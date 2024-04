Amazon abandonará finalmente Just Walk Out, el sistema de pago automático de sus tiendas físicas

Amazon Fresh y Amazon Go, dos innovadores conceptos de supermercados lanzados por Amazon en diversas ciudades, introdujeron una experiencia revolucionaria en el mundo de las compras con la tecnología “Just Walk Out”. Este sistema de pago automático prometía transformar por completo la experiencia de compra en estos establecimientos. Sin embargo, recientemente se ha informado que Amazon está retirando gradualmente esta tecnología de sus tiendas de comestibles, según lo reportado inicialmente por La Información el pasado martes. El vicepresidente senior de tiendas de comestibles de la compañía ha expresado que están tomando distancia de Just Walk Out, un sistema que dependía en gran medida de cámaras y sensores para rastrear los productos que los clientes sacaban de la tienda.

A pesar de que más de la mitad de las tiendas Amazon Fresh estaban equipadas con este sistema, la tecnología no ha logrado cumplir con las expectativas de la empresa. Aunque inicialmente parecía ofrecer una experiencia completamente automatizada, se ha revelado que dependía de un equipo de más de 1.000 personas en la India que visualizaban y etiquetaban videos para garantizar la precisión en los pagos. En esencia, los cajeros simplemente fueron trasladados fuera del sitio y vigilaban las compras de los clientes de forma remota.

El cambio estratégico de Amazon implica la adopción de "Dash Cart", otra tecnología que integra un escáner y una pantalla en el carrito de compras, permitiendo a los clientes realizar el pago mientras hacen sus compras. Este enfoque se percibe como una solución más fiable en comparación con el sistema anterior, que simplemente permitía a los clientes salir de la tienda sin necesidad de pasar por cajas de pago. Además, las tiendas Amazon Fresh también implementarán mostradores de autopago para los clientes que no sean miembros de Amazon. La compañía ha señalado que actualmente están implementando los Dash Cart, reemplazando la tecnología Just Walk Out en las tiendas existentes. Este cambio marca un hito importante en la estrategia de Amazon en el ámbito de la compra minorista de comestibles.

Just Walk Out fue introducido por primera vez en 2016 y se consideró una de las innovaciones más audaces de Amazon en el sector de compras de alimentos. Sin embargo, a pesar de su promesa inicial, la tecnología enfrentó diversos desafíos. Por ejemplo, los clientes a menudo experimentaban retrasos significativos en la recepción de sus recibos después de salir de la tienda, en gran medida debido a que los revisores humanos en el extranjero necesitaban etiquetar los artículos comprados por diferentes clientes. Además, la instalación y mantenimiento de los sistemas de escaneo y videovigilancia resultaron ser costosos para Amazon.

Aunque la compañía está eliminando la tecnología Just Walk Out de lagran mayoría de sus tiendas, la empresa mantendrá esta tecnología en un número reducido de tiendas Fresh en el Reino Unido, así como en algunas de sus tiendas Amazon Go, las cuales son tiendas de conveniencia. Además, Amazon ha implementado la tecnología Just Walk Out en varios estadios en todo el país, y se espera que estas ubicaciones continúen operando con esta tecnología en el futuro cercano.