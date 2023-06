IVoox lanza un nuevo sistema de monetización basado en la inserción de publicidad dinámica en Podcasts

Los anuncios insertados en los episodios se adaptarán a todas las plataformas de escucha y tendrán en cuenta el perfil y los intereses de los oyentes de cada podcast

iVoox, la plataforma líder de podcasts en España, ha dado un paso revolucionario al lanzar un nuevo sistema de monetización basado en la inserción de publicidad dinámica en los audios. Este innovador formato publicitario permitirá a los creadores de contenido generar ingresos adicionales a través de la venta de campañas publicitarias directas en su marketplace publicitario, AdVoices.

Con este nuevo modelo, iVoox busca complementar sus fuentes de monetización existentes, como los apoyos directos de la audiencia, la suscripción a iVoox Plus, los patrocinios y la afiliación, los cuales ya han generado más de 3,3 millones de euros para los creadores de contenido en la plataforma.

Hasta ahora, este tipo de monetización solo estaba disponible para los podcasts de su programa iVoox Originals. Sin embargo, con este lanzamiento, todos los creadores que publiquen sus podcasts en la plataforma tendrán la oportunidad de ganar dinero a través de la inserción de anuncios en sus episodios, tanto dentro de la plataforma iVoox como en otras populares plataformas de podcasts como Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts.

En la fase inicial de implementación, los anuncios se agregarán de manera no intrusiva para los oyentes. Una vez que se complete la prueba piloto, iVoox tiene previsto incorporar una nueva funcionalidad que permitirá a los creadores insertar anuncios en medio de sus episodios, eligiendo el punto exacto dentro de sus audios.

Juan Ignacio Solera, fundador de iVoox, explica: "En esta primera etapa, estamos llevando a cabo pruebas agregando anuncios de audio provenientes de redes publicitarias, con el objetivo de optimizar las configuraciones y los fill rates que nos permitan vender campañas publicitarias directas para los podcasts de nuestros creadores".

Una de las características destacadas de este nuevo sistema de publicidad dinámica es la calidad y actualización de los anuncios. Los anuncios insertados en los episodios se adaptarán a todas las plataformas de escucha y tendrán en cuenta el perfil y los intereses de los oyentes de cada podcast para ofrecer anuncios que sean relevantes y estén en sintonía con sus valores y contenidos. Para lograr esto, iVoox utilizará la tecnología de terceros líderes en el sector, lo que permitirá la inserción de campañas publicitarias segmentadas a través de AdVoices, así como anuncios de publicidad programática de grandes anunciantes.

Esta estrategia garantiza una integración fluida de anuncios de alta calidad durante el tiempo que dure la campaña, siempre en el momento adecuado y dirigidos al público objetivo correcto. Como resultado, un podcast nunca contendrá anuncios desactualizados. Además, este sistema permite la inclusión de publicidad en cualquier episodio publicado, sin importar su fecha de publicación, ya que se ajusta al momento en que los oyentes lo escuchan.

El nuevo modelo de publicidad dinámica implementado por iVoox beneficiará tanto a grandes como a pequeños creadores de contenido. Aquellos que cumplan con los requisitos establecidos podrán optar por recibir una parte de los ingresos generados, mientras que aquellos que no cumplan con los criterios podrán beneficiarse de acciones promocionales para sus podcasts con el objetivo de ayudarles a aumentar su audiencia en todas las plataformas donde se distribuyan.

Este sistema de monetización representa una gran oportunidad tanto para los creadores de contenido establecidos como para aquellos que están comenzando en el mundo de los podcasts. Los creadores podrán generar ingresos adicionales al tiempo que siguen brindando contenido de calidad a su audiencia.

La implementación de anuncios dinámicos en los episodios de los podcasts garantiza una experiencia de escucha óptima para los oyentes. Los anuncios se insertarán de manera estratégica y no intrusiva, teniendo en cuenta los momentos adecuados para no interrumpir la fluidez del contenido. Esto asegura que los anuncios no interfieran con la experiencia de los oyentes, al tiempo que permiten a los creadores obtener beneficios económicos.

Además, la tecnología utilizada por iVoox para la inserción de publicidad dinámica tiene en cuenta los perfiles y preferencias de los oyentes de cada podcast. Esto significa que los anuncios serán relevantes y estarán en sintonía con los intereses de la audiencia, lo que aumenta la probabilidad de que los oyentes presten atención a los anuncios y se involucren con ellos.

Otro aspecto destacado de este nuevo sistema de monetización es su alcance en múltiples plataformas. Los creadores de contenido podrán monetizar sus podcasts no solo en la plataforma iVoox, sino también en otras populares plataformas de escucha, como Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Esto amplía significativamente el alcance de la audiencia y aumenta las oportunidades de generación de ingresos para los creadores.