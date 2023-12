El triunfo de la marca Beckham: cómo el exfutbolista se convirtió en un icono global

David Beckham se retiró del fútbol hace ocho años, pero sigue siendo uno de los personajes más influyentes y reconocidos del mundo. Según los datos de Netflix, su serie fue vista por más de 50 millones de usuarios en su primera semana, y se estima que generó ingresos de alrededor de 200 millones de dólares.Según Olga Llopis, Socia Directora de Comuniza, agencia de branding, el éxito de Beckham se debe a una combinación de factores que ha sabido gestionar con inteligencia y coherencia. “Beckham ha construido una marca personal que se adapta a los cambios del mercado, que conecta con los valores de su público objetivo y que se diferencia de la competencia”, explica la experta.Uno de los aspectos más destacados de su marca es su capacidad para diversificar sus actividades y generar nuevas fuentes de ingresos. Además de su carrera deportiva en equipos como el Manchester United, el Real Madrid o el Paris Saint-Germain, Beckham ha desarrollado un imperio empresarial que abarca desde la moda, la belleza, el entretenimiento, la gastronomía o el deporte.

“Beckham no es solo futbol: algunos de sus proyectos más exitosos son su línea de ropa interior y fragancias con H&M, su colaboración con L’Oréal como embajador de Biotherm Homme, su productora de contenidos Studio 99, su equipo de fútbol Inter Miami o su cadena de pubs The Londoner”, explica Llopis. Y agrega: “él ha sabido aprovechar su imagen y su reputación para crear alianzas con marcas prestigiosas y lanzar sus propios negocios. Ha demostrado que tiene una visión estratégica y una capacidad de innovación que le permiten estar siempre a la vanguardia”.Otro de los elementos que definen la marca Beckham, y lo ha sabido mostrar en su serie documental, es su compromiso social y su faceta humana. El exfutbolista es embajador de buena voluntad de Unicef y participa activamente en diversas causas solidarias, como la lucha contra el sida, el cáncer o la pobreza. Además, Beckham muestra su lado más familiar y cercano a través de las redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana con su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, y sus cuatro hijos. “Beckham ha conseguido crear una conexión emocional con su audiencia, que le admira no solo por su talento, sino también por sus valores y su personalidad. Ha logrado equilibrar su faceta pública y privada, mostrando su lado más auténtico y genuino”, afirma la experta en comunicación y branding.

Así, la marca Beckham se ha convertido en un ejemplo de cómo crear una identidad de marca sólida y diferenciada, que aporte valor y genere confianza. “Crear una marca personal exitosa no es fácil, pero tampoco imposible. Se trata de tener una idea clara de lo que se quiere transmitir, de lo que se puede aportar y de lo que se espera conseguir. Y, sobre todo, ser fiel a uno mismo y a sus principios”, concluye Olga Llopis. La jugada maestra de fichar a Messi y el lanzamiento de su documental en Netflix El fichaje de Messi no solo supone un refuerzo de lujo para el Inter de Miami, sino también una estrategia de marketing brillante por parte de su CEO, David Beckham. El club, que debutó en la MLS en 2020, buscó aumentar su popularidad y prestigio tanto a nivel nacional como internacional. “La idea de Beckham ha sido fenomenal: Messi atrae a miles de aficionados, patrocinadores y socios al Inter de Miami, que se ha convertido en uno de los equipos más rentables y seguidos de la liga”, afirma Olga Llopis, Socia Directora de Comuniza. Pero el fichaje de Messi no es la única baza de ex futbolista: el lanzamiento de la serie documental en Netflix sobre su vida y carrera, titulada simplemente “Beckham”, cuenta con imágenes inéditas y testimonios exclusivos del exfutbolista y de su esposa, la diseñadora Victoria Beckham.

“La serie aborda los retos y las dificultades que ha tenido que afrontar Beckham, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y su sueño de crear un equipo de fútbol en Miami. Allí podemos ver cada paso que ha logrado dar en la construcción de su marca”, cuenta Llopis. Con el fichaje de Messi y el lanzamiento de su documental en Netflix, David Beckham ha demostrado que tiene una visión ambiciosa y una capacidad de innovación que le sitúan como uno de las personalidades más atractivas y prometedoras del momento. “Su visión estratégica y su capacidad de innovación le han permitido adaptarse a los cambios del mercado, conectar con los valores de su audiencia y diferenciarse de la competencia, convirtiéndose en un referente de niños y adultos a nivel mundial”, finaliza la experta en branding.