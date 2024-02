Impacto de GenAI: los cambios en el tráfico online impulsan a las empresas hacia el e-mail marketing

Para 2028, las marcas deberán estar preparadas para una reducción de al menos el 50% del tráfico orgánico en sus sitios web, a medida que los consumidores adopten búsquedas basadas en Inteligencia Artificial Generativa (GenAI). Esta es una de las principales conclusiones extraídas por Gartner en su estudio "The Future of Marketing: 5 Trends and Predictions for 2024 and Beyond", publicado este año.

Según el informe, la rápida expansión de la Inteligencia Artificial basada en GenAI en los motores de búsqueda tendrá un impacto significativo, transformando la forma en que los consumidores obtienen información. Este fenómeno amenaza con interrumpir las ganancias y la generación de leads a través de los canales de búsqueda orgánica, lo que desafía a las marcas a adaptar su estrategia. Según el estudio de Gartner, para reducir este impacto las empresas deben concentrarse en palabras clave enfocadas a la conversión, así como intensificar su apuesta por canales tradicionales como el email marketing.

"Aunque GenAI cambie las reglas del juego, el email marketing sigue siendo un canal directo para construir conexiones auténticas con nuestra audiencia, superando las fluctuaciones temporales de otros canales. Esta herramienta flexible es capaz de enviar mensajes altamente segmentados, adaptados a las necesidades individuales de los destinatarios, con un compromiso duradero", explica Marcelo Caruana, Jefe de Marketing de E-goi - una plataforma de automatización de marketing omnicanal.

A pesar de ser un canal tradicional, el email marketing se ha adaptado a las innovaciones, intensificando aún más la personalización de la experiencia para el público, especialmente cuando se combina con la propia Inteligencia Artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede mejorar a la hora de personalizar el asunto de los emails de los correos electrónicos con el objetivo de aumentar la tasa de apertura. Gracias al uso de análisis de datos, predicción de preferencias, testing A/B automatizado, segmentación de audiencias y aprendizaje automático para una optimización continua, es posible crear envíos y correos electrónicos con asuntos más relevantes y atractivos, mejorando la experiencia del usuario y la efectividad de las estrategias de marketing por correo electrónico.

De igual forma, la IA puede ayudar a enviar automáticamente el email el día y la hora de la semana con más posibilidades de que sea abierto por el cliente; y personalizar el contenido y los productos indicados en el email según los últimos intereses y comportamientos de cada cliente, aumentando la tasa de conversión. Todas estas soluciones están disponibles en la plataforma E-goi", concluye Marcelo Caruana.

Optimización Personalizada del recorrido del Cliente con Hipersegmentación por Inteligencia Artificial

La esencia para perfeccionar la experiencia del cliente de manera personalizada, efectiva y automatizada se apoya en la recolección de datos exhaustivos sobre el comportamiento de los consumidores tanto en tiendas físicas como online, desde el interés inicial hasta la compra. A partir de aquí, la inteligencia artificial entra en acción para identificar patrones y generar hipersegmentos. Estos segmentos refinados posibilitan el envío de comunicaciones más ajustadas y precisas o la posibilidad de personalizar el contenido y los productos indicados en el email.

De igual forma, los nuevos sistemas de automatización de email marketing basados en inteligencia artificial, permiten la creación de alertas y mensajes sobre ofertas relevantes y en tiempo real, en base a preferencias y datos recopilados, comportamiento e historial de compras que pueden ayudar a aumenta el ticket medio.

Lo que no cabe duda es que la inteligencia artificial está haciendo que el email marketing aumente de nivel y sea más efectivo. En general, la IA está proporcionando a las empresas nuevas herramientas y capacidades que pueden ayudarlas a mejorar el rendimiento de sus campañas de email marketing. A medida que esta tecnología continúe evolucionando, es probable que veamos aún más avances en el email marketing impulsados por la IA.