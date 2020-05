PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

IAB Spain, la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, ha presentado el Estudio Anual de Audio Online 2020, elaborado por la consultora de marketing digital nPeople, consultora especializada en investigación, data y analítica digital y patrocinado por IKI Media y t2ó agencia y consultora digital

Alcance del medio

En 2020, el 60% de los internautas escucha audio online, lo que supone un aumento de tres puntos porcentuales respecto a 2019.Este consumo abarca emisoras de radio, servicios de música y listas; incluyendo escucha en directo/streaming, descarga de podcast, audiolibros, y altavoces inteligentes.

El 68,5% consume a diario audio online (3,7% más que en 2019); otro 29,1% varias veces por semana (7,1% más) y un 2,4% de forma ocasional. De estos resultados se desprende también que el Audio online, se consolida como un acompañamiento cada vez más recurrente: el 71% lo escucha mientras hace las tareas del hogar y un 61,6% durante sus desplazamientos. Por eso, los dispositivos en movilidad son imprescindibles, especialmente vía apps, utilizados por el 70% de los oyentes. Además, hay que destacar la alta tasa de la escucha en diferido (80% de los oyentes) que convive con la escucha en directo.

El contenido de Audio Online más escuchado por los encuestados es Música (43%), pero hay que destacar especialmente el protagonismo que adquieren los Podcast, mencionado por el 19% de los encuestados, ya que su consumo se ha incrementado 9 p.p con respecto al pasado año. Igualmente hay que subrayar la fuerte presencia de plataformas de contenido en streaming como Youtube (47%) y Spotify (34%).

Perfil y Hábitos del oyente de Audio Online

El oyente de Audio Online tiene perfil trabajador (68%) y que además de escuchar Audio Online está hiperconectado, principalmente a través Tablet (66,3%), TV Conectada (58,6%), Consolas (40%) y Altavoces inteligentes (30,5%), además, de Smartphone y PC/Portátil.

Hay que destacar que la escucha, ya sea en directo (77%) o en diferido (80%), cosecha cifras similares. Mientras que la escucha en directo está ligada a la actualidad y las noticias, el deporte o los debates; la escucha en diferido está protagonizada por la música, el humor, el cine o las series.

Además, cobran fuerza como factores determinantes en la escucha del Audio Online con respecto a 2019 el hecho de poder escucharla dónde y cuándo el oyente quiere (66,1% vs 58,3% en 2019); poder realizar de forma simultánea otras actividades (59,7% vs 53,6%) o personalizar lo que van a escuchar (48,1% vs 42,1%).

Dispositivos y formatos

Aunque el Smartphone sigue destacando como el dispositivo por excelencia en el consumo de audio digital, el informe indica que en 2020 se diversificará aún más el acceso entre diferentes dispositivos, cobrando fuerza los altavoces inteligentes (+16 pp.).

El estudio destaca que el consumo de Audio Online por formatos en 2020 está liderado por la Música a la carta (Spotify, Apple Music), mencionado por el 45,5%; seguido de la radio y emisoras online en directo o por streaming (desde web o apps), a la que aluden el 38,5% de los encuestados. Le siguen la radio y emisoras online en diferido (30,1%); los podcasts (28,7%), los audiolibros (13,4%) y los agregadores tipo iVoox, Tuneln o 4G (10,5%).

Percepción de los oyentes y opinión de los profesionales del sector

Los encuestados declaran que los formatos publicitarios resultan menos intrusivos que en 2018 y consideran que la cantidad de publicidad es "bastante razonable". De hecho, el 70,4% reconoce que le permite obtener información de una marca/ producto/ servicio que ya conocía (4 pp + que en 2019); otro 54,8% dice que la publicidad le resulta útil para las decisiones de compra (3 pp + que en 2019) y un 60,4% está de acuerdo con que la cantidad de publicidad que ofrece es razonable (+1pp).

Por su parte, el 59% de los profesionales consultados utilizan Audio Online en sus estrategias de medios y comunicación (+11 pp que en 2019); siendo el departamento digital el que mayoritariamente gestiona el presupuesto (42,9%). Además, el 64% de los profesionales creen que podrían utilizar o van a utilizar algún formato de Audio Online durante el 2020 y destaca su interés para que el Audio Online forme parte de la planificación programática, una demanda que ya alcanza al 90% de los profesionales del sector digital. Las buenas expectativas pronostican un aumento de la inversión, así lo creen 7 de cada 10 profesionales.

Como explica Córdoba Ruiz, Directora General de IKI Media y presidenta de la Comisión de Audio Online de IAB Spain, "El estudio de audio online es una herramienta clave para entender la evolución de este canal y cómo nos comportamos los consumidores. Los datos corroboran que el audio está siendo (por la situación de confinamiento) y será también en un futuro, uno de los medios a tener muy en cuenta por parte de las marcas para acceder a su público objetivo, de una manera más certera y eficaz."

Por su parte, María Castellanos CMO de t2ó destaca que, "El estudio muestra el crecimiento y buen momento en que se encuentra el Audio Online. Estas cifras no son sólo una declaración de intenciones si no que a lo largo de lo que llevamos de año hemos visto como el Audio Online se consolida como uno de los canales con mejor comportamiento en crecimientos de inversión y los buenos resultados que se observan en las campañas. Desde t2ó creemos fuertemente en el formato y esperamos ver un cierre de año 2020 dónde especialmente el audio programático con todas las ventajas que la data nos ofrece se convierta en un canal habitual en las estrategias de medios."