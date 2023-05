Serendipia: marcas y productos de gran éxito comercial que fueron fruto de una casualidad o creados por accidente

La serendipia es el término utilizado para describir el descubrimiento o el logro de algo valioso o interesante por casualidad o accidente mientras se busca otra cosa. La serendipia puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida, ya sea en la ciencia, la tecnología, el arte, los negocios, entre otros. Aunque pueda parecernos algo insólito, lo cierto es que muchos de los productos de marcas mundialmente conocidas hoy en día, fueron creados como fruto de una casualidad e incluso de forma accidental. De igual forma, a partir de muchos de estos eventos y descubrimientos, surgieron marcas comerciales de gran éxito entre los consumidores.

En muchos de estos casos, los productos se desarrollaron como resultado de errores o experimentos fallidos, mientras que en otros, las empresas se adaptaron para satisfacer la demanda del mercado. Independientemente del origen de la marca, el hecho es que estas marcas han creado productos que han cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos.

Un ejemplo de marca creada por accidente es la marca Post-it. En 1968, un químico llamado Spencer Silver estaba intentando crear un adhesivo superfuerte en 3M, pero en su lugar creó uno que se adhería suavemente a las superficies y se despegaba fácilmente sin dejar residuos. Sin embargo, el adhesivo no se consideró muy útil en ese momento y estuvo en desuso durante varios años. Fue hasta que Art Fry, otro científico de la misma compañía, estaba buscando una forma de marcar páginas en su libro de coro que recordó el adhesivo suave de Silver. Juntos, perfeccionaron el adhesivo y lo utilizaron para crear la marca Post-it, que se convirtió en un éxito inmediato.

Algo similar ocurrió con la popular Viagra. La famosa pastilla azul fue descubierta por accidente en 1991 por científicos que trabajaban para la compañía farmacéutica Pfizer. Originalmente, la sildenafil, la sustancia química que se encuentra en Viagra, se estaba desarrollando como un tratamiento para la hipertensión y la angina de pecho. Sin embargo, durante los ensayos clínicos, los investigadores descubrieron que tenía un efecto inesperado en los pacientes, mejorando su capacidad para tener y mantener una erección. El resultado fue el lanzamiento de Viagra como tratamiento para la disfunción eréctil.

En el ámbito de los productos infantiles, podemos destacar a Play-Doh, la famosa masa para moldear que curiosamente no fue creada para ser un juguete. En realidad, fue diseñada como una pasta limpiadora para quitar el hollín de las paredes. Sin embargo, cuando los niños comenzaron a utilizarla para moldear y crear figuras, los fabricantes de Play-Doh se dieron cuenta de su potencial como juguete y comenzaron a comercializarla con ese propósito.

También es curiosa la historia de la popular crema de chocolate y avellanas que también da nombre a la famosa marca Nutella, que fue creada en Italia en la década de 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, el suministro de cacao era limitado, por lo que un pastelero llamado Pietro Ferrero comenzó a mezclar avellanas con un poco de cacao para estirar su suministro de chocolate. El resultado fue una pasta suave y deliciosa que se convirtió en la base de la Nutella que conocemos hoy. Un caso similar fue el de los Kellogg's Corn Flakes. El famoso cereal fue creado en 1894 por los hermanos Will y John Kellogg. Estos buscaban crear una comida saludable y sencilla para los pacientes de su sanatorio, pero cuando dejaron reposar la mezcla de maíz y trigo que habían preparado durante mucho tiempo, se dieron cuenta de que se había convertido en hojuelas secas.

A la lista se podrían sumar decenas de productos como la Sacarina, el Teflón o el velcro, que terminaron convirtiéndose en marcas o productos de gran éxito y que se siguen comercializando hoy en día.

Cubrir o crear necesidades

De forma general, es más probable que un producto sea exitoso si realmente cubre o responde a una necesidad real del mercado. Cuando los consumidores sienten que un producto satisface una necesidad o soluciona un problema que enfrentan, es más probable que lo compren y lo recomienden a otros.

Los productos que abordan necesidades reales pueden ser más atractivos para los consumidores y pueden generar una mayor lealtad a la marca. Además, cuando un producto aborda una necesidad real, puede haber menos competencia directa en el mercado, lo que puede ayudar a la marca a destacarse y ser más exitosa.

Por otro lado, si un producto no satisface una necesidad real o no soluciona un problema que enfrentan los consumidores, es menos probable que tenga éxito en el mercado. Incluso si el producto es de alta calidad, tiene un precio competitivo y se comercializa adecuadamente, si no satisface una necesidad real, es menos probable que los consumidores lo compren y lo recomienden a otros.

¿Es mas fácil tener éxito y crear una marca sólida cuando se tiene un buen producto?

Tener un buen producto ciertamente puede ser un factor importante en el éxito y la creación de una marca exitosa, pero no es el único factor determinante. Es cierto que un producto de alta calidad y con características diferenciadoras puede ser más fácil de vender y generar una mejor reputación entre los consumidores. Sin embargo, hay otros factores importantes que también influyen en el éxito de una marca.

Por ejemplo, la estrategia de marketing, la experiencia del cliente, la atención al cliente, la innovación y la capacidad de adaptación a los cambios en el mercado también son factores críticos para el éxito de una marca. Una estrategia de marketing efectiva puede ayudar a generar conciencia y demanda para el producto, mientras que la experiencia del cliente y la atención al cliente pueden ayudar a retener a los clientes y generar lealtad hacia la marca. Además, incluso si se tiene un buen producto, es importante asegurarse de que el precio sea competitivo y que la distribución sea adecuada para que el producto llegue a los consumidores de manera eficiente y efectiva.