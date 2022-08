Qué contenidos se pueden emplear en marketing de contenidos según el estado del funnel

Los contenidos de una estrategia de marketing son diferentes según su objetivo, y es por eso por lo que hay que saber cuáles son los mejores según la etapa o el estado del funnel (el embudo de ventas o conversión), explican los expertos de la agencia de marketing digital SEOCOM.

Etapas del funnel: TOFU, MOFU, BOFU

El funnel de contenidos se caracteriza por crear contenidos con una intención diferente dependiendo del estado en el que se encuentren, pues en cada uno de ellos se busca alcanzar un tipo de objetivo específico dentro de una estrategia de marketing de contenidos.

Dentro del funnel de conversión/ventas, encontramos la parte de contenidos, de ahí el concepto de funnel de contenidos. En base a ello y los estados que construyen el funnel existen diferentes rasgos en los contenidos, que se diferencian bastante entre sí: TOFU (Top of the funnel), MOFU (Middle of the funnel) y BOFU (Bottom of the funnel). Esto determinará los objetivos que se quieren alcanzar.

Etapa TOFU : los contenidos deben dar respuestas al usuario sobre un tema determinado. En esta etapa hay que comprometer y crear vínculos con los usuarios, o al menos dar a conocer la marca. El objetivo es aumentar el tráfico del sitio web.

: los contenidos deben dar respuestas al usuario sobre un tema determinado. En esta etapa hay que comprometer y crear vínculos con los usuarios, o al menos dar a conocer la marca. El objetivo es aumentar el tráfico del sitio web. Etapa MOFU : se busca la conversión de los usuarios a la marca. Para ello hay que encontrar nuevos leads. El objetivo es aumentar el retargeting.

: se busca la conversión de los usuarios a la marca. Para ello hay que encontrar nuevos leads. El objetivo es aumentar el retargeting. Etapa BOFU: hay que retener al usuario en la marca, fidelizando y aumentando su consumo. El objetivo de los contenidos debe ser dar valor al clientes y generar interés para que efectúe la compra.

Además de estos, si se desgrana y se entra en detalle, se pueden encontrar muchos más objetivos de nicho y a nivel micro para una marca.

Contenidos en el estado TOFU (Top of the funnel)

El Top of the funnel (TOFU) es el estado más alto dentro del embudo, y los objetivos que se quieren alcanzar están determinados por la concienciación y atracción del máximo número de visitantes. Por ello, el tipo de contenido tendrá una intencionalidad clara: la captación, o siendo algo más filosóficos el descubrimiento del usuario de la marca en su viaje dentro del funnel.

Los contenidos que se pueden emplear son artículos o posts en el blog, mensajes atractivos con contenido genérico en redes sociales, contenido visual como infografías, imágenes o vídeos, y microsites o landings pages enfocadas a captar la atención.

Contenidos en el estado MOFU (Middle of the funnel)

Este es el siguiente estado del funnel de contenidos, por lo que hay que centrarse en la conversión del usuario gracias al detalle y valor que una marca debe ofrecer: contenidos que ofrezcan recursos de información de valor para el usuario (guías, ebooks, informes, estudios, etc.), contenidos y recursos útiles para el usuario (plantillas, ejemplos, descargables, etc.), y podcasts y webinars, que ayudan a mostrar información.

Contenidos en el estado BOFU (Bottom of the funnel)

Esta es la última parte del funnel, la más estrecha del embudo, a la que llegan los usuarios que realmente están interesados en la marca. El objetivo del estado BOFU es retener y fidelizar al usuario, aportándole el valor que busca, y generando interés sobre la marca, y que en un objetivo final es el consumo de la marca. Para ello, los tipos de contenido que se enmarcan en este estado son demostraciones de producto, testimonios de clientes, descuentos y promociones, comparaciones de productos y contenidos estrechamente vinculados a la marca.

“Es vital saber qué hacer y cómo en cada uno de los pasos y niveles dentro de una estrategia, pues esto es lo que nos permitirá medir, analizar y conocer qué es lo que realmente ha sido interesante para los usuarios potenciales de una marca, si ha funcionado o no”, concluye Iván Ruiz, CEO de SEOCOM, que insiste en que para el usuario, el funnel de contenidos es un recorrido entre diferentes tipos, por el que decide ir avanzando en función de su cobertura de necesidades, o abandonarlo para encontrar otra fuente que sí lo aporte, pero para una marca este funnel es importante trabajarlo para que este abandono no suceda.