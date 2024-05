¿Es realmente un éxito la publicidad de Netflix?

Netflix, con sus 40 millones de suscriptores en su plan con publicidad, ha sido elogiado por muchos como un caso de éxito en el mundo del streaming. Sin embargo, al profundizar en este fenómeno, surge la pregunta: ¿es este realmente un éxito o estamos ante un enfoque fallido en cómo las marcas intentan llegar a las audiencias?

Resulta crucial reconocer que el éxito inicial de Netflix se debe a su modelo de suscripción sin publicidad y a un menor coste. En realidad, la fórmula de abaratar el coste de un servicio para los usuarios es el verdadero motor del éxito que muchos pretenden atribuir a la publicidad. De hecho, hasta no hace mucho, los usuarios acudían en masa a la plataforma de contenidos en streaming atraídos por la promesa de contenido de alta calidad sin interrupciones publicitarias. Este modelo disruptivo redefinió cómo consumimos entretenimiento, alejándonos de la televisión tradicional plagada de anuncios.

El reciente giro hacia un modelo con publicidad parece contradecir la propuesta original que convirtió a Netflix en una de las plataformas favoritas a nivel global. Aunque los 40 millones de suscriptores en el plan con publicidad puedan parecer impresionantes, es importante recordar que esto representa solo el 15% del total de suscriptores de la plataforma. Los anunciantes pagan ingenuamente, creyendo erróneamente que las audiencias están ansiosas por ver sus anuncios. La realidad es que la paciencia y la indiferencia tienen un precio, y ese precio es pagar menos por el servicio. A pocos les importa la publicidad tradicional.

La experiencia del usuario y la publicidad intrusiva

La publicidad en plataformas de pago sigue siendo un tema controvertido. Los usuarios que eligen este plan lo hacen, en gran medida, debido al costo más bajo, no necesariamente porque prefieran ver anuncios. La experiencia del usuario se ve afectada negativamente por la publicidad intrusiva que no puede ser omitida, una táctica que tiende a frustrar más que a involucrar a los espectadores. La realidad es que muchos usuarios ignoran o desprecian los anuncios.

No puedes omitir ni adelantar los anuncios, pero puedes pausarlos. ¿Irónico no?

La publicidad forzada, especialmente en un contexto donde los consumidores pagan por acceso, puede ser vista como una traición a la promesa inicial de Netflix. Esto plantea un dilema: aunque la opción más barata con publicidad puede atraer suscriptores, también puede disminuir la satisfacción general del cliente.

El éxito del plan con publicidad podría interpretarse más como una estrategia de precios efectiva que como una victoria para la publicidad en sí misma.

La suscripción básica sin anuncios se ofrece a un precio significativamente más alto, obligando a muchos usuarios a optar por la versión más económica con publicidad. Este "éxito" podría ser más un resultado de una política de precios coercitiva que de una aceptación genuina de la publicidad por parte de los usuarios.

El éxito de la publicidad en Netflix debería medirse no solo por la cantidad de suscriptores que eligen ese plan, sino también por la eficacia de los anuncios y la receptividad de la audiencia. Si la mayoría de los usuarios ignoran los anuncios o se sienten molestos por ellos, las marcas que invierten en esta forma de publicidad pueden no estar obteniendo el retorno esperado. La proliferación de bloqueadores de anuncios y la creciente preferencia por contenido sin interrupciones reflejan una tendencia clara: los consumidores quieren tener el control sobre su experiencia de visualización. La publicidad invasiva y no omitible puede estar más alineada con un modelo de negocio en declive que con el futuro del entretenimiento digital. Esta pequeña historia de éxito tiene un final que pocos se atreven a contar.

El supuesto éxito de la publicidad en Netflix podría ser una ilusión

Aunque las cifras de suscriptores para el plan con publicidad parecen prometedoras, este crecimiento se basa en una estrategia de precios que puede estar más relacionada con la necesidad económica de los usuarios que con una aceptación entusiasta de los anuncios. Para que la publicidad en plataformas de streaming sea verdaderamente exitosa, debe evolucionar hacia formatos menos intrusivos y más atractivos para los espectadores.

Es más, es improbable que alguien que esté disfrutando de una película o serie en Netflix tenga la intención repentina de salir disparado a comprar algo después de ver un anuncio. Incluso, es probable que tras visualizar el contenido que los llevó a Netflix, su mente ni siquiera recuerde la marca del anuncio que interrumpió su experiencia de visualización. La realidad es que la publicidad tradicional en un entorno como este a menudo pasa desapercibida o es fácilmente olvidada por los espectadores. Mientras tanto, la verdadera fortaleza de Netflix sigue siendo su modelo de suscripción sin publicidad, que redefine la forma en que consumimos entretenimiento y marca un camino claro hacia el futuro del streaming.