importante. En este sentido, las redes sociales han sido una plataforma fundamental para la promoción de la película, alcanzando una gran difusión. Los trailers, imágenes y vídeos han capturado la atención de millones de personas. De igual forma, la película ha sido ampliamente reseñada por la prensa. las críticas han sido positivas, y la película ha sido elogiada por su actuación, su dirección y su mensaje esperanzador.

Cuando para promocionar una película con el objetivo de generar un mayor impacto o atención se utilizan mensajes o expresiones como "por esto no quieren que la veas ", "la película prohibida que te cuenta la verdad" pone en funcionamiento los mecanismos de la psicología humana, puesto que las personas tienden a sentirse intrigadas por lo desconocido y lo prohibido. Cuando se abordan temas tabú o especialmente delicados, enigmáticos o prohibidos, la atención se multiplica. La promesa de contenido restringido o censurado genera un sentido de exclusividad y un deseo de descubrir qué hace que esta película sea tan especial o controvertida. El objetivo es generar expectativas elevadas y crear un "boca a boca" positivo, lo que puede llevar a que más personas quieran ver la película y compartir sus opiniones con otros.

Sound of Freedom, contó además con el apoyo de celebridades como el actor, director y productor Mel Gibson, quien ya trabajó con Caviezel en “La Pasión de Cristo”. Su aportación al éxito de este film a través de las redes sociales, lo convirtió en uno de los principales embajadores y garantes de la película.

Sin embargo, es esencial tener cuidado al emplear este tipo de estrategias, ya que el uso excesivo o engañoso de términos sensacionalistas puede provocar desconfianza en el público. Es crucial que la película cumpla con las expectativas generadas por el marketing y que la promoción no distorsione la experiencia real que ofrece el filme. La honestidad y la autenticidad en la promoción son fundamentales para mantener la confianza del público y lograr el éxito a largo plazo. En este caso, la película Sound of Freedom parece haber conseguido cumplir ambas premisas.

No podemos ignorar otros aspectos como las declaraciones del propio productor y activista político mexicano Eduardo Verástegui, al señalar que «Había mucha gente y sigue habiendo mucha gente que no quiere que esta verdad salga, que esta película salga. Esto es un problema global. Hay mucha gente involucrada en este crimen, en todos los sectores. Me han amenazado muchas veces, han tratado de que parara el proyecto muchas veces, pero para mí esos son señales». Este tipo de declaraciones además de servir para poner de manifiesto el alcance real de este problema, han actuado a su vez como detonante para que su impacto viral continuase propagándose casi sin limites.

Los mensajes que abordan problemas reales y relevantes para la sociedad pueden tener un impacto significativo en la percepción de un producto, servicio o marca.

Las audiencias valoran cada vez más a las empresas que se preocupan por cuestiones como la sostenibilidad, la inclusión, la igualdad de género, la responsabilidad social y ambiental, entre otros. Y esto es precisamente lo que Sound of Freedom ofrece a la sociedad al abordar el problema del tráfico sexual infantil.

Mientras grandes producciones de gran presupuesto llegan a la gran pantalla o a plataformas como Netflix sin pena ni gloria, Sound of Freedom se presenta como la excepción de la regla. La repercusión y el éxito de la película, ponen de manifiesto que para lograr un gran impacto viral no son necesarias grandes cantidades de dinero, si no grandes mensajes. Es posible lograr un gran impacto viral con un gran mensaje y una buena estrategia de marketing y difusión sin perder la cartera por el camino.