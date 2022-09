Los 7 estereotipos sobre las mujeres que los anuncios siguen repitiendo  

Puede que la publicidad haya hecho propósito de enmienda en los últimos años y que movimientos sociales – como la cuarta ola feminista – hayan tenido el suficiente eco e impacto como para que los anunciantes deban cambiar las cosas. Las campañas de Dove o Pantene se han ido convirtiendo en el ejemplo recurrente cuando se habla de cómo los anunciantes han ido modificando sus discursos para evitar el sexismo y para no caer en los estereotipos de género en sus mensajes publicitarios.

Aun así, todo está muy lejos de ser perfecto y los estudios siguen demostrando que la publicidad sigue, por mucho que haya avanzado, capturando clichés sobre cómo son las mujeres y los papeles que pueden tener en esas historias. El más reciente estudio sobre la cuestión llega de Australia, donde shEqual ha analizado una colección de anuncios lanzados entre 2016 y 2021. A pesar de ser tan recientes, el análisis ha descubierto que los estereotipos sobre las mujeres siguen muy presentes, tanto que se pueden incluso identificar siete perfiles-cliché que se repiten en los anuncios.

"Los siete estereotipos son personajes centrales que habitualmente ves y lo bueno de este estudio es que hace que la gente piense sobre su dejadez", asegura a The Guardian Darren Woolley, máximo responsable de una consultora de marketing (y que no es la compañía que ha hecho el estudio, sino una voz que ve desde fuera sus resultados).

Las conclusiones no solo sirven, por tanto, para demostrar que los estereotipos siguen existiendo, sino que funcionan como un aviso para la propia industria sobre cómo acaban cayendo en ellos por simple pereza. Al fin y al cabo, el qué los compone no es ni de lejos sorprendente. Podríamos remontarnos décadas y encontrar las mismas ideas y conceptos. La industria publicitaria los sigue usando porque no se esforzaría, por tanto, en reinventarlos.

Los clichés que se repiten

¿Y cuáles son esos clichés de género que se repiten una y otra vez en los anuncios? Viendo anuncios de los últimos 5 años, el estudio ha singularizado siete modelos femeninos que los anuncios siguen incluyendo, a pesar de que muchos de ellos han sido criticados de forma directa durante los últimos años de forma recurrente. Los siete modelos cliché son: