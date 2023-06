La deriva de la publicidad online en formato video: un modelo en riesgo de autodestrucción

La publicidad en video en línea ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiéndose en una poderosa herramienta para las marcas en su búsqueda de alcanzar a una audiencia global. Sin embargo, a medida que esta forma de publicidad evoluciona, también se está desviando peligrosamente de su curso original. En lugar de aprovechar las ventajas del medio digital, la publicidad en video en línea está copiando cada vez más el modelo de la publicidad televisiva, lo cual está llevando a una saturación de anuncios intrusivos, repetitivos, reiterados y de mayor duración.

A pesar de la publicidad en el formato de video online ha ganado popularidad, muchas marcas han preferido seguir apostando por la televisión en sus estrategias publicitarias. Sin embargo, esto ha llevado a una adopción ciega del modelo televisivo sin considerar las particularidades del entorno digital.

Una de las principales consecuencias de esta deriva de retorno hacia el modelo televisivo es la creciente saturación de anuncios en los videos online. Los usuarios se enfrentan a anuncios antes, durante e incluso después de ver el contenido deseado. Esta invasión constante de anuncios dificulta la experiencia de los usuarios y puede generar rechazo hacia las marcas que se anuncian. Además, la repetición excesiva de anuncios, incluso en la misma sesión de visualización, contribuye a la fatiga publicitaria y disminuye la efectividad de los mensajes.

La creciente duración de los anuncios se presenta como otro aspectos problemáticos de la publicidad en videos online. Mientras que en la televisión los anuncios suelen tener una duración estándar, en internet no existen restricciones claras, lo que está llevando a la proliferación de anuncios más largos. Los usuarios se ven obligados a esperar cada vez más tiempo para acceder al contenido deseado, lo que puede generar frustración y disminuir la retención de información publicitaria.

No son pocos los estudios que ponen de manifiesto este rechazo generalizado por los anuncios publicitarios online en formato video. Según un estudio de la empresa Hubspot, el 64% de los usuarios en línea no ven anuncios en video porque los consideran molestos. Otro estudio IAB Spain y Elogia encontró que el 47% de los usuarios en línea no ven anuncios en video porque son irrelevantes. Otros datos relacionados indican que solo el 6% de los internautas soportan este tipo de publicidad. El 94% restante directamente buscan la manera de ignorarlos, saltarlos o bloquearlos.