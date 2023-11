Tendencias en Marketing y Publicidad para 2024: Un año continuista donde sobresale el protagonismo de la Inteligencia artificial

Comprender y considerar las últimas tendencias en marketing y publicidad es imperativo en el actual escenario empresarial por varias razones cruciales que inciden directamente en el éxito y la relevancia de una marca. A medida que nos acercamos al cierre de este 2023, ya podemos vislumbrar que el próximo año, el 2024, se presenta como una extensión de las tendencias que marcaron el año anterior. A pesar de mantener una continuidad en muchos aspectos y áreas del marketing, el nuevo año revela cambios significativos que delinean la trayectoria de la industria, proyectándola hacia un futuro donde la tecnología y la adaptabilidad desempeñan un papel fundamental.

Como es sabido, las tendencias en marketing y publicidad reflejan los cambios en el comportamiento y las preferencias de los consumidores. Mantenerse al tanto de estas tendencias permite a las marcas ajustar sus estrategias para satisfacer las demandas cambiantes del mercado. En un mundo donde la atención del consumidor es limitada y las opciones son abundantes, adaptarse a las preferencias actuales es crucial para captar y retener audiencias. En un escenario empresarial cada vez más competitivo, las empresas y marcas que no siguen las tendencias corren el riesgo de quedarse rezagadas. La competencia siempre está buscando nuevas formas de destacar y atraer a los consumidores, y las tendencias actuales a menudo representan oportunidades para diferenciarse. Mantenerse al día proporciona a las empresas una ventaja competitiva al permitirles innovar y responder rápidamente a los cambios en el mercado.

El papel protagonista de la Inteligencia artificial

Indudablemente, una de las tendencias más sobresalientes que marcará el año próximo es el auge del marketing impulsado por la inteligencia artificial. Las empresas están adoptando de manera creciente la IA como una herramienta fundamental para optimizar sus estrategias de marketing. Este enfoque revolucionario no solo permite la automatización eficiente de diversas tareas, sino que también posibilita la personalización de las experiencias del cliente y la obtención de información precisa sobre las audiencias.

La integración de la inteligencia artificial en el ámbito del marketing se manifiesta de diversas maneras. Por un lado, las empresas pueden aprovechar la IA para analizar exhaustivamente los historiales de compras de los clientes, utilizando esta información para generar recomendaciones de productos altamente personalizadas. Este enfoque no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también contribuye a fomentar la lealtad del cliente al ofrecer sugerencias relevantes y adaptadas a sus preferencias individuales. Además, la IA se erige como una herramienta esencial en la creación de contenido personalizado. Mediante algoritmos avanzados, las marcas pueden generar contenido adaptado a las necesidades específicas de cada usuario, mejorando así la relevancia y la resonancia de sus mensajes. Esta capacidad de personalización no solo catapulta la eficacia de las campañas de marketing, sino que también fortalece la conexión emocional entre la marca y el consumidor al mostrar un profundo entendimiento de sus preferencias y comportamientos.

De igual forma, la inteligencia artificial se posiciona como un elemento clave en la optimización de la eficiencia operativa. Al automatizar tareas rutinarias y procesos repetitivos, las empresas liberan recursos valiosos y permiten que los equipos se centren en tareas más estratégicas y creativas. Esto no solo conduce a una mayor productividad, sino que también abre nuevas posibilidades para la innovación en el desarrollo de estrategias de marketing más sofisticadas y efectivas.

Datos y datos en tiempo real

El monitoreo en tiempo real, caracterizado por la recopilación y análisis inmediato de datos provenientes de diversas fuentes como redes sociales, sitios web y aplicaciones móviles, está intrínsecamente relacionado con el paradigma más amplio del Big Data. El Big Data, una disciplina que aborda la gestión y análisis de conjuntos de datos masivos, complejos y en constante crecimiento, proporciona el marco esencial para comprender la importancia y la funcionalidad del monitoreo en tiempo real.

Al recolectar datos instantáneos y actuales, contribuye de manera activa a la generación constante de información en tiempo real, un componente clave del entorno de Big Data. Según datos de Seenka, esta relación sinérgica permite a las empresas no solo acceder a insights inmediatos para la toma de decisiones tácticas, sino también contribuir al enriquecimiento de conjuntos de datos más amplios que son esenciales para análisis a largo plazo.

La capacidad del monitoreo en tiempo real para identificar tendencias, oportunidades y amenazas de manera inmediata se alinea con el principio fundamental del Big Data. la capacidad de extraer conocimientos valiosos de grandes volúmenes de información. Al mismo tiempo, la práctica del monitoreo en tiempo real también contribuye al crecimiento constante del conjunto de datos general, alimentando la maquinaria del Big Data con datos frescos y relevantes.

“Diginfluencers”, los nuevos replicantes del Marketing de influencia

El término "replicante" se popularizó a través de la obra de ciencia ficción, especialmente a partir de la película "Blade Runner" dirigida por Ridley Scott en 1982, basada en la novela "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?" de Philip K. Dick. Un replicante era concebido como un tipo de androide o androide bioingenético creado para imitar a un ser humano en apariencia y comportamiento. Estos seres, a menudo indistinguibles de los humanos, era diseñados y utilizados para realizar tareas específicas o servir a propósitos particulares.

Con este símil, podemos entender el nuevo rol de los “Diginfluencers”. Influencers creados con inteligencia artificial que están emergiendo con gran expectación entre empresas y marcas. Este tipo de influencers generados por IA está ganando terreno de manera notable y podría ejercer un impacto significativo en el ámbito del marketing y la publicidad en los años venideros. Estos influencers, creados por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, representan perfiles en redes sociales que tienen la capacidad de generar contenido de alta calidad, incluyendo fotos, vídeos y publicaciones, que resultan prácticamente indistinguibles del contenido producido por individuos reales.

En términos generales, los influencers generados por IA se perfilan como herramientas sumamente poderosas para las estrategias de marketing y publicidad. Sin embargo, el uso de esta innovadora tecnología conlleva una responsabilidad ética crucial. Es fundamental aplicar estas herramientas de manera consciente y ética para asegurar su contribución positiva al espacio digital.

De acuerdo con un estudio realizado por la firma de investigación de mercado Gartner, se proyecta que el mercado de influencers generados por IA alcance la cifra de 10.000 millones de dólares para el año 2025. Este crecimiento significativo se atribuye a diversos factores, entre los cuales destaca la creciente popularidad de las redes sociales, el continuo avance en la sofisticación de la inteligencia artificial y la cada vez mayor demanda de contenido altamente personalizado por parte de los usuarios.

Marketing centrado en la privacidad

La creciente inquietud de los consumidores en torno a la privacidad de sus datos ha generado un cambio significativo en el panorama del marketing. Ante esta realidad, las marcas se encuentran en la imperativa necesidad de adaptar y ajustar sus estrategias para abordar de manera proactiva las preocupaciones de privacidad de sus clientes. En este contexto, surge con fuerza una tendencia clave: el marketing centrado en la privacidad.

Este enfoque innovador no solo reconoce la importancia de salvaguardar la información personal de los usuarios, sino que lo coloca como un pilar fundamental en la construcción de relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Las marcas que adoptan el marketing centrado en la privacidad no solo cumplen con las regulaciones y normativas, sino que también van más allá, estableciendo prácticas y políticas que reflejan un compromiso genuino con la protección de la privacidad.

El respeto y la protección de los datos del cliente no solo se perciben como una obligación legal, sino como un componente esencial para ganar la confianza y la lealtad del consumidor. Las marcas que adoptan este enfoque no solo se posicionan como líderes éticos en el mercado, sino que también envían un mensaje claro: valoran la privacidad de sus clientes tanto como estos lo hacen.

En el marketing centrado en la privacidad, la transparencia se convierte en una herramienta estratégica. Las marcas comunican de manera abierta y clara cómo gestionan los datos de los clientes, qué información recopilan y con qué propósito. Este nivel de transparencia no solo cumple con las expectativas de los consumidores informados, sino que también fortalece la percepción de la marca como un actor ético y responsable. Además, la privacidad se convierte en un elemento diferenciador. En un mercado saturado de opciones, las marcas que destacan por su compromiso con la protección de la privacidad pueden ganar terreno al proporcionar a los consumidores una opción confiable y ética. Esta diferenciación va más allá de la calidad del producto o servicio, abarcando la integridad y el compromiso con valores que son cada vez más importantes para los consumidores modernos.

Email Marketing, un clásico que se resiste a morir

A pesar de la imparable evolución digital que ha marcado la última década, el correo electrónico y el email marketing, continúan destacándose como herramientas esenciales. En 2024, las marcas inteligentes no solo seguirán reconociendo la perdurabilidad de esta estrategia, sino que persistirán en invertir significativamente en el email marketing como medio clave para mantener relaciones sólidas y duraderas con sus clientes.

En este sentido, el email marketing se destaca como un canal directo y personalizado que sigue generando resultados positivos. Las marcas reconocen la capacidad única del correo electrónico para llegar directamente a la bandeja de entrada de sus clientes, un espacio que, a pesar de la saturación de mensajes, sigue siendo un punto focal para la comunicación efectiva.

Para 2024, según E-goi, las estrategias de email marketing no solo se mantendrán, sino que evolucionarán para adaptarse a las expectativas cambiantes de los consumidores. Las marcas innovadoras no se limitarán a enviar correos electrónicos promocionales genéricos, sino que se esforzarán por personalizar cada proceso. La relevancia y la segmentación serán claves en las estrategias de email marketing. Las marcas han entendido que el nuevo consumidor busca experiencias personalizadas y relevantes. En este sentido, la inteligencia artificial y las herramientas de análisis avanzado se incorporan cada vez más para comprender el comportamiento del usuario y ofrecer contenido que no solo sea atractivo, sino también altamente pertinente.

La excelencia en la atención al cliente

La atención al cliente se mantiene como una tendencia crucial y determinante para el éxito de las empresas y marcas. La creciente sofisticación y exigencia de los consumidores sitúan a la experiencia de atención al cliente en el epicentro de las estrategias empresariales, donde se espera una entrega de servicios de alta calidad. En este contexto, las empresas que logren ofrecer una atención al cliente sobresaliente no solo serán más propensas a ganar la preferencia de los clientes, sino que también estarán en posición de retenerlos a largo plazo. La atención al cliente, más allá de ser una respuesta a las consultas y problemas, se convierte en una herramienta estratégica que puede fortalecer la reputación de la empresa y catalizar el crecimiento de las ventas.

Los consumidores modernos esperan experiencias personalizadas, y las empresas pueden cumplir con estas expectativas utilizando datos para comprender a fondo las necesidades individuales de los clientes. La capacidad de adaptarse y responder de manera única a cada cliente se posiciona como un diferenciador significativo en la competencia empresarial. De igual forma, la omnicanalidad también surge como una tendencia imperante. Los consumidores interactúan con las empresas a través de diversos canales, desde redes sociales hasta correos electrónicos. En consecuencia, se espera que las empresas proporcionen una experiencia de atención al cliente coherente y eficaz en todos los canales, asegurando una continuidad y calidad sin fisuras. Por último, la empatía se revela como un componente ineludible de la atención al cliente exitosa. Los consumidores esperan que las empresas no solo resuelvan problemas, sino que lo hagan con un enfoque empático y comprensivo. La formación de agentes de atención al cliente para cultivar estas habilidades se convierte en una inversión estratégica.

La personalización llevada al extremo

Indudablemente, la personalización radical se vislumbra como una posible tendencia fundamental entre las empresas y marcas para el año 2024. En un entorno donde los consumidores han desarrollado una expectativa creciente de experiencias personalizadas, las empresas se embarcan en la búsqueda de nuevas formas de llevar la personalización al extremo, buscando establecer conexiones más profundas y significativas con sus audiencias.

Esta forma extrema de personalización implica la implementación de prácticas como recomendaciones altamente personalizadas de productos y servicios, donde el uso de datos se convierte en la base para ofrecer sugerencias que se alinean con los intereses y necesidades individuales de los consumidores. Asimismo, se traduce en la creación de experiencias de compra completamente personalizadas, adaptadas minuciosamente a las necesidades específicas de cada consumidor. En el ámbito del marketing, esta tendencia se refleja en campañas altamente personalizadas que buscan resonar de manera directa con los intereses y necesidades particulares de cada individuo.

El impacto positivo que la personalización extrema podría tener en empresas y marcas es significativo. No solo contribuye a mejorar la satisfacción del cliente, dado que los consumidores valoran positivamente una experiencia adaptada a sus preferencias, sino que también se proyecta como un impulsor de las ventas, al proporcionar recomendaciones y ofertas altamente pertinentes. La lealtad del cliente también podría beneficiarse, ya que los consumidores suelen mostrarse más propensos a permanecer fieles a empresas que les ofrecen experiencias personalizadas y adaptadas a sus necesidades individuales.

Sin embargo, esta tendencia no está exenta de desafíos y riesgos. La personalización extrema puede ser percibida como intrusiva, generando incomodidad entre los consumidores si sienten que las empresas poseen un conocimiento excesivo sobre sus vidas. Asimismo, existe la preocupación de que esta práctica pueda ser utilizada de manera manipuladora, llevando a los consumidores a adquirir productos o servicios que no necesariamente se alinean con sus auténticas necesidades. Es esencial subrayar la importancia de que las empresas aborden la personalización extrema con responsabilidad y ética.

El resurgir de la Publicidad contextual

El resurgimiento de la publicidad contextual y de nicho para el año 2024 responde a diversos factores que reflejan una adaptación estratégica de los anunciantes a las transformaciones en el panorama publicitario. El aumento de la fragmentación de la audiencia ha desafiado la efectividad de la publicidad tradicional. Ante este escenario, la publicidad contextual y de nicho emerge como una respuesta a esta fragmentación, ofreciendo a los anunciantes la capacidad de dirigirse de manera más precisa a segmentos específicos de la audiencia, adaptándose a sus intereses particulares.

La creciente importancia atribuida a la experiencia del usuario también impulsa el resurgir de esta tendencia. Según el partner de Google, Incubeta, en un entorno donde la experiencia del usuario se valora más que nunca, la publicidad contextual y de nicho presenta la ventaja de ser más relevante y menos intrusiva en comparación con la publicidad tradicional, mejorando así la experiencia global del usuario. El pronóstico para el año 2024 sugiere un crecimiento continuo en la popularidad de este tipo de publicidad, con estimaciones que proyectan el mercado global de la publicidad contextual alcanzando los 150.000 millones de dólares y el mercado de la publicidad de nicho llegando a los 50.000 millones de dólares.

Para las empresas que buscan capitalizar esta tendencia, es crucial considerar la integración de la publicidad contextual y de nicho en sus estrategias de marketing online. La selección adecuada del tipo de publicidad, ya sea basada en palabras clave, temas, intereses o datos demográficos, se convierte en un elemento estratégico para alinear la campaña con los objetivos del negocio y la audiencia objetivo.

Marketing de contenidos. larga vida al Rey

El marketing de contenidos sigue siendo considerado el Rey y se consolida un año más como una tendencia esencial en el ámbito del marketing online para el año 2024, destacando la importancia de la creación de contenido de alta calidad y relevante para la audiencia. Esta estrategia se erige como un pilar fundamental para las empresas que buscan el éxito en un entorno digital en constante evolución. La creación de contenido atractivo e interactivo no solo atrae la atención de la audiencia, sino que también fomenta la participación activa del público. Contenido que invita a la interacción se convierte en una herramienta valiosa, propensa a ser compartido, ampliando su alcance y generando leads significativos para las empresas.

De acuerdo a 3dots&co, una tendencia clave que ganará terreno en 2024 será el marketing de contenidos long form o contenidos extensos de calidad. La disposición creciente de los consumidores a consumir contenido extenso, como artículos de blog, estudios de casos, guías y libros electrónicos, señala un cambio en las preferencias de consumo. Esta preferencia se justifica por varias razones fundamentales. Además, en el ámbito específico de 2024, se observa una mayor integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el marketing de contenidos. Estas tecnologías se utilizan para crear contenido más personalizado y relevante. La IA analiza datos de consumidores para crear perfiles personalizados, mientras que el ML optimiza el contenido en función de los resultados obtenidos.

Voz al Marketing

El marketing de voz, es otra tendencia en pleno auge y continuista que ha captado la atención de empresas y marcas, consolidándose como un medio estratégico para interactuar con los consumidores. Este enfoque innovador implica el uso de la voz como herramienta principal para la interacción, ya sea a través de asistentes virtuales, altavoces inteligentes o simplemente mediante la conversación directa con dispositivos habilitados para esta tecnología.

El crecimiento vertiginoso del marketing de voz se sustenta principalmente en el aumento del uso de asistentes virtuales y como respuesta a la tendencia creciente en la forma en que los consumidores acceden a la información y realizan acciones a través de la voz. En segundo lugar, la mejora continua de la tecnología de voz contribuye a una experiencia más fluida y precisa. En tercer lugar, la creciente familiaridad de los consumidores con la interacción por voz impulsa la adopción generalizada de esta modalidad.

Sumarse a las tendencias

El año 2024 se presenta como una continuación de tendencias ya establecidas en el ámbito del marketing y la publicidad, sin grandes novedades disruptivas, pero con la certeza de que la inteligencia artificial desempeñará un papel protagonista. Las marcas que aspiran a destacar en este año deben estar preparadas para abrazar estas tendencias y adaptarse a un entorno en constante cambio. A grandes rasgos, el 2024 se presenta como un año donde la continuidad en las tendencias se combina con la creciente importancia de la inteligencia artificial. Aquellas marcas que logren navegar con éxito en este emocionante y desafiante nuevo año serán las que abracen la innovación, la adaptabilidad y una comprensión profunda de las necesidades del consumidor.