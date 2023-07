Descubre los mejores trabajos en analítica de negocios y cómo conseguirlos

En la actualidad, la analítica de negocios ha adquirido una importancia crucial en el mundo empresarial. La capacidad de recopilar, analizar y utilizar datos de manera efectiva se ha convertido en un factor determinante para el éxito de las empresas en un entorno cada vez más competitivo. La analítica de negocios permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, identificar oportunidades de crecimiento y optimizar sus procesos internos.

De acuerdo con la firma de investigación de mercado IDC, se estima que el mercado de analítica y ciencia de datos alcanzará un valor de más de $200 mil millones de dólares para el año 2024.

La demanda de profesionales en el campo de la analítica de negocios ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Las empresas comprenden la importancia de contar con expertos en la interpretación de datos para tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia. En un mercado laboral cada vez más orientado hacia la información y la tecnología, los trabajos relacionados con la analítica de negocios se han vuelto altamente demandados y ofrecen excelentes perspectivas de crecimiento profesional.

Según el informe "The Quant Crunch: How the Demand for Data Science Skills is Disrupting the Job Market" publicado por IBM, se proyecta que para 2025 habrá un déficit de alrededor de 2.7 millones de profesionales con habilidades en analítica de datos y ciencia de datos.