Las cifras y datos que demuestran por qué la Transparencia de empresas y marcas es cada vez más importante para clientes y consumidores

La transparencia empresarial se ha convertido en un pilar fundamental para establecer y mantener la confianza entre las empresas y sus clientes. Este fenómeno no es casualidad, ya que vivimos en un mundo saturado de información, donde los consumidores, cada vez más exigentes, buscan no solo productos y servicios de calidad, sino también empresas que les inspiren confianza y responsabilidad en sus acciones. De hecho, el 46% de los consumidores afirma que no recomendarían una marca si no es transparente.

Uno de los motivos fundamentales por los cuales la transparencia se ha vuelto crucial es su capacidad para generar confianza.

En un estudio del Edelman Trust Barometer, se reveló que el 81% de los consumidores espera que las empresas sean transparentes. Esta confianza no es solo un factor emocional; está intrínsecamente relacionada con la disposición a pagar más por productos de empresas transparentes, según lo indicado por el 73% de los consumidores.

La responsabilidad es otra arista clave de la transparencia, ya que permite a los consumidores evaluar y responsabilizar a las empresas por sus acciones. Alarmantemente, el 64% de los consumidores boicotearon a una empresa en el último año debido a una falta de transparencia, según datos de Label Insight. Este fenómeno se ve respaldado por un 80% de consumidores que creen que las empresas deben ser responsables por el impacto social y ambiental de sus productos, según Nielsen. Por otro lado, la autenticidad se presenta como una cualidad apreciada por los consumidores, y la transparencia es la herramienta clave para mostrarla. Los datos indican que el 90% de los consumidores considera importante la autenticidad al elegir una marca, según Forbes. Además, el 78% tiene más probabilidades de comprar a una marca que se percibe como honesta y real, según Forrester Research.

La transparencia no solo impacta en la relación entre empresas y clientes, sino que empodera a los consumidores para tomar decisiones más informadas.

El 72% de los consumidores afirma que la transparencia les ayuda a tomar mejores decisiones de compra, según el IBM Institute for Business Value. Este empoderamiento se traduce en el 66% de los consumidores que consideran importante apoyar a empresas que comparten sus valores, según Accenture.

52% de los consumidores han dejado de comprar a una marca después de un incidente de falta de transparencia

Las expectativas de los consumidores han evolucionado, y la transparencia se ha vuelto esencial para cumplirlas. Más del 80% de los consumidores esperan que las empresas sean transparentes sobre sus prácticas de privacidad y más del 70% han utilizado las redes sociales para obtener información sobre una empresa, según datos de PwC y GlobalWebIndex respectivamente. Estas expectativas se refuerzan con el 76% que espera transparencia sobre la cadena de suministro, según EY. En este sentido, las redes sociales han potenciado la voz de los consumidores destacando que el 63% de los consumidores ha compartido una experiencia negativa con una empresa a través de estos medios. Esta realidad destaca la importancia de la transparencia, ya que una empresa no transparente puede enfrentar el riesgo de dañar su reputación a través de las plataformas digitales. de hecho, el 70% de los consumidores dicen que es más probable que dejen de seguir a una marca en las redes sociales si descubren que no es transparente (Edelman Trust Barometer, 2023).

La creciente importancia de la transparencia también se refleja en la regulación

La regulación de la transparencia empresarial está aumentando en todo el mundo. Esta tendencia es impulsada por las demandas de los consumidores, los inversores y los gobiernos. En este sentido, más de 50 países han promulgado leyes que exigen a las empresas ser transparentes sobre su propiedad beneficial, según Transparency International. Además, la Unión Europea ha implementado la Directiva sobre la información no financiera, que obliga a las empresas a divulgar información sobre su impacto social y ambiental, según la European Commission.

Las empresas deben ser transparentes sobre sus productos, servicios, prácticas comerciales e impacto social y ambiental.

Es crucial para las empresas priorizar la transparencia en todas sus prácticas, abarcando desde la divulgación detallada de información sobre productos, servicios y operaciones comerciales hasta el análisis de su impacto en aspectos sociales y ambientales. Adoptar una comunicación abierta y honesta con los consumidores es una necesidad ineludible, respondiendo con franqueza a sus preguntas sobre productos, servicios o prácticas comerciales.

Como se puede comprobar, la transparencia empresarial juega cada vez un papel más fundamental, respondiendo a las demandas de consumidores que buscan confianza, responsabilidad, autenticidad, empoderamiento y el cumplimiento de expectativas. Con la regulación en aumento y las redes sociales como altavoz, las empresas deben reconocer la importancia de ser transparentes para no solo sobrevivir, sino prosperar en un mercado cada vez más consciente y exigente.