YouTube apostará por los canales de televisión gratuitos con publicidad y anuncios

YouTube está buscando expandir su alcance y competir con otras plataformas en el mercado de la televisión gratuita con publicidad. La compañía ha comenzado a probar esta nueva iniciativa en Estados Unidos, y planea lanzar el servicio mundialmente antes de finales del 2023.

Con esta nueva oferta, YouTube busca competir con otras opciones de televisión gratuitas existentes en el mercado, como Plex, Roku, Pluto TV o Tivify. La idea es convertirse en uno de los principales destinos para ver canales de televisión gratis con publicidad, y aprovechar el crecimiento rápido del mercado en este ámbito. Solo en Estados Unidos ya hay más de 20 plataformas de televisión gratuitas con publicidad, por lo que YouTube quiere aprovechar esta oportunidad para aumentar su participación en este mercado.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si el servicio se lanzará dentro de la plataforma de YouTube o en una web ajena bajo el nombre de la compañía. Algo similar a lo que ocurrió cuando la plataforma de vídeos de Google lanzó YouTube TV, un servicio de pago en el que los usuarios podían suscribirse a canales de TV, desde CNN hasta ESPN, por un precio más bajo que si lo hacían fuera de la plataforma. En cualquier caso, se espera que este nuevo servicio sea gratuito con publicidad, y que los proveedores de contenido sean Lions Gate Entertainment Corp., A+E Networks, Cinedigm Corp o FilmRise, según los usuarios que han podido testear esta nueva opción de YouTube.

¿Podría convertirse Youtube en la televisión del futuro?

YouTube ya es una plataforma popular para ver videos en línea, y tiene la capacidad de transmitir contenido en vivo, así como programas de televisión y películas. Con el aumento de la calidad de la transmisión en línea y la creciente demanda de contenido en línea, es posible que YouTube se convierta en una forma cada vez más común de ver televisión en el futuro.

Es por ello importante mencionar, que hasta el momento, YouTube es aún solamente una plataforma de vídeos online, no es un servicio de televisión tradicional y su oferta de contenido no es tan amplia como la de una televisión tradicional. Sin embargo, este gran paso podría convertir a Youtube en la nueva puerta de entrada para la "televisión tradicional del futuro". Y no solo eso, este paso podría situar a youtube como la plataforma por excelencia a través de la cual, gestionar la publicidad de todos los canales que puedan emitirse a través de su plataforma. Parafraseando a Neil Armstrong: Un pequeño paso para Youtube, un gran salto para su negocio publicitario.