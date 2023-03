¿Hasta que punto la extensión y el nombre de un dominio web pueden influir en el SEO y el marketing en buscadores?

El 60% de los usuarios no le da importancia a la extensión de una web cuando navega a la hora de valorar si una página es fiable o no, aunque un 40% sí afirma confiar más en una web si tiene extensión ‘.com’ o ‘.es’

Según datos de un sondeo realizado de forma aleatoria en la calle por acens Part of Telefónica Tech, el 70% de los usuarios sondeados cree que el nombre de dominio y la extensión influyen en el posicionamiento web.

El dominio web es uno de los elementos fundamentales en la estrategia de posicionamiento SEO y marketing en buscadores de cualquier sitio web. Aunque en un principio pueda parecer que su importancia es secundaria en comparación con otros factores, la realidad es que el dominio puede llegar a tener un peso determinante en la consecución de buenos resultados en los motores de búsqueda. Asimismo, la extensión del dominio también puede influir en el SEO. En general, se considera que los dominios con extensiones genéricas (.com, .org, .net) tienen mayor peso que los dominios con extensiones territoriales (.es, .mx, .ar). No obstante, esto no significa que los dominios territoriales sean peores.

Las extensiones de dominio, como .com, .net, .org, etc., pueden tener diferentes connotaciones y asociaciones en función de la región y del tema en cuestión. A pesar de ello, el 60% de los usuarios no le da importancia a la extensión de una web cuando navega a la hora de valorar si una página es fiable o no, aunque un 40% sí afirma confiar más en una web si tiene extensión ‘.com’ o ‘.es’. Algunos incluso le cuestan recordar qué extensión usa la empresa para la que trabajan.

Sin embargo, pese a que la mayoría de los encuestados sabe de la relevancia del dominio para el SEO, sorprende que el 70% elegiría la extensión ‘.com’ a la hora de registrar un dominio, y sólo un 30% añadiría además el registro del ‘.es’. En este sentido cabe señalar cómo el registro de dominios ‘.es’ ha crecido en los últimos doce meses en 327.658 nuevos dominios, habiendo superado el pasado enero los 2 millones de dominios ‘.es’ activos según datos de Red.es.

Uno de los aspectos más relevantes en relación al dominio y su influencia en el SEO es la elección del nombre de dominio adecuado. Es decir, elegir un dominio que esté relacionado con el contenido de la página web y que contenga palabras clave relevantes para la temática que se trata. Por ejemplo, si se tiene una página web sobre recetas de cocina, lo ideal sería elegir un dominio como "recetasdecocina.com" o similar. De esta manera, se puede obtener una mejor indexación en los motores de búsqueda y mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Otro aspecto importante en relación al dominio es su antigüedad. Los motores de búsqueda valoran positivamente aquellos dominios que llevan más tiempo en línea y que cuentan con una mayor autoridad. Es decir, aquellos dominios que tienen una trayectoria y un historial positivo, son más valorados por los motores de búsqueda. Por tanto, es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de elegir un dominio para un nuevo proyecto, ya que un dominio antiguo puede ser una ventaja a la hora de posicionar el sitio web.

El dominio dice mucho de una empresa y abre muchas oportunidades de negocio, como explica Cecilia Moreano (Product Manager de Dominios en acens): “Recomendamos utilizar un dominio corto y fácil de pronunciar, ya que ayuda a recordarlo mejor y reduce las posibilidades de escribirlo mal. Un dominio en el que aparezca el nombre de la empresa o negocio refuerza la imagen de marca y favorece el posicionamiento SEO”.

Evidentemente, más allá de su extensión, las palabras clave en los nombres de dominios son una parte fundamental del SEO y pueden tener un impacto significativo en la visibilidad y el posicionamiento de un sitio web en los motores de búsqueda. Entre otros factores, los motores de búsqueda utilizan los nombres de dominios para entender de qué trata un sitio web y qué tipo de contenido ofrece. Si el nombre de dominio incluye palabras clave relevantes, es más probable que los motores de búsqueda clasifiquen el sitio web como relevante para esas palabras clave y lo muestren en los resultados de búsqueda correspondientes. De esta manera, incluir palabras clave en los nombres de dominios puede mejorar significativamente el posicionamiento de un sitio web en los motores de búsqueda.

Sin embargo, es curioso como la mitad de los usuarios sondeados no tiene claro qué es exactamente la extensión de un dominio. Este desconocimiento puede ser debido al hecho de que los usuarios no suelen tener registrado su dominio para usos particulares, como se extrae de las respuestas del sondeo. Sólo registran un dominio si lo necesitan por motivos laborales o para poner en marcha un negocio.