El algoritmo de TikTok sigue triunfando: el 70% de las visualizaciones llegan desde For you

Metricool ha presentado la actualización del Estudio de TikTok 2023 que fue lanzado el pasado mes de marzo. El objetivo es responder a las grandes cuestiones que giran alrededor de esta red social: cuál es la duración ideal de un vídeo, cuándo publicar el contenido o cuál es la mejor fuente de tráfico para los usuarios. De la misma forma, ver cómo los datos han cambiado en los últimos seis meses gracias a una muestra más significativa del estudio.

El ‘update’ del estudio mantiene algunas de las conclusiones que arrojó la primera edición: los vídeos largos siguen triunfando, a pesar de que ahora son de mayor duración, pasando de 41,8 segundos a 54 segundos o que la principal fuente de tráfico de las vistas que llegan a los vídeos proviene de la sección de ‘For You’, lo que demuestra que la app sigue teniendo un algoritmo valioso para los usuarios.

Cuál es la duración ideal de un vídeo en TikTok

La actualización del Estudio de TikTok confirma, de nuevo, a los vídeos largos como los verdaderos protagonistas de la red social. En el informe de marzo la duración de los vídeos que más visualizaciones obtenían era de 41,8 segundos por los 54 segundos del estudio actual. Lo que supone más de 10 segundos respecto al dato anterior, una diferencia que demuestra que TikTok dejó hace ya tiempo de ser la plataforma de los vídeos de 5-10 segundos.

La duración de los vídeos, a su vez, deja una conclusión interesante en relación a las cuentas: las de mayor tamaño de seguidores tienden a publicar vídeos más largos (47,4 segundos) a diferencia de las cuentas más pequeñas, con vídeos de 33,1 segundos de duración media. Probablemente, dos de los factores que ayudan a entender este dato sean: a mayor número de followers mayor necesidad de publicar vídeos que generen interés en el público y, de la misma forma, una cuenta mayor tendrá mejores recursos para crear contenido.

A pesar de que no hay una duración exacta que asegure la viralización de un vídeo, los datos muestran que son los vídeos largos aquellos que consiguen más visitas, y también más interacciones y engagement. Aquí habría que hacer una aclaración y es que la retención del vídeo es clave para aumentar el alcance: si el vídeo no aporta valor al usuario y no es de calidad será difícil que obtenga alguna interacción que le ayude a viralizarse.

‘For You’ manda en TikTok

La página de ‘For You’ mantiene el primer puesto como la fuente de tráfico principal de los vídeos con un 70%. Sin embargo, hay que destacar que ha sufrido un descenso respecto al estudio anterior, donde consiguió un 74,4% de porcentaje de visitas.

El gran triunfador de esta actualización del Estudio de TikTok es la fuente de tráfico de búsqueda, que duplica su porcentaje respecto a la pasada edición: de 2,8% en el informe de marzo a 4,84% actual. Un dato que la convierte en la tercera fuente de tráfico, superando al perfil personal (2,82% de tráfico) y muy cerca de la aportación de los seguidores, 6,09%, que ha visto cómo su influencia en los vídeos desciende casi 2 puntos.

¿Será TikTok el nuevo Google? Los datos del estudio unidos a la predilección de las nuevas generaciones a la hora de usar las redes sociales como motor de búsqueda, parecen indicar que sí. Así que no es de extrañar que el buscador gane cada vez más peso dentro de la red social.

Los datos de las fuentes de tráfico son clave para entender dónde el creador de contenido o la cuenta de marca consigue más visitas a sus vídeos. Aún así, hay que recordar que solo las cuentas de empresa tienen acceso a estas analíticas, no las personales. ¿Quiere decir esto que es mejor tener un perfil de empresa? Es indiferente, salvo para obtener esta información, puesto que los datos no arrojan ninguna conclusión de que con una cuenta u otra se consigan más visualizaciones.

Las 20:00 horas, la mejor hora en TikTok

Se trata de uno de los datos más codiciados por los ‘tiktokers’, ¿cuál es la mejor hora para publicar en TikTok? Según los datos aportados por el estudio el mejor momento para subir un vídeo se mantiene respecto al informe anterior: las 20:00 horas cualquier día de la semana, salvo los sábados, que es a las 18 horas.

A su vez, el mejor día para publicar es el martes, a diferencia del Estudio de marzo, que daba el viernes como el día idóneo. Eso sí, los viernes se convierten en el día en el que los vídeos reciben mayor número de comentarios.

¿Significa eso que debo subir vídeos todos los días a las 20:00 horas? Los datos confirman que la frecuencia de publicación en TikTok es alta y que sí se obtiene un mayor alcance e interacciones en los vídeos. Si consideramos una frecuencia de publicación estándar de unos 3 vídeos por semana se observa una mayor tasa de interacción y visualización por vídeo, aunque en el engagement no se aprecie de forma significativa.

El estudio de TikTok está basado en el análisis de 3.422.461 vídeos y 85.261 cuentas (47.625 business y 37.636 personales) durante un periodo de 180 días. Para facilitar la comparativa del mismo agrupamos las cuentas en base al tamaño por followers y en volumen en base a las visualizaciones conseguidas por vídeo; dando como resultado: cuentas Tiny, Small, Medium, Big y Huge.