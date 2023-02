Tristán Elósegui: “Tenemos que acompañar al cliente en todo el proceso de compra y no centrarnos solo en vender”

En un mundo tan cambiante como el actual, los emprendedores se encuentran ante muchos desafíos que no solo están relacionados con conseguir financiación. Primero hay que tener una idea, rodearse de los mejores socios y compañeros de viaje, tener en cuenta al cliente y su proceso de compra y por supuesto, desarrollarla en el momento adecuado. Se trata de un equilibrio perfecto que, en ocasiones, no es tan fácil como parece.

Tristán Elósegui lo sabe y, como experto en marketing digital y en el mundo de las empresas, asevera que “tenemos que acompañar al cliente en todo el proceso de compra y no centrarnos solo en vender”, apuntando a ese claro equilibrio tan difícil de sostener por parte de los empresarios en un momento de cambio y de posible recesión económica como el que estamos viviendo.

Este experto en marketing sabe que este proceso es difícil, y por eso acaba de sacar a la luz un nuevo libro, ‘Marketing para emprendedores’, a través del cual guía en el proceso que todo emprendedor debe seguir, desde la preparación previa, hasta la metodología y la implementación práctica, ayudando a aprender a definir e implementar una estrategia de marketing, pero un marketing de verdad, el que se vive en las empresas. De hecho, en este libro los lectores podrán encontrar desde casos prácticos de diferentes emprendedores y de diversos sectores, hasta plantillas para poder evaluar el trabajo realizado para así poder seguir su camino. Asimismo, Elósegui ofrece la posibilidad de realizar una reunión personal con él mismo de una hora, totalmente gratuita, para analizar todos los resultados tras la lectura del libro y guiar a los emprendedores hacia el mejor proyecto posible.

Y todo ello en un contexto bastante difícil, donde la guerra de Ucrania, el temor a una recesión económica y los constantes vaivenes del mercado están cambiando las cosas. En concreto, esta situación provoca que el mercado “esté desconectado de las marcas, generando una distancia entre marcas y clientes” que comenzó con la pandemia del coronavirus y que aún hoy no se ha cubierto.

Por eso, considera que “los emprendedores tienen que encontrar la manera de conectar con el mercado”, apostando por “escarbando sobre los topes del proyecto en cuestión, es decir, qué aporta el proyecto al mercado al margen del producto y servicio”. Si esto se hace, el emprendedor podrá conectar otra vez con el mercado y así se eliminará la distancia que hay entre el mercado y el cliente, asevera Elósegui.

Durante el proceso de creación de una empresa, los emprendedores se encuentran ante muchos desafíos. Así, “el arranque es el punto más difícil, con la idea del negocio bien enfocada”, apunta Elósegui añadiendo que “es importante que esa idea de negocio sea válida y viable”. En su opinión, si esta parte está clara y concreta, la parte de la financiación es pan comido, ya que “el dinero terminará llegando”.

De hecho, según Elósegui, lo que faltan son ideas, ya que “dinero hay, hay mucho dinero para financiar empresas pero no hay ideas que cumplan con las expectativas de estos inversores”.

Pero no sólo de ideas vive un proyecto, sino que hay que tener en cuenta otros aspectos relevantes a la hora de poner en marcha un negocio de éxito. En opinión de este experto del marketing, “lo importante también es el momento en que sale un producto”, recordando los casos de empresas que “han salido y el mercado no estaba preparado y, a pesar de que la idea era buena, el mercado no estaba preparado”. Por eso, Elósegui considera que “puedes tener todo perfecto pero si no tienes esto no va a funcionar”.

El contexto de crisis y de recesión que estamos atravesando no ayuda a la hora de poner en marcha ideas de negocio. Para Elósegui, “hay empresas y emprendedores que en un contexto de crisis se retraen, empiezan a ahorrar, hacen provisiones de fondos para así poder pasar la crisis en silencio y cuando termine volver a salir de allí. En estos casos, puede que esté bien, pero podrían autolimitarse”. Pero también existe la posición contraria, “suben el precio, suben la aportación de valor, mejoran el servicio al cliente y así se pueden separar de esa lucha de los precios y descuentos”.

Estas dos opciones son válidas, pero “sea cual sea, tenemos que tener un plan previsto para esos posibles escenarios y reaccionar de la manera más racional y no basada en el miedo”.

En este contexto, en opinión de Elósegui hacen falta más ayudas para los emprendedores, pero recalcando que “el apoyo a los emprendedores es desde la suma y la guía”. En este sentido, Elósegui considera que “los emprendedores tienen una gran oportunidad y para un país son un grandísimo recurso porque mueven la economía y generan empleo”.

Otra de las características de estos tiempos es el uso de las nuevas tecnologías. No solo hay aplicaciones de todo tipo, sino que también se está imponiendo aún más términos como realidad virtual, inteligencia artificial. Hay que recordar el gran éxito que está teniendo el chatbot conversacional ChatGPT en el mundo tecnológico y está claro que algunas empresas ya están pensando en utilizarlo como una forma de mejora la atención al cliente, entre otras cosas. Pero Elósegui no lo tiene tan claro, a pesar de que “estoy a favor de la innovación y del progreso y de que estas cosas se implementen con sentido común”, pero considera que a pesar de que “el ChatGPT ha evolucionado mucho y está dando ahora cosas útiles, de ahí a que realmente lo vayamos a aplicar en nuestro día a día, hay un universo”.

Del mismo modo, Elósegui opina que lo que ofrece este chatbot todavía hay que revisarlo y contrastarlo “y quizás nos lleva más tiempo que hacerlo por el camino habitual”, concluyendo que “el ChatGPT tiene un futuro espectacular, pero de momento es un juguete para experimentar y probar, todavía en la fase previa”.

En la actualidad, las campañas de marketing tienen que tener en cuenta varios frentes, desde el texto, hasta el video, que se está imponiendo sobre todos los demás formatos. Pero Elósegui cree que “el vídeo es una buena herramienta y todavía que le queda desarrollo, sobre todo en cuanto a vídeos en landing pages para explicar el producto, vídeos indicativos, etc que se pueden hacer pero que no se aplican”, ahora bien, “eso no quiere decir que el texto o la foto tengan que desaparecer, ya que la foto es básica y el texto es la guía, en los que lee Google, lo que lee la Inteligencia Artificial, por tanto la combinación de las tres” es la clave.

En cuanto al Big Data, Elósegui piensa que “supone un esfuerzo en hardware y software y, por lo tanto, hay que hacerlo para sacar un rendimiento, por lo que sí, bigdata sí, pero con un objetivo preciso y siempre orientado a la toma de decisiones”.