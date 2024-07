TikTok reúne a grandes creativos españoles para celebrar el lanzamiento de los TikTok Ad Awards 2024

El plazo de inscripción a la entrega de premios de TikTok, que reconoce las campañas más creativas e innovadoras en la plataforma, está abierto desde el 10 de junio hasta el 25 de septiembre

Los TikTok Ad Awards introducen la nueva categoría Greatest Branding y dan la bienvenida a País Bajos en esta tercera edición

TikTok, la plataforma líder en entretenimiento, con motivo de la nueva edición de 2024 de los TikTok Ad Awards, que abrió el plazo de inscripción el pasado 10 de junio hasta el 25 de septiembre, se ha reunido con medios en un desayuno informativo celebrado en la sede del Club de Creativos (c de c), la institución de referencia en la industria publicitaria española.

El evento, presentado por Teba Lorenzo, Directora General de Soluciones de Negocio de TikTok para España y Portugal, ha contado con la participación de figuras clave del sector como Roberto Fara, Presidente del Jurado de los TikTok Ad Awards 2024 y Chief Creative Officer de Ogilvy España & Global Creative Lead Ogilvy One; Gonzalo Figari, Presidente del c de c, Fundador de The Candy Store, y miembro del Jurado de los TikTok Ad Awards 2024; y Jacobo Prieto, Director Creativo Ejecutivo en Está Pasando y ganador del premio Greatest TikTok en la edición de 2023.

Y es que, los TikTok Ad Awards se han consolidado como un referente en la industria, reconociendo la creatividad y la efectividad de las campañas en la plataforma. Durante el evento, se ha recordado el éxito de campañas ganadoras en ediciones anteriores, como TOUS CLAWS (Greatest TikTok), Samsung LOCK (Greatest Creative), ING Cuenta No Cuenta (Greatest Performance) y Bubbo App (Greatest SMB) en 2023, así como Durex Hay Tema (Greatest Creative), KFC Chancletazo (Greatest Creative) y Samsung LOCK (Greatest Performance) en 2022.

Teba Lorenzo, ha comentado que “el objetivo de estos premios es celebrar la creatividad, que forma parte del ADN de TikTok y llevar la alegría que aporta la plataforma al día a día de los usuarios”.

TikTok, un catalizador para la creatividad y los resultados

Durante el encuentro, se ha destacado el papel de TikTok como un espacio donde la creatividad impulsa resultados tangibles para las marcas. "En TikTok, el entretenimiento y la autenticidad son claves para conectar con la audiencia", ha afirmado Teba Lorenzo. "Hemos sido testigos de cómo la creatividad en la plataforma no solo genera engagement, sino que también impulsa la acción, llevando a los usuarios a descubrir productos y generando un impacto real en las ventas".

Los ponentes han coincidido en que TikTok está transformando el panorama publicitario al ofrecer un lienzo único para la innovación. "Como jurado, buscamos ideas que nos sorprendan, que marquen el camino a seguir en un entorno tan dinámico como TikTok, que está generando constantemente nuevos formatos. Prestamos mucha atención al craft, y a cómo se ejecutan esas ideas, sin olvidar la repercusión que tienen las campañas", ha añadido Roberto Fara.

Roberto Fara, también ha comentado que "TikTok está teniendo un gran impacto en la industria publicitaria, comparable al que tuvieron en su día otras grandes innovaciones tecnológicas. No se trata solo de un nuevo canal, sino que está redefiniendo la forma en que las marcas se conectan con sus audiencias. Es un reto apasionante para una industria que siempre ha apostado por la innovación, pero que a menudo se ha basado en la tradición".

A lo que, Gonzalo Figari, ha añadido: "TikTok es una ventana a una nueva dimensión de la creatividad. Es tan estimulante que, sin darte cuenta, pasas de ser un creador a un usuario más, disfrutando y aprendiendo del contenido. Los profesionales de la creatividad tenemos mucho que aportar, pero también mucho que aprender de esta plataforma. Si la analizamos con una mirada fresca, sin prejuicios, descubrimos un universo de posibilidades. Los creadores tienen un vínculo con la audiencia que la publicidad convencional nunca podrá alcanzar, y es que no se trata de interrumpir al usuario con la comunicación, sino de formar parte del contenido que los usuarios quieren ver".

Novedades de los TikTok Ad Awards 2024

La edición de este año llega con importantes novedades, incluyendo la incorporación de una nueva categoría, Greatest Branding, dedicada a premiar las campañas que destaquen por su estrategia innovadora y su enfoque creativo adaptado a la plataforma.

Además, los premios se expanden a un nuevo mercado, Países Bajos, sumándose a los ya existentes: Reino Unido, DACH (Alemania, Austria y Suiza), Francia, Italia, España, Europa Central (Rumanía, República Checa y Polonia), los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia), Israel.

Jacobo Prieto, sobre la creación de la campaña de TOUS CLAWS, explica que "una vez recibimos el briefing, rápidamente entendimos que TikTok era el escenario perfecto para conseguirlo, pero había que hablar su idioma, conectar con sus códigos, olvidarse de la publicidad convencional. Decidimos involucrar a la comunidad desde el primer momento, dándoles voz y voto en el proceso creativo. Juntos, decidimos qué productos lanzar al mercado. Escuchamos a la audiencia y el resultado fue increíble: ¡sold out!”

Y ha concluido afirmando que, tras ganar el premio en 2023, muchas marcas se interesaron por su trabajo, buscando replicar ese éxito. “Mi consejo es claro: en TikTok, la clave está en la colaboración. Busca creadores que conecten con tu marca y crea con ellos. Es la plataforma perfecta para jugar, experimentar y convertir tu mensaje en puro entretenimiento."

Un compromiso con la comunidad creativa española

La alianza con el Club de Creativos, iniciada en 2023, subraya el compromiso de TikTok con la comunidad creativa española. "Para nosotros es fundamental apoyar el talento local y fomentar un espacio de diálogo e intercambio de ideas", ha concluido Teba Lorenzo. "Los TikTok Ad Awards son una muestra de este compromiso, reconociendo y celebrando la excelencia creativa en la plataforma".