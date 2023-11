Coca-Cola lidera la revolución de la Publicidad con IA Generativa en su nueva Campaña Navideña

Coca-Cola ha lanzado una campaña navideña titulada "El mundo necesita más Papá Noel", que incluye un nuevo anuncio y elementos digitales y experienciales, en colaboración con WPP Open X. Esta campaña global se adaptará a más de 80 mercados en todo el mundo.

El anuncio de larga duración presenta un mundo en el que todos se convierten en Papá Noel, antes de revelar que en el "mundo real", cualquiera puede ser Papá Noel a través de actos de bondad. La campaña incluye un cuestionario digital, recorridos navideños en camiones, competencias en los paquetes de productos y elementos publicitarios en exteriores.

En una etapa posterior de la temporada, la marca planea lanzar una extensión de su plataforma de inteligencia artificial "Create Real Magic" centrada en postales navideñas. La agencia WPP Open X lideró el desarrollo de la campaña, con la colaboración de Grey, Ogilvy, Essence Mediacom, Hogarth y JKR.

Esta campaña navideña de Coca-Cola continúa con una tradición de casi un siglo relacionada con Papá Noel y el espíritu de bondad y alegría durante la temporada. "The World Needs More Santas" imagina un mundo donde todos pueden ser Papá Noel, desde bomberos y patinadores hasta taxistas y ratas de gimnasio, antes de destacar el poder de la bondad y la generosidad en el mundo real. La banda sonora del anuncio es "I Could Be Santa Claus" de la cantautora británica Celeste.

La campaña no solo se limita al anuncio principal, sino que también ofrece experiencias tanto en el ámbito digital como en el mundo real. Un cuestionario llamado "Encuentra a tu Papá Noel interior" en la aplicación y los sitios móviles de Coca-Cola determina el tipo de "Papá Noel interior" de un usuario y genera una ilustración que se puede compartir en redes sociales. Además, los códigos QR en los envases de productos llevan a los consumidores al cuestionario y les brindan la oportunidad de ganar premios, incluyendo un viaje a Rovaniemi, Finlandia, la ciudad natal "oficial" de Santa Claus.

El Camión de Navidad de Coca-Cola estará recorriendo mercados selectos este año, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de enviar tarjetas digitales de temporada, visitar puestos de comida locales y conocer organizaciones benéficas locales. Los anuncios exteriores se publicarán en más de 80 empresas de marketing, y los anuncios digitales dirigirán a los consumidores al cuestionario.

La marca también ha adelantado los próximos elementos de la campaña, que incluyen dos cortometrajes navideños y una extensión de su plataforma de inteligencia artificial "Create Real Magic" con temática navideña, que se informa, son postales navideñas generadas por inteligencia artificial. Coca-Cola ha estado a la vanguardia de la tendencia de la inteligencia artificial generativa, utilizando esta tecnología en diversos aspectos de su negocio. Además de sus esfuerzos orientados al consumidor en el arte, la música y el lanzamiento de una nueva bebida, la compañía ha aprovechado la IA generativa para obtener conocimientos, datos de mercado, investigaciones y tendencias, según informaron los ejecutivos de la compañía en una reciente convocatoria de resultados.