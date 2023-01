Las 5 tendencias que están redefiniendo las estrategias en marketing con influencers

Resistente ante las crisis económicas y ante los cambios de mercado, el marketing con influencers —encumbrado hace unos años— no deja de perder tirón y sigue estando ahí, como una pieza básica de la estrategia de marketing digital. Aun así, no lo está de forma inamovible. Las tendencias cambian y las cosas se reajustan. ¿Qué está cambiando ahora y qué es lo que deberían modificar las estrategias de los marketeros para triunfar en sus campañas de marketing con influencers? Eso es lo que se acaba de preguntar un análisis de eMarketer, que ha detectado las 5 tendencias clave que están redefiniendo cómo se hacen las cosas en este terreno.

El reinado de las fotos se ha acabado

O como señalan en el análisis de eMarketer: se ha acabado el subir una foto y dar el día por hecho. Las audiencias de social media de hoy quieren “más” y eso cambia las reglas del juego para los influencers. Esto no implica simplemente que ahora hay que publicar más vídeos, sino que la estrategia debe incluir muchos más tipos de contenidos en forma y fondo. Los seguidores quieren saber “qué ocurre en mi vida”, como le explica a la consultora una influencer, por lo que hay que producir un flujo de contenido constante y con el que las audiencias se puedan sentir identificadas.

Pero mucho menos tiempo para lograr ese interés

Sin embargo, no solo es importante entender el contenido, para los influencers y para el marketing con influencers hay otra cuestión que ha cambiado por completo en el contexto en el que operan. Las ventanas de atención son cada vez más cortas. Un estudio acaba de señalar que la Generación Z solo tiene una ventana de atención de un segundo, por lo que el margen para interesarlos antes de que salten a otra cosa es mínimo.

En el marketing con influencers, esto implica vídeos más cortos y en los que el CTA aparece mucho antes para que lo vean antes de pasar a otra cosa. Si puedes decir las cosas en 15 segundos, no lo hagas en 20.

Ya está cambiando cómo se compra

“El contenido influencer está impulsando un comportamiento diferente”, señala el estudio. La aparición del “shoppable content”, los contenidos que incluyen cosas que se pueden comprar, está llevando a que las acciones con influencers aparezcan en otras fases del embudo de compra. Los marketeros esperan experimentar más con este punto en este año que se avecina, para así lograr incluir este tipo de acciones en otras fases e impulsar el consumo desde herramientas y plataformas nuevas.

Los acuerdos son de largo recorrido

Las marcas quieren establecer relaciones con los influencers, relaciones que sean mucho más estrechas y prolongadas. Es decir, frente al modelo de optar por fichar a un influencer para una acción, lanzarla y pasar a otra cosa, las marcas ahora están más interesadas en convertir al influencer de turno en un embajador de la marca y conseguir que las relaciones duren más tiempo. Las dinámicas cambian, con contenidos que se producen a lo largo de una horquilla temporal más larga; pero a las marcas les compensa en términos de feedback de los consumidores pero también a la hora de crear un mejor storytelling.

La medición de qué es un éxito cambia

¿Qué implica que una campaña de social media con influencers triunfe? Quizás hace unos años se hablase de cifras, como me gustas acumulados. Los datos al peso ya se han demostrado que no son tan relevantes, pero encontrar qué es importante de verdad no es tan sencillo. Como apuntan en eMarketer, el éxito sigue siendo un “objetivo en movimiento”. Es decir, sigue evolucionando qué se considera marcador de éxito. Engagement, tráfico generado, crecimiento en nuevos consumidores o ingresos son algunas de las cuestiones que ahora mismo se tienen en cuenta.