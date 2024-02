Los anuncios en streaming: interrupciones publicitarias, mala publicidad, peor experiencia

En la era actual de la transmisión y el entretenimiento digital, la invasión publicitaria ha alcanzado niveles preocupantes, según la reflexión más crítica de Matt Zoller Seitz, editor general de RogerEbert.com, fundador de MZS.Press y reconocido crítico de televisión de New York Magazine y Vulture.com, así como finalista del Premio Pulitzer de crítica. En su columna titulada “Streaming Ads Are So Much Worse Than Traditional Ad Breaks” (Los anuncios en streaming son mucho peores que las pausas publicitarias tradicionales), Seitz arroja luz sobre la creciente presencia de interrupciones publicitarias en plataformas de transmisión, planteando la inquietante pregunta de si las empresas tecnológicas diseñan deliberadamente estas experiencias deficientes para promover sus servicios sin anuncios.

La experiencia personal de Seitz con la película "Harry Potter y el príncipe mestizo" sirve como ejemplo revelador de cómo los momentos cruciales de una obra pueden ser interrumpidos abruptamente por anuncios, socavando la integridad del contenido. Este fenómeno, que se observa cada vez con mayor frecuencia en diversas plataformas de transmisión, desde servicios de cable hasta FreeVee de Amazon, plantea la preocupación de si la comercialización está sacrificando la creatividad.

Seitz destaca que, aunque las interrupciones comerciales no son algo nuevo, la manera en que se abordan hoy en día carece de la consideración y suavidad que solían tener. A diferencia de las pausas publicitarias tradicionales, donde se intentaba suavizar la transición entre la película y el anuncio, las plataformas actuales parecen no tener reparos en mutilar directamente el arte y el entretenimiento. El crítico señala que las empresas tecnológicas, lejos de pretender preservar la integridad de una obra, ofrecen la opción de una experiencia sin anuncios a cambio de un costo adicional, generando la sensación de un chantaje artístico.

Matt Zoller Seitz

La observación de Seitz sobre la evolución de la edición de películas para la televisión comercial resalta la falta de respeto actual hacia la presentación de las obras. Antes, se realizaban cuidadas ediciones para adaptarse a las pausas publicitarias, indicando claramente dónde irían los anuncios. Ahora, las corporaciones y empresas parecen utilizar un enfoque más brusco, cortando películas con un hacha de carne, a veces sin ni siquiera mirar antes de hacerlo.

En este sentido, el crítico destaca la cuestión de la codificación defectuosa como posible explicación para las interrupciones aleatorias e inoportunas. Sin embargo, Seitz argumenta que esta explicación no es más que una excusa, comparándola con decir que las escenas nocturnas incomprensibles en la era de la cinematografía digital se deben a problemas de calibración del televisor. Ambos fenómenos son síntomas de una cultura que ha dejado de preocuparse por la presentación y ha llegado a un punto en el que una mala experiencia es gratuita, mientras que una decente conlleva un costo adicional.

Imagen con la que Matt Zoller Seitz ilustra su crítica

La crítica incisiva de Matt Zoller Seitz sobre la invasión publicitaria en las plataformas de transmisión no solo destaca la presencia creciente de anuncios, sino que también plantea preguntas más profundas sobre la transformación de la creatividad en un mero "contenido".

Seitz, bajo su experiencia, pone de manifiesto la ironía de cómo la promoción de películas "gratuitas" a menudo se ve opacada por la interrupción de anuncios, llevando al espectador a cuestionar la verdadera gratuidad de la experiencia. La reflexión del crítico sobre la aleatoriedad y la falta de consideración en la inserción de anuncios durante programas y películas, incluso interrumpiendo diálogos cruciales o momentos emotivos, resalta la pérdida de la conexión emocional que las obras cinematográficas intentan establecer con su audiencia. Seitz sugiere que las corporaciones, lejos de buscar mejorar la experiencia del espectador, parecen estar más enfocadas en maximizar sus ingresos, llevando a la audiencia a preguntarse si el arte y la narrativa son simplemente moneda de cambio en el mundo digital.

Matt Zoller Seitz invita a los espectadores a reflexionar sobre la dirección que está tomando el mundo del entretenimiento. ¿Estamos dispuestos a aceptar la mutilación de la creatividad en aras de la comercialización? La pregunta persiste, planteando desafíos fundamentales sobre el equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la preservación de la calidad artística en la era digital.