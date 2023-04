Cómo utilizar las redes sociales para atraer más clientes a tu restaurante

El marketing de restaurantes ya no es ninguna novedad. Un gran número de negocios hosteleros han convertido las redes sociales en su escaparate digital, publicando en estas plataformas sus platos más emblemáticos o momentos más épicos. Sin embargo, Instagram ya no es lo que era hace cinco años y el algoritmo se ha convertido en el gran villano de una historia en la que los hosteleros no consiguen convertir a sus seguidores en clientes.

En este artículo del blog, expondremos las principales claves para que consigas posicionarte en redes sociales y, en consecuencia, atraigas a nuevos clientes a tu restaurante.

Trabaja una estrategia de marketing de contenidos en redes sociales

El 90% de los restaurantes cometen los mismos fallos a la hora de gestionar sus perfiles de redes sociales: no tienen estrategia y tampoco cuidan la calidad de material que publican. Estas dos incidencias son la sinopsis de una trama con un final poco alentador. Para revertir esto, queremos ayudarte con tu estrategia de marketing de contenidos en redes sociales.

Define tu propia voz: claim

Diferenciarse de la competencia es el primer paso para llamar la atención de los usuarios de tus redes sociales y captar nuevos clientes. Para ello, es importante que delimites tu público objetivo y tengas en cuenta las características de tu negocio. Una forma atractiva de describir tu proyecto es a través de un claim publicitario. Una breve frase que te defina de una forma creativa y que te ayude a posicionarte en la cabeza de los usuarios.

Este claim se convertirá en el hilo conductor de tus redes sociales. Por tanto, tiene que ser coherente con el mensaje que quieres que tus clientes reciban de tu negocio.

Trabaja el calendario editorial

Para alcanzar el objetivo de atraer nuevos clientes, establece un plan de acciones a través de un calendario editorial de redes sociales. Apóyate en tu nuevo claim y determina diferentes tipos de publicaciones que aporten valor a tus clientes en el periodo del mes siguiente: sorteos, fotografías de platos o del local, momentos con el equipo, etc. Cada tipo de publicación tiene que estar ligado a un objetivo, de la misma forma que cada personaje en una historia tiene una misión.

Respecto a los formatos, te recomendamos que grabes vídeos para Reels y que priorices los carruseles a las fotografías individuales. Estos contenidos tienen un mayor alcance y te permitirán posicionar mejor tu perfil. En este punto, utiliza audios en tendencia en tus Reels para que tu contenido llegue a un mayor número de usuarios.

Invierte en tus redes sociales

La frase de “lo barato sale caro” podría ser fácilmente aplicable a la gestión que muchos hosteleros realizan en las redes sociales de sus negocios. Las fotografías son un ejemplo de ello. En muchos casos, podemos ver perfiles de Instagram con fotografías de mala calidad que no han sido correctamente enfocadas o de platos con un aspecto muy poco apetecible. Este contenido genera una mala imagen en el negocio y en la percepción de la calidad de los productos que se podrían consumir en el local.

Invertir en una sesión fotográfica profesional te permitirá potenciar el valor de todos los aspectos de tu restaurante: local, comida, bebida, cocinado, etc. Además, te ayudará a llamar la atención de los usuarios en tus redes sociales y mejorar tu imagen de marca.

Otro tipo de inversión que te ayudará a atraer nuevos clientes es la de las promociones en Instagram. Se trata de una acción en la que pagas para que tus publicaciones sean vistas por un mayor número de usuarios y, de esta forma, el algoritmo detecte tu contenido como de interés, posicionando así tu perfil.

Fomenta la participación de los usuarios

El éxito de una buena gestión de redes sociales no solo depende de la persona que crea el contenido en tus cuentas sino también de la interacción de tus seguidores. Otorga a tus usuarios un rol más “activo” en el que puedan participar en juegos mediante stories interactivos, sorteos, descubran promociones, etc.

Tal y como puede ocurrir en una trama sentimental a distancia, tendrás que construir relaciones de calidad con tus usuarios para que ellos confíen en el producto que les quieres ofrecer y decidan romper la barrera de la pantalla para consumirlo. El social selling es una metodología que utiliza las redes sociales para conectar y fomentar la conversación con tus clientes potenciales, con el objetivo de establecer relaciones de confianza y guiarlos en su proceso de compra.

Convierte a tus clientes en seguidores de redes sociales

Puede que estes invirtiendo todos los esfuerzos en llevar a tus seguidores a tu restaurante, pero ¿estás dirigiendo a los comensales a tus redes sociales? Contar con una comunidad digital de calidad en redes sociales te permitirá estar presente en el día a día de las personas a las que les interesa tu producto. De esta forma, aumentarás las posibilidades de que estos quieran volver a visitar tu restaurante.

Una fórmula para convertir a los clientes de tu restaurante en seguidores es incorporar un QR impreso en las mesas o en el local que redirija al perfil de Instagram. Además, puedes crear promociones exclusivas para las personas que te siguen en redes sociales. En este punto, es importante que formes a tu personal para que recuerde las promociones a los nuevos clientes y les invite a compartir contenido etiquetando la cuenta del restaurante.

Como hemos visto en un inicio, el marketing de restaurantes no es ninguna novedad, o quizás sí. Su forma ha cambiado y es preciso adaptase a las nuevas necesidades del algoritmo para no convertirnos en un mero figurante. Disponer de una estrategia de social media desde los departamos de Comunicación y Marketing te ayudará a atraer clientes a tu restaurante, diferenciándote de la competencia y posicionándote en la mente del consumidor.