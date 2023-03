Lo que los jóvenes buscan en las marcas: menos discursos publicitarios y promesas vacías, y más autenticidad y experiencias únicas

Los jóvenes de hoy en día son una generación única en la historia de la humanidad. Han crecido en un mundo en el que la tecnología y las redes sociales son una parte integral de su vida cotidiana, lo que ha tenido un gran impacto en sus comportamientos y expectativas como consumidores.

En la actualidad, los jóvenes constituyen uno de los segmentos más importantes y poderosos del mercado y son una de las audiencias más importantes para las marcas, ya que representan una gran parte de los consumidores a nivel mundial. Sin embargo, los jóvenes de hoy en día no son iguales que los de hace unos años. Sus valores, necesidades y formas de comunicación han cambiado, lo que ha llevado a que las marcas tengan que adaptarse a estas nuevas tendencias para poder conectar con ellos de forma efectiva.

Los jóvenes de hoy buscan autenticidad

Una de las principales características que los jóvenes buscan en las marcas es la autenticidad. No quieren que las marcas les vendan algo que no sea genuino o que no se ajuste a sus valores. Los jóvenes de hoy en día buscan algo más que simplemente productos y servicios de calidad. Quieren que las marcas les muestren lo que son y lo que representan, de una forma honesta y transparente. Para lograr esto, las marcas deben ser coherentes en todas sus comunicaciones y acciones, y deben demostrar que comparten los mismos valores que sus clientes.

Además, los jóvenes demandan que las marcas les ofrezcan experiencias únicas, que les hagan sentir identificados con sus valores y que les brinden una sensación de pertenencia a un grupo social determinado. Esperan que las marcas sean socialmente responsables y estén comprometidas con causas que ellos consideran importantes, como el medio ambiente, la igualdad de género o la justicia social. Por otro lado, los jóvenes buscan marcas que les ofrezcan productos personalizados y adaptados a sus necesidades individuales, ya que valoran mucho su identidad y su singularidad. Las estrategias de marketing que incluyen la personalización de productos o servicios, así como la oferta de descuentos o promociones especiales para los clientes más fieles, son formas efectivas de construir una relación cercana.

¿Cómo son y que peculiaridades poseen las marcas preferidas de los jóvenes?

Las marcas preferidas por los jóvenes suelen tener ciertas peculiaridades que les permiten conectarse con este grupo de consumidores de manera más efectiva. Y estas marcas tienen características que les permiten conectarse de manera efectiva con este grupo de consumidores. Estas marcas son auténticas, transparentes, innovadoras y creativas, y tienen una presencia activa y efectiva en las redes sociales y otros medios digitales. Las marcas que logran satisfacer las necesidades y deseos de los jóvenes, y que les ofrecen experiencias únicas y emocionantes, tienen una mayor probabilidad de ganar su confianza y lealtad. Pero vamos a profundizar un poco más en ello.

¿Cómo deben ser las relaciones entre los jóvenes y las marcas?

Los consumidores jóvenes, cada vez son más exigentes y demandan que las marcas los escuchen y comprendan sus necesidades y deseos, y no solo los vean como un grupo homogéneo y estereotipado. Por ello, las empresas deben estar en sintonía con las nuevas tendencias y preferencias de los jóvenes, y establecer un diálogo abierto y honesto con ellos.

Para conectar con los jóvenes, las marcas deben establecer relaciones auténticas y significativas con ellos. Es importante que las marcas se comuniquen con los jóvenes de forma honesta y transparente, evitando cualquier tipo de manipulación o engaño.

Las marcas deben escuchar activamente a los jóvenes y tener en cuenta sus opiniones y sugerencias a la hora de diseñar sus productos y servicios

Escuchar activamente a los jóvenes

Una de las principales razones por las que los jóvenes buscan que las marcas los escuchen y los comprendan es porque ellos tienen una gran capacidad para identificar la autenticidad y la transparencia. Los jóvenes no se conforman con simples discursos publicitarios o promesas vacías, quieren hechos concretos y acciones tangibles. Por eso, las marcas que se esfuerzan por escuchar y entender las necesidades y deseos de los jóvenes tienen una mayor probabilidad de ganar su confianza y lealtad.

Además, los jóvenes valoran mucho su identidad y su individualidad, y buscan marcas que los ayuden a expresar su personalidad y estilo de vida. Las marcas que logran capturar la esencia de los jóvenes y conectar con ellos de manera auténtica, pueden tener un impacto muy positivo en su vida y en su percepción de la marca. En este sentido, las marcas deben estar atentas a las tendencias emergentes y a las necesidades cambiantes de los jóvenes, y adaptarse rápidamente para satisfacer sus expectativas.

Jóvenes y dispositivos móviles: una audiencia en movimiento

Los dispositivos móviles han cambiado la forma en que los jóvenes interactúan con el mundo y con las marcas. Hoy en día, los jóvenes pasan gran parte de su tiempo en sus teléfonos móviles, navegando por las redes sociales, consumiendo contenido, comprando productos y servicios, y compartiendo sus experiencias y opiniones. Por esta razón, los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta fundamental para las marcas en su relación con los jóvenes.

Las marcas pueden utilizar diferentes estrategias de marketing móvil para llegar a los jóvenes de manera efectiva y relevante.

Otra ventaja de los dispositivos móviles para las marcas en su relación con los jóvenes es la posibilidad de personalizar la experiencia del usuario. Dado que los jóvenes valoran mucho la personalización y la individualidad, las marcas que ofrecen experiencias personalizadas y relevantes tienen una mayor probabilidad de conectar con ellos. Los dispositivos móviles permiten a las marcas recopilar datos sobre el comportamiento y las preferencias de los usuarios, lo que les permite ofrecer contenido y ofertas personalizadas que se ajustan a las necesidades y deseos de cada individuo.

Además, los dispositivos móviles permiten a las marcas interactuar con los jóvenes de manera más directa e instantánea. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería son herramientas populares para la comunicación entre los jóvenes, y las marcas pueden utilizar estas plataformas para interactuar con su público de manera auténtica y relevante. Las marcas pueden utilizar las redes sociales para compartir contenido interesante y atractivo, responder preguntas de los usuarios y resolver problemas, y para construir una relación más cercana y duradera con los jóvenes.