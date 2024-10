De TikTok al mundo: Santander crea LoudT, el primer grupo musical nacido en las redes sociales con la Generación Z

Banco Santander, con la colaboración de Omar Montes, lanzó el pasado julio la iniciativa #Louder Together para encontrar el mejor talento musical en TikTok. Los cinco seleccionados, entre los miles de candidatos de 7 países, han lanzado su primer tema, “Dime” y el videoclip de esta canción. Santander demuestra con esta iniciativa su deseo de apoyar el talento y ser un facilitador que permita a sus clientes y no clientes emprender y perseguir sus sueños.

La iniciativa “Juntos sonamos más alto” (#Louder Together), que Santander lanzó en TikTok para encontrar a los cinco músicos con más talento de las redes sociales y formar con ellos una banda urbana, ya tiene ganadores. Los elegidos, que han decidido llamar su banda LoudT, han lanzado su primer tema, “Dime”, y el videoclip de esta canción.

El banco, en su propósito de conectar con la Generación Z hablando su lenguaje y estando en sus canales, lanzó el pasado mes de julio esta iniciativa, invitando a músicos de Argentina, Brasil, Chile, España, México, Portugal y Uruguay a subir a su perfil personal de TikTok un vídeo, interpretando una canción propia y original y etiquetándola con el hashtag #loudertogether. La iniciativa ha superado todas las expectativas de participación ya que en pocas semanas se recibieron más de 3.500 vídeos de candidatos de los 7 países.

Los encargados de seleccionar a los mejores talentos fueron, además de Omar Montes, cabeza visible a nivel global y de España de esta iniciativa, el dj Tommy Muñoz en Argentina; el rapero Xama en Brasil; el cantante Augusto Schuster en Chile, Dulce María del grupo RBD en México, el compositor Pedro Gonçalves en Portugal, y el cantautor Faculto Balta en Uruguay. Estos artistas seleccionaron a los mejores en cada país, entre las miles de propuestas de calidad que se recibieron. Finalmente, los ganadores fueron Mora de Argentina, Onofre de Brasil, Jesús Tejada de España, Yozi de México y Guadi de Uruguay.

El premio del concurso consistió en un viaje a Barcelona, donde los cinco jóvenes se reunieron para, en menos de una semana, componer juntos una canción y grabar un videoclip. Para ayudarles a sacar el máximo provecho de esta experiencia, Santander les proporcionó toda la ayuda necesaria: trabajaron con la productora White Horse, casa de artistas tan relevantes para la Gen Z como Duki, Peso Pluma, Nathi Peluso, Bizzarap o Amaia en sus Gallery Sessions y contaron con el talento creativo de la agencia DAVID Madrid.

Para los jóvenes artistas, esa semana fue también la ocasión para conocer desde dentro estudios de grabación donde trabajan algunos de los artistas más apreciados por su generación. El grupo se reunió por primera vez en el Angel Sound, el estudio catalán en el que Rosalía grabó “El mal querer” y parte de “Motomami”. También viajaron a Madrid, donde pudieron trabajar en los clásicos estudios Metropol, en los que han producido sus discos artistas como C Tangana, Sebastián Yatra o Aitana entre otros. Allí, los miembros de la banda tuvieron la oportunidad de reunirse con el artista español y estrella de TikTok Omar Montes y con varios productores y recibir importantes consejos para sus futuras carreras musicales.

La canción y el videoclip, frutos de esa intensa semana de trabajo, ya están disponibles en TikTok. Además, próximamente se publicará en esa misma red un documental sobre la experiencia de los miembros del grupo durante su semana en España, profundizando en los obstáculos que han tenido que superar para crear su primer tema, así como en sus sueños y sus ambiciones.

Facilitar el primer paso

El concurso ha permitido el nacimiento de esta nueva banda llamada LoudT, que encarna la voluntad de Banco Santander de conectar con la Gen Z, poniendo en valor su gen creativo y colaborativo y animándolos a dar el primer paso para conseguir lo que se propongan. Esta ha sido la base de la iniciativa.

Así lo explica Nathalie Picquot, directora global de Corporate Marketing, Brand Experiencie y Digital Engagement de Banco Santander: “El contacto de la marca con el grupo fue genuino y enriquecedor para todos. Para ser auténtico tenía que ser algo 100% suyo. Creado y liderado por los mismos GenZetas. Nosotros les hemos dejado trabajar y componer como lo hacen en redes sociales, con absoluta flexibilidad y libertad. Nuestra función era impulsar ese primer paso para conseguir sus sueños, facilitar la oportunidad de crear una banda, de hacer suyo el momento de componer una canción y que sean ellos los protagonistas. Ahí está el propósito del Santander, acompañar e impulsar a nuestros clientes para conseguir lo que ellos quieren, entendiendo dónde debemos estar en la vida de nuestros clientes y dónde podemos aportarles valor”.

Un mensaje que refleja la filosofía del banco, expresada en su renovado claim “Es el momento”, que se ha lanzado ya en los principales países en los que opera el grupo y que encarna la ambición de Santander de ser un facilitador para que sus clientes cumplan sus sueños, que den el primer paso, aunque pueda parecer complicado, que emprendan, potencien su talento y consigan todos los logros que se propongan.

Santander y la música

La música es una de las palancas que Santander utiliza para comunicarse y relacionarse con sus clientes y no clientes, especialmente con los jóvenes, en muchos de los países en los que opera. Por ejemplo, en España Santander SMusic, en solo un año, se ha convertido en la plataforma de referencia musical integrando en un único espacio las preventas de los mejores cantantes nacionales e internacionales, además de un completo ecosistema de contenidos exclusivos con sesiones únicas, artículos, podcasts, sorteos de experiencias, etc. que ofrecen a los clientes españoles de Banco Santander un oferta no financiera muy completa solo por ser cliente Santander.