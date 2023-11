Es como lo ve uno de los referentes en creación de contenidos en Tik Tok, una plataforma que trasciende la imagen confusa de que aloja solo microvideos de adolescentes bailando o de gatitos haciendo monerías. Arturo Paniagua, periodista musical, presentador y creador de contenido afirma que, “por la propia característica de la plataforma, son los propios usuarios quienes enriquecen el contenido a través de la creación conjunta y las interacciones, algo que no sucede en ninguna otra plataforma”.

La red social de origen chino propiedad de la empresa de ese país ByteDance persigue alcanzar ya su mayoría de edad también como plataforma para la publicidad, de ahí la importancia de sus TikTok Ad Awards, que anualmente ponen en valor las campañas publicitarias en su seno.

En su calidad de miembro del Jurado de los TikTok Ad Awards, Paniagua subraya que la lista de campañas nominadas en esta nueva edición es “muy rica”, no solo en cuanto a entretenimiento, sino también en cuanto a innovación. Unas campañas que, a su juicio, han sabido utilizar todas las herramientas que da la plataforma, “llevarlas al máximo y, a partir de ahí, intentar crear algo nuevo para conectar con la comunidad”.

Otro destacado jurado, Borja Prieto, CEO de Está Pasando, apunta que estos premios “dan visibilidad al potencial” que tiene la plataforma, y afirma que “todas las marcas quieren estar ahora en TikTok”. Como agencia creativa, subraya que “hay muchos nichos y tipos de contenido” lo que supone una “gran ventaja y un mayor campo de trabajo”.

Así lo expresan en un encuentro con un reducido grupo de periodistas, donde ambos expusieron sus acreditados puntos de vista sobre la posibilidad de TikTok como altavoz publicitario. ‘Lock 2 de Samsung’, por ejemplo, señala Panigua, es una “campaña brutal en todos los sentidos”. Lo dice a partir del uso que hace de la creatividad, el control de los códigos de la plataforma, tanto hablados como audiovisuales o por involucrar a creadores en toda la acción.

En general, vistas todas las candidaturas que han tenido que enjuiciar, Paniagua percibe en TikTok “madurez” y aplaude cómo ha ido evolucionando con el tiempo. “TikTok”, dice, “es un campo de juego para toda la industria, y los creadores desempeñamos un papel fundamental en este ecosistema. Somos parte de la comunidad. Creamos y disfrutamos del contenido constantemente, lo que nos da un conocimiento muy profundo de la plataforma”.

Una plataforma que acoge “una gran prescripción especializada. Hay creadores especializados en muchos nichos: música, libros, deporte o divulgación de ciencia. Estos perfiles se han convertido en auténticos referentes en sus respectivos campos, generando confianza en la comunidad”.

En este contexto, Borja Prieto explica que “estamos viendo un cambio en cómo las marcas se relacionan con TikTok”. Antes, relata, las campañas se adaptaban de otras plataformas al formato de la plataforma. Sin embargo, advierte, “esto ha cambiado, ahora las marcas ven el potencial descomunal y único que ofrece TikTok, y desarrollan contenidos para la plataforma, que luego pueden trasladar a otros formatos”.

Al respecto, apunta que los creadores son una “oportunidad para enriquecer las campañas”. “Hay un universo mucho más allá de los clásicos influencers, hay una parte de creación y de contenido muy diverso que se puede fusionar con las campañas, dando lugar a la co-creación. Y eso es algo que únicamente sucede en TikTok”, sentencia

Las campañas ganadoras en este edición son:

TOUS - CLAWS (Greatest TikTok)

Se trata de la primera colección de joyas para uñas de la marca TOUS, idea que nació a partir de una tendencia en la plataforma, conectando y co-creado con la comunidad Nail Art desde TikTok, consiguiendo más de 34 millones de visualizaciones en el proceso de selección del producto que se pondría a la venta con la comunidad, y el sold out de un producto en un mes (hubo una influencer embajadora del proyecto, 2 creadoras de Nail Art propusieron una selección de joyas para uñas para que la comunidad decidiera qué set sería el ganador y el que se pondría a la venta. Las propuestas se presentaron en sesiones de TikTok LIVE en sus perfiles, y la comunidad de TikTok pudo votar por su kit favorito),

La compañía alcanzó más de 34 millones de views en el proceso de co-creación del jewely nails kit con la comunidad, se realizaron 40.000 votaciones en la plataforma y la demanda de TOUS CLAWS superó todas las expectativas de la compañía, alcanzando rápidamente un sold out.

Samsung - Lock (Greatest Creative)

Repitiendo como ganador en los TikTok Ad Awards, Samsung ha desarrollado una serie de terror en la plataforma: Lock, un proyecto de contenidos de entretenimiento con enfoque TikTok grabado íntegramente con dispositivos Samsung, fiel a los códigos y narrativas de la plataforma, y que se ha convertido en el eje estratégico de la compañía para conectar con la generación Z. Tras el éxito de la primera temporada, Samsung presentó Lock 2, una nueva historia, más terrorífica dirigida por Javier Balaguer y protagonizada por la creadora de contenido de TikTok Emma Geike.

Lock 1, la primera temporada de la campaña, ganó el premio Greatest Performance en la edición de TikTok Ad Awards 2022. Es un ejemplo clave de cómo el entretenimiento es importante para la comunidad de TikTok, así como la mentalidad Always In - Stay&Play que ayuda a lograr un mejor rendimiento en TikTok. También demuestra la importancia del compromiso constante con el público objetivo.

Las primeras 2 temporadas de Lock tienen más de 80 contenidos que acumulan 238 millones de vistas y 295 millones de impresiones, por cada vista promocionada se generaron 10 vistas orgánicas, el perfil de Samsung creció un 550% con más de 100.000 seguidores que provienen del marco de LOCK, y, a raíz de la campaña, el 66% de los usuarios recuerda haber visto contenido de Samsung y el 67% está pensando en adquirir un GalaxyzFild o ZFold. Ahora que ya han sido publicadas las 3 temporadas (Lock1, Lock3 y Lock3) la suma de visualizaciones de las 3 ediciones es de 402,4 millones, mientras que el número total de impresiones es de 473 millones.

ING – Cuenta, NoCuenta (Greatest Performance)

ING ha creado una campaña que conecta con las generaciones digitales, en su lenguaje y códigos, para convertirse uno de los principales medios de conversión para la captación de la Cuenta NoCuenta, a través de una campaña de performance constante, con diversidad de contenidos y formatos, pero siempre enfocada, primero al conocimiento del producto, y luego a la conversión por la captación de cuentas.

El coste por abrir una Cuenta NoCuenta a través de las campañas de TikTok es un 50% mejor que la media de canales de pago, TikTok es el tercer canal más eficiente en costes de adquisición y el segundo en ratios de conversión, con una tasa de conversión media 4 puntos porcentuales superior a la media de canales de pago, y, más allá de la conversión final, TikTok consigue una excelente tasa de inicio de procesos, 15 puntos porcentuales superior a la media de canales de pago. Además, los estudios de Marketing Mix Modeling muestran que TikTok es el segundo canal más eficiente en adquisición a corto plazo de Cuenta NoCuenta.

Bubbo (Greatest SMB)

Por último, un paradigma de pyme de esos emprendedores que acuden a TikTok para compartir con el mundo su talento e innovación empresarial, apostando por la plataforma para hacer crecer sus negocios. Ese es el caso de Bubbo, ganadora de Greatest SMB. Se trata de una red social que facilita a los usuarios el descubrimiento de contenido en streaming.

Los resultados del anuncio alcanzaron las 500.000 impresiones y un CTR del casi 2%, y gracias a la campaña y a través de diferentes anuncios han conseguido impactar a millones de usuarios en España y poder aumentar el número de descargas y usuarios activos en un 30% mensual desde su lanzamiento.

Las Campañas finalistas han sido:

Greatest Creative

Este premio celebra a las marcas y agencias que se atrevieron a traspasar los límites de la creatividad con anuncios de TikTok que fueron verdaderamente nativos y creados para la plataforma. Los nominados a Greatest Creative, en orden alfabético, son: Aldi, con su campaña "La compra a ciegas", desarrollada por Havas Media y DDB. Cupra y su campaña "Abcdefg", a cargo de PHD y &Rosás. El F.C. Barcelona, que presentó la campaña "F.C. Barcelona x Spotify" en colaboración con Adsmurai. Flax & Kale y su campaña "Digan lo que digan te va a gustar", desarrollada por PHD y Está Pasando. Google con la campaña "#OhMyGoogleChallenge", ideada por Reprise y McCann. Juanola y su campaña "Juanola Records", creada por Carat y The Story Lab / Dentsu Creative. Samsung, que lanzó la campaña "Lock", en colaboración con Starcom y Be A Lion. TOUS y su campaña "CLAWS", desarrollada por Está Pasando. Volkswagen con la campaña "Ausejo", en la cual colaboraron PHD y DDB. Vueling, que presentó la campaña "Merry MixMas", en colaboración con Havas Media y Ogilvy Barcelona. Estos nominados destacaron por su creatividad en la plataforma TikTok.

Greatest Performance

En esta categoría, se busca reconocer el impacto medible de las campañas de pago en TikTok, resaltando aquellas marcas que lograron alcanzar y superar sus objetivos a lo largo del proceso de conversión utilizando esta plataforma. Los nominados al premio "Greatest Performance" se presentan en orden alfabético:

Aldi, con su campaña "La compra a ciegas", desarrollada por Havas Media y DDB. Bershka, que presentó la campaña "Bershka ft. Bizarrap" en colaboración con Adsmurai. CaixaForum, que llevó a cabo la campaña "CaixaForum Plus" en conjunto con Havas Media, Cultura Inquiera y Prodigioso Volcán. Domino's Pizza, con la campaña "Megaweek", la cual fue creada por Arena Media y Good Rebels. ING, que presentó la campaña "Cuenta NoCuenta", desarrollada por iProspect y Sra. Rushmore. KFC y su campaña "Cubos", la cual fue ideada por On Top Media y MeMe. McDonald's con la campaña "McNuggets 40 aniversario", a cargo de OMD y TBWA. Puma, que lanzó la campaña "Slipstream" en colaboración con Arena Media. Sony Pictures con la campaña "Spiderman across the Spiderverse", desarrollada por OMD. Volkswagen, que presentó la campaña "Ausejo", en la cual colaboraron PHD y DDB. Estos nominados han demostrado un desempeño sobresaliente en el uso de TikTok para lograr sus objetivos publicitarios.

Greatest Small Business

Una categoría completamente nueva este año, Greatest Small Business celebra a las marcas con menos de 50 empleados que aprovecharon los anuncios de TikTok para lograr los objetivos de sus campañas e impulsar resultados concretos. Los nominados a Greatest Small Business, en orden alfabético, son: Aba English con su campaña "7 days Free Trial," Bubbo y su campaña "No busco mi peli, mi peli me encuentra a mí," Colibid con la campaña "Hipoteca," Embargos a lo bestia con "Los Reyes del Hogar" desarrollada por Geo Telecom, y Padel Market con la campaña "Tips," también a cargo de Geo Telecom. Estos nominados destacan por su habilidad para obtener resultados significativos en campañas publicitarias a pesar de ser pequeñas empresas.