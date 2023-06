La inversión publicitaria en redes sociales ya representa el 33,9% del total de gasto en el área digital

Las redes sociales atraen al 42% del tráfico hacia el comercio electrónico y un 17% de las compras se hacen a través de ellas. El 59,4% de la población mundial usa redes sociales. Hay 4.760 millones de usuarios de redes sociales (el 94,9% de la población internauta).

OBS Business School acaba de publicar el informe Redes Sociales: estado actual y tendencias 2023, dirigido por el profesor Santiago Giménez. Su propósito es proporcionar una visión completa y actualizada del mundo de las redes sociales, su impacto en diferentes aspectos de la sociedad como la comunicación, la cultura, el comercio y la política; examinar las preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad, la desinformación y el ciberacoso y explorar las innovaciones tecnológicas y las tendencias futuras.

Las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad, han revolucionado la forma en que nos comunicamos, interactuamos, consumimos información y participamos en asuntos sociales y políticos. Sin embargo, también han hecho que surjan desafíos como la propagación de desinformación, la polarización de opiniones y la invasión de la privacidad.

Desde su aparición se han ido produciendo fusiones entre diferentes empresas del sector, generando una gran preocupación sobre el dominio y el control de datos en manos de unos pocos actores principales. Se trata de un mercado altamente competitivo y en constante evolución donde es imprescindible la innovación continua para adaptarse a las demandas cambiantes de los usuarios, mientras que nuevos actores y tendencias emergentes aportan diversidad y desafían el statu quo. La monetización a través de la publicidad sigue siendo una fuente clave de ingresos, y ya son varias las redes sociales que cotizan en bolsa (Meta, Linkedin, Twitter, Snap, Pinterest, Youtube).

El perfil de los usuarios en RRSS

Aproximadamente 5.160 millones de personas tienen conexión a Internet, de las cuales 4.760 millones son usuarias de redes sociales (el 94,9% de la población internauta). Esta cifra crece un 3% anualmente y ya supone el 59,4% de la población mundial. La mayoría de los usuarios se encuentran en los países occidentales y en Asia; de hecho, el norte de Europa es la zona que hace un mayor uso (el 83,6% de los internautas), Europa central y occidental un 83,3%, y América del norte un 73,9%. Un 53,7% de los usuarios de las redes son hombres, mientras que un 46,3% son mujeres, y la gran mayoría se encuentra entre los 20 y 39 años.

El tiempo medio diario invertido en redes sociales es de 2 horas y 31 minutos y va en claro aumento, aunque las estadísticas cambian de acuerdo con la edad y el sexo: las mujeres de 16-24 años lideran el uso diario de redes sociales con un tiempo promedio de 3 horas y 11 minutos al día.

Las plataformas más utilizadas del mundo

Facebook sigue siendo la plataforma social más utilizada del mundo, sin embargo, YouTube está cerrando la brecha rápidamente con un crecimiento de su audiencia dos veces mayor (2,510 millones de usuarios activos). La tercera plataforma más utilizada es Whatsapp, seguida de Instagram, cuya audiencia ha aumentado más de un 35,3% (522 millones de usuarios). Tik Tok también cuenta con un 5,1% más de usuarios que el año pasado, un rápido ascenso que se debe a su popularidad entre los millenials y la Generación Z. Sin embargo, esta es una red bajo la lupa de diferentes estados por la gran cantidad de datos que acumula, algo que, en manos de determinados países, podría ser un problema. De hecho, los Países Bajos están limitando su uso a ciertos empleados gubernamentales. Santiago Giménez opina: “Es verdad que la mayoría de las redes sociales realizan la misma práctica, pero al ser occidentales parece haber menos preocupación sobre como utilizan los datos”. TikTok, además, ha sido criticada por su gran potencial para generar adicción.

Por su lado, China ha bloqueado Facebook, Instagram y Twitter y, aunque no están prohibidas, el acceso a dichas plataformas no se realiza de la manera normal. Se trata de una guerra económica y política que pone en evidencia la fuerza y el potencial que tienen hoy en día las redes sociales, muchas veces utilizadas como herramientas para la organización, movilización y difusión de causas sociales y políticas, como ocurrió durante la Primavera Árabe o el movimiento Me Too.

Las tendencias de Redes Sociales más importantes a tener en cuenta

Las redes sociales atraen al 42% del tráfico hacia el comercio electrónico y un 17% de las compras se hacen a través de ellas. Por eso la tendencia es integrar en la propia red funciones de comercio electrónico para permitir a los usuarios comprar productos sin tener que acceder a otros sitios.

Otras tendencias actuales son la publicación de contenido efímero, el creciente uso del vídeo, la personalización y la integración de filtros de realidad aumentada. La realidad virtual se está desarrollando rápidamente y se espera que se integre más en las redes sociales, lo que permitiría a los usuarios sumergirse en entornos virtuales compartidos. Pero, sin duda alguna, el cambio que más marcará las redes en el futuro será la incorporación de IA, especialmente para la atención al cliente y la interacción con los usuarios. Se espera que los sistemas de IA puedan generar contenido de manera autónoma, lo que tendría un impacto significativo en la producción de contenido y la forma en que se consume. Además, la participación y la creación de contenido por parte de los usuarios seguirá siendo una tendencia clave, ya que las plataformas lo fomentarán y alentarán el intercambio de experiencias personales.

Se espera que, más allá de las plataformas grandes y ya establecidas, aparezcan redes sociales más especializadas y centradas en comunidades específicas, redes de nicho que atenderán a intereses y pasiones particulares, brindando a los usuarios una experiencia más enfocada y personalizada.

Los ingresos de las RRSS

Las redes sociales generan ingresos a través de la publicidad, las colaboraciones con marcas, la promoción de productos y servicios y la venta de datos. La inversión en redes sociales ya representa un 33,9% del total de gasto publicitario en el área digital.

Si bien en 2022 esta inversión fue de 226.000 millones de dólares, con un crecimiento del 6,9%, (1,78 miles de millones de dólares en España y un crecimiento del 0,7%), se prevé que en 2024 la inversión global supere los 300.000 millones de USD, un 33% más que en 2022. Redes sociales como Meta son las que dominan el mercado publicitario con un 45% de cuota de mercado.

Por otro lado, cabe destacar que en 2022 se gastaron más de 27,51 miles de millones de dólares (un incremento del 4,6%) en el mundo en publicidad de influencers. En España esta cifra fue de 271 millones, con un crecimiento del 5,1% respecto al año anterior.

El informe prevé una mayor regulación y responsabilidad en el mundo de las redes sociales, donde primen la privacidad y la seguridad de los usuarios. El equilibrio entre la innovación, la responsabilidad y el bienestar de los usuarios será fundamental para determinar el futuro camino.