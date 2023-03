El marketing postpandemia para la ‘Generación Z’: 7 de cada 10 consumidores priorizan empresas que apoyen causas sociales

La pandemia y la crisis económica han transformado los hábitos de consumo, especialmente de la generación Z, quienes priorizan más el compromiso de las empresas con la sociedad y el medioambiente sobre otros factores como el precio.

La pandemia ha alterado la forma en que las personas se relacionan, dando lugar a la adopción de nuevos hábitos en áreas clave como son el trabajo, el ocio y el consumo. La ‘Generación Z’ ha evolucionado en términos de identidad, comunidad y resiliencia, resultando, en consecuencia, en un cambio en su forma de comprar.

Rudolf Rannegger, director general adjunto de MCI Spain & Portugal, explica que “las principales formas en que la COVID-19 ha afectado al marketing dirigido a la generación Z y que, por tanto, deben hacer frente, es a través de su comportamiento de compra en línea y la sostenibilidad”. En este sentido, adaptarse a los requisitos sociales y ambientales es la clave.

Entre otras nuevas formas de consumo, resalta la importancia que esta generación otorga a las empresas comprometidas con causas sociales significativas. Según la encuesta de WordPress Engine, el 72% de los consumidores de la ‘Generación Z’ son más propensos a comprar productos a empresas que apoyan causas sociales.“Las marcas que transmiten autenticidad tendrán más éxito en su estrategia de marketing post-pandemia”, añade Rudolf Rannegger.

En este mismo sentido, una investigación realizada por Mastercard en marzo de 2021 en Reino Unido, demostró que habían aumentado las compras a través de redes sociales en un 43% desde la irrupción de la pandemia. Las compras en línea no son la novedad, sino que estas se hayan impulsado por los anuncios en redes sociales y los influencers.

“Esta generación confía en gran medida en las opiniones individuales como fuente de noticias e información para ayudarles a desarrollar sus opiniones”, comenta Rannegger.

Aumento de la concienciación climática

La creciente preocupación por el cambio climático ha llevado a una mayor conciencia ambiental entre los consumidores. En este sentido, Rannegger manifiesta que “la ‘Generación Z’ ya no se centra en el precio y la calidad, ahora buscan marcas que transmitan autenticidad en sus comunicaciones y se comprometan con causas sociales significativas para ellos, como la igualdad racial y la sostenibilidad”.

Así lo corrobora un estudio de McKinsey and Company y la investigación desarrollada por The Center for Generational Kinetics, empresa dedicada a la investigación de mercado y consultoría especializada en la ‘Generación Z,’ dónde se demuestra que los centennials muestran más interés en adquirir productos de marcas que les brinden un sentido de pertenencia y satisfacción.

“La generación smartphone está dispuesta a aplicar sanciones a las empresas que se mantienen neutrales en estos temas o que adoptan posturas con las que discrepan”, concluye el experto.