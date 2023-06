Belleza, neurociencia y marketing: el valor de la estética en las experiencias y en las emociones

Perseguida, admirada y envidiada desde el principio de los tiempos, la belleza es un misterio de la vida que fascina, seduce, inspira y enamora. Afecta a todo lo que rodea al ser humano y es una de las formas en que la vida se perpetúa.

¿Qué tipos de belleza existen? ¿De qué depende que objetos, personas o ideas sean considerados bellos? ¿Cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de la historia? ¿De qué manera percibe nuestro cerebro la belleza y cómo opera con ella?

En este manual, el Profesor Roberto M. Álvarez del Blanco trata, de forma elegante y documentada, cómo la neuroestética se ocupa de investigar las bases biológicas y neuronales de la creatividad, la belleza, la felicidad y el amor, así como de los aspectos económicos de la belleza, su valor y su efecto en productos y marcas, y su impacto en el mercado. Un análisis de la belleza que va más allá de lo abstracto, brindando un acercamiento histórico-práctico al término y a su capacidad para influir en las decisiones de las personas y los consumidores. Una obra que proporciona un nuevo y provocador análisis del significado de la belleza, más allá de la concepción clásica del término, para demostrar que la belleza es un activo de productos y marcas que puede robustecer el valor en el mercado.

Con abundantes casos prácticos y fascinantes argumentos intelectuales, este elegante manual trata aspectos económicos de la belleza, su valor y su efecto en productos, las marcas y su impacto en el mercado. Leerlo es un verdadero placer. Incuestionablemente, es uno de los mejores libros escrito sobre el tema. «Tanto las relaciones humanas como las marcas son afectadas por la belleza percibida; un conocimiento detallado de ellas influye en la capacidad de gestionar ambas. Este magnífico libro suministra una profunda perspectiva sobre la belleza que lo seducirá en numerosas ocasiones, y lo sorprenderá a distintos niveles». Jennifer Aaker, profesora de marketing de la Universidad de Stanford. La belleza es un placer básico, es un estado de la felicidad. Nos imbuimos de los sueños que provoca y nos saturamos de emociones.

En cierta forma, es un escape de la realidad, a la que reinterpretamos y transformamos. La beldad constituye un componente universal de la experiencia humana que produce placer, atrapa la atención y genera comportamientos que contribuyen a asegurar la supervivencia genética. La beldad impone necesariamente su presencia en nosotros y, más que una resolución, lo que logra es abrir nuestra imaginación. La belleza atrae, fascina, entusiasma, enamora, inspira y seduce. Es un misterio de la vida y es en la mente donde se manifiesta el reconocimiento de la perfección estética. Una de las formas en que la vida se perpetúa es a través de la belleza, y la pasión por ella está arraigada profundamente en nuestra biología. Hay algo en nuestro amor por la belleza que es heroico, esperanzador y humano. Es un placer disfrutarla, así como una necesidad ponerla en un pedestal y reverenciarla.

«En este libro, el Profesor Álvarez del Blanco nos proporciona un nuevo y provocador análisis del significado de la belleza. Va más allá de la concepción clásica de la beldad como característica artística, para demostrar que la belleza es un activo de productos y marcas que puede robustecer el valor en el mercado». Russ Winer, profesor de marketing en William H. Joyce, Stern

Sobre el autor

Roberto M. Álvarez del Blanco es una de las principales autoridades internacionales en marketing y estrategia de marca. Ha sido profesor del IE Business School, profesor visitante en la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley y, recientemente, en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y en la Rockefeller University de Nueva York. Ha publicado más de 150 artículos en revistas especializadas y 13 libros de marketing traducidos a varios idiomas. Ha sido columnista y colaborador en diversos periódicos de economía y empresa y su trabajo se ha presentado en variedad de medios, incluyendo Financial Times, The Wall Street Journal, Harvard Business Review, Expansión, Cinco Días, así como en la CNN, RTVE, Televisa, RNE, entre otros. Trabaja como consultor para marcas de grandes compañías nacionales e internacionales y de organismos públicos. Está en la red social en www.theneuromarketer.com