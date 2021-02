El 80% de los españoles usan diariamente las redes sociales impulsadas por el masivo uso de dispositivos móviles

Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, y We Are Social, agencia creativa especializada en social media, han publicado Digital 2021, la décima edición del informe anual que recoge las principales tendencias digitales y el uso que hacen los usuarios de Internet en todo el mundo.

Una de las principales conclusiones de Digital 2021 se refleja en el aumento significativo de los usuarios de Internet y de redes sociales en los últimos 12 meses. Según el informe, ahora hay 4.200 millones de usuarios de redes sociales, lo que representa un crecimiento interanual de más del 13% (490 millones de usuarios nuevos). En este sentido, cada segundo hay 15 nuevos usuarios que se registran diariamente en estas plataformas.

El 2020 pasará a la historia por ser el año en el que se vivió una pandemia global y gran parte del mundo pasó mucho tiempo sin salir de casa, por lo que hemos empleado más tiempo conectados. Tanto es así, que los datos arrojados en el informe señalan que en España, los usuarios de Internet, casi 43 millones, se pasan una media diaria de 6 horas y 11 minutos navegando por la Red, y el 80% se conectan cerca de 2 horas diarias a sus perfiles de redes sociales.

"Cada vez más, los consumidores se conectan con las marcas de la misma manera que lo hacen con sus amigos y familiares, a través de aplicaciones de redes sociales y de mensajería", explica Tom Keiser, CEO de Hootsuite. "La pandemia sólo ha acelerado este cambio, e incluso las marcas rezagadas ahora se están moviendo hacia las interacciones en Internet". añade.

El informe elaborado por Hootsuite y We Are Social destaca la expansión del uso de las plataformas sociales: el 45% de los usuarios de entre 16 y 64 años busca información sobre marcas en las redes sociales y el 40% las utiliza con fines laborales.

"Proporcionar la perspectiva global sobre la demografía y los patrones de uso en estas plataformas ayuda a nuestros clientes a enfocar sus estrategias digitales y a conectar con su audiencia de la manera más relevante y auténtica", explica Keiser.

En España, casi el 90% de los usuarios de Internet utilizan WhatsApp diariamente, lo que la convierte en la red social más usada en nuestro país. Le siguen YouTube (89,3%), Facebook (79,2%) e Instagram (69%).

Por su parte, Alberto Pachano, Manager Director de We Are Social España, señala que "después de un año de pandemia el cambio que ha supuesto la COVID-19 en las conductas de los usuarios digitales ya es evidente. Todas las plataformas han aumentado su penetración, su tiempo de uso, y su base de usuarios; el e-commerce ha ganado usuarios de forma recurrente; el audio como plataforma se ha disparado y el uso del entretenimiento online aumenta más rápido que muchas otras cosas: gaming, streaming, noticias, etc". Además, dice que "la perspectiva para 2021 es de mucho crecimiento continuado, con nuevas respuestas a nuevas situaciones, y a la vez con una búsqueda de poder volver a lo que ya conocíamos".

Datos de Digital 2021 en España:

Casi 43 millones de españoles son usuarios de Internet y emplean una media diaria de 6 horas y 11 minutos navegando por la web. Además, casi el 94% accede a la Red a través de un dispositivo móvil.

En cuanto a los navegadores que prefieren los españoles se encuentran Chrome (72%), Safari (14%) y Firefox (5%).

El 99% de los usuarios españoles utiliza el navegador convencional para sus búsquedas online, el 42% usa las redes sociales para buscar información de marcas y un 35% utiliza las búsquedas por voz.

Sobre los contenidos que más consumen los españoles, el 95% ve vídeos online, el 62% escucha música en streaming y el 46% escucha podcasts cada mes.

Más de 37 millones de personas usan las redes sociales, lo que supone un 80% de la población española, además, acceden a ellas a través de dispositivos móviles (98%) y pasan una media diaria de 1 hora y 54 minutos en ellas.

Las redes sociales más utilizadas por los españoles son WhatsApp y YouTube, con un 89,5% y un 89,3% respectivamente, y Facebook (79%). En la cola del ranking encontramos a Tumblr y Badoo (11%), WeChat (12%) y Telegram (17%).

En España hay más de 54 millones de líneas móviles, lo que supone un 116% de la población total. Un 17% son de prepago y un 83% de contrato. Además, la velocidad media de conexión móvil es de 48.96 Mbps.

Las aplicaciones de chat (96%), las aplicaciones de redes sociales (95%) y las aplicaciones de vídeo y entretenimiento (81%) son las más utilizadas por los españoles.

Por otro lado, el 57% de los usuarios ha hecho videollamadas, un 53% ha usado o escaneado códigos QR y el 34% ha visto contenido televisivo desde su teléfono móvil el último mes.

Además, el 82% de los españoles juega a videojuegos desde cualquier dispositivo, mientras que el 60% lo hace desde el smartphone y el 39% desde un ordenador.

En cuanto al comercio electrónico, el 79% de los españoles asegura que ha hecho una compra online desde cualquier dispositivo en el último mes, y el 42% lo ha hecho desde un teléfono móvil. En cuanto a las categorías de compra, la alimentación y el cuidado personal es la que más ha aumentado respecto al año anterior, seguida de la música digital y muebles y accesorios. El gasto en viajes y alojamientos se ha visto reducido en un 52% respecto al año anterior.

Algunas cifras destacadas del informe Digital 2021 a nivel global: