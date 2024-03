La inversión publicitaria de anunciantes y marcas en TikTok no para de crecer

Sin duda TikTok se ha convertido en un fenómeno cultural omnipresente, y los estrategas publicitarios han capitalizado esta tendencia de manera significativa. Según el último informe de MediaRadar correspondiente al cuarto trimestre de 2023, la inversión publicitaria en esta plataforma ascendió a la asombrosa cifra de 1.200 millones de dólares, representando un impresionante incremento del 43% en comparación con los 805 millones de dólares invertidos en el primer trimestre del mismo año.

Empresas gigantes como Amazon, Apple, Comcast, DoorDash y The Walt Disney Company encabezaron la lista de los principales anunciantes en TikTok durante el pasado año 2023. Un asombroso total de 11.800 compañías, en promedio, destinaron mensualmente la considerable suma de 318 millones de dólares a sus campañas publicitarias en esta plataforma, consolidando así su posición en el mercado.

El análisis detallado revela que la inversión publicitaria experimentó un constante crecimiento a lo largo del año, alcanzando los 896 millones de dólares en el segundo trimestre y los 962 millones de dólares en el tercero. En términos globales, el año 2023 registró una inversión total de 3.800 millones de dólares en TikTok por parte de casi 30.000 empresas que representaban a más de 35.500 marcas, según datos recopilados por la plataforma de inteligencia publicitaria.

La imponente popularidad de TikTok parece no tener límites en el corto plazo. Según un análisis de 2023 de Insider Intelligence y eMarketer, la aplicación está encaminada a superar a Facebook en minutos diarios totales para el año 2025. Esta proyección subraya la creciente influencia de TikTok en la esfera de las redes sociales y la atención de los usuarios.

La dimensión económica de esta tendencia es notable. En 2023, los proveedores de medios y entretenimiento realizaron una inversión que superó los mil millones de dólares en TikTok, representando cerca del 30% de la inversión publicitaria total del año pasado. Mientras tanto, los minoristas destinaron más de 500 millones de dólares, y los anunciantes del sector tecnológico, que incluyen empresas de electrónica, software y telecomunicaciones, contribuyeron con 314 millones de dólares.

Sin embargo, la historia también revela ciertos desafíos en el horizonte. En febrero, Universal Music Group retiró sus canciones de TikTok tras no llegar a un nuevo acuerdo contractual con la plataforma, generando especulaciones sobre un posible "efecto posterior". La incertidumbre se cierne sobre cómo las consecuencias no resueltas con UMG afectarán la publicidad en la plataforma, y si la restricción de música podría alejar a los usuarios que ya no pueden acceder a sus artistas favoritos. Todd Krizelman, cofundador y director ejecutivo de MediaRadar, señaló que será interesante observar el impacto de esta situación en el panorama publicitario de TikTok.