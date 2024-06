Millennials y Gen Z: cómo el hype en redes sociales transforma sus vacaciones

El fenómeno del "hype" en redes sociales ha transformado significativamente la manera en que los Millennials y la Generación Z planifican y disfrutan sus vacaciones. Las plataformas como Instagram y TikTok desempeñan un papel crucial en este cambio, ya que están llenas de imágenes y videos atractivos que muestran destinos exóticos y experiencias únicas. Estas publicaciones no solo inspiran a los usuarios a visitar lugares específicos, sino que también crean una especie de competencia amistosa para replicar esas experiencias y compartirlas con sus propias redes.

El miedo a perderse algo, conocido como FOMO (Fear of Missing Out), es un motor poderoso detrás de la decisión de muchos jóvenes de viajar. Al ver a sus amigos, influencers y celebridades visitar destinos populares, los Millennials y la Generación Z sienten la presión de no quedarse atrás y de vivir esas mismas experiencias. Este fenómeno puede hacer que ciertos destinos se vuelvan extremadamente populares en un corto período de tiempo, a menudo superando su capacidad para manejar grandes cantidades de turistas.

Desde hace ya varios años, las redes sociales han adquirido un papel crucial en la toma de decisiones de los consumidores de cara a adquirir productos de todo tipo. Ropa, cosméticos, pequeños electrodomésticos… Y, por supuesto, viajes. A día de hoy, los usuarios utilizan plataformas como Instagram o TikTok, para inspirarse de cara a encontrar actividades y destinos para sus vacaciones. Sin embargo, en ocasiones, el bombardeo constante de contenidos relacionados con experiencias únicas o destinos idílicos genera un estrés considerable entre los usuarios de canales como Instagram, TikTok o YouTube. Sobre todo en aquellos millennials y jóvenes de la Gen Z, que están revirtiendo el tradicional customer journey del sector turístico poniendo en primer lugar las actividades que van a hacer en el destino, pues lo consideran la parte primordial de cualquier viaje.

En este sentido y tras el lanzamiento de su nueva campaña televisiva dirigida a satisfacer las expectativas de los millennials y la generación Z, Ismael García, Chief Marketing Officer de Civitatis, destaca como “las redes sociales han cambiado los hábitos de consumo a nivel global, pero especialmente en el turismo. Ahora mismo, el 71 % de los usuarios utilizan plataformas como Instagram o TikTok como nuevos buscadores para inspirarse y comprar en base al hype que estas le generan. El porcentaje es aún mayor si hablamos del sector travel. Hype, FOMO… Estos conceptos pueden conducir a la insatisfacción y provocar ansiedad, pero a su vez generan expectación".

Este cambio en el comportamiento de los consumidores, que se debe en mayor medida a la gran inmersión tecnológica en la que nos encontramos, refleja una tendencia creciente hacia la búsqueda de contenido visual más rápido y recomendaciones para organizar sus viajes. De hecho, Instagram es el rey de los buscadores por detrás del habitual, Google. Antes de la pandemia, Instagram la utilizaba un 17,4 % para encontrar sus destinos preferidos, mientras que en la actualidad ya se sitúa como la aplicación por excelencia con un 42,3 %, tal y como aseguran datos de la agencia.

La influencia de las redes sociales en la forma en que se valoran y seleccionan los productos turísticos.

Las reseñas y recomendaciones de influencers y bloggers de viajes tienen un peso considerable en la planificación de las vacaciones. La autenticidad percibida y la conexión personal que estos creadores de contenido tienen con su audiencia hacen que sus opiniones sean muy influyentes. Los seguidores confían en sus consejos sobre dónde ir, qué hacer y cómo obtener la mejor experiencia posible. Esto puede llevar a la creación de itinerarios de viaje basados casi exclusivamente en lo que han visto en redes sociales, en lugar de en guías de viaje tradicionales o recomendaciones familiares. De hecho, muchas empresas turísticas han comenzado a integrar estrategias de marketing de influencers en sus campañas, reconociendo la capacidad de estos creadores de contenido para moldear opiniones y tendencias.

El impacto de las redes sociales también se extiende a la manera en que los Millennials y la Generación Z documentan sus propios viajes. La búsqueda de la foto perfecta para Instagram o el video viral para TikTok puede convertirse en una parte central de la experiencia de viaje. Esta necesidad de crear contenido atractivo puede, a veces, eclipsar la propia experiencia de disfrutar el momento y sumergirse en la cultura local. Sin embargo, también puede llevar a los viajeros a explorar lugares menos conocidos en busca de escenarios únicos que aún no han sido ampliamente compartidos en línea.

La psicóloga experta en autoestima y relaciones, Rosa Malospelos, aconseja “reencuadrar las expectativas” ante este fenómeno que lleva produciéndose durante estos últimos años a través de las redes sociales: “Es importante recordar que las vacaciones son una oportunidad para relajarse y fortalecer las relaciones interpersonales.

En el ámbito de la sostenibilidad, las redes sociales también están impulsando un cambio hacia un turismo más responsable y consciente. Los viajeros están cada vez más preocupados por el impacto ambiental y social de sus viajes, y buscan opciones que reflejen estos valores. Las campañas de concienciación y las narrativas sobre turismo sostenible proliferan en Instagram, TikTok y YouTube, educando a los consumidores y promoviendo prácticas de viaje más éticas.

Lo que es indudable es que el "hype" en redes sociales ha cambiado profundamente la manera en que los Millennials y la Generación Z abordan sus vacaciones, desde la planificación hasta la experiencia misma. Las redes sociales no solo inspiran y motivan estos viajes, sino que también moldean las expectativas y comportamientos de los viajeros jóvenes en una era donde la visibilidad y la validación digital son fundamentales.