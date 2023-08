La Generación Z y la Inteligencia Artificial marcarán el rumbo del futuro del marketing digital

El futuro del marketing digital se encuentra en un punto crucial, y la clave para su evolución radica en la generación Z. La integración de la Inteligencia Artificial generativa está a la vuelta de la esquina, y se vislumbra como una fuerza disruptiva en prácticamente todas las industrias. En el ámbito del comercio electrónico, esta nueva tecnología ya está siendo empleada por editores y agencias para tareas como optimizar motores de búsqueda, desarrollar sitios web y redactar textos publicitarios.

Esta ola de transformación ha suscitado preocupaciones entre los jóvenes especialistas en marketing digital que están comenzando sus carreras. Temen que la IA generativa pueda relegarlos a la irrelevancia, ya que la tecnología es capaz de asumir muchas de las tareas que antes eran responsabilidad exclusiva de los profesionales del marketing digital.

Así lo pone de manifiesto en un reciente artículo de Forbes bajo el titulo “The Future Of Digital Marketing Is Up To Gen Z”, El futuro del marketing digital depende de la generación Z, donde se pone de manifiesto que las agencias de marketing ya están experimentando cambios en su estructura debido a la adopción de la IA generativa, y los especialistas en marketing digital están aprendiendo a trabajar junto a herramientas como ChatGPT y DALL-E.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, hay un grupo que se mantiene optimista y abierto a adaptarse: aquellos especialistas en marketing digital que reconocen que su industria siempre ha estado en constante cambio. Desde los albores de Internet, el comercio electrónico ha evolucionado con la optimización de motores de búsqueda, la integración de redes sociales y el marketing omnicanal. La clave del éxito para estos profesionales es mantenerse al tanto de los avances y aceptar la necesidad de aprender y adaptarse continuamente.

En el futuro, los programas universitarios de marketing digital deberán enfocarse en ofrecer cursos que reflejen los acontecimientos actuales y los rápidos avances tecnológicos. Los libros de texto tradicionales quedarán obsoletos, y los experimentadores de hoy serán los que escriban el panorama competitivo del mañana.

La próxima generación de especialistas en marketing digital encontrará su fortaleza en la creatividad y el juicio humano.

Aunque la inteligencia automatizada puede seguir estrategias y prácticas basadas en datos, la verdadera ventaja competitiva provendrá del ingenio y discernimiento únicos de los humanos. En este sentido, hay quienes defienden que la creatividad, las experiencias, los valores y el juicio son características esenciales que los robots no pueden igualar.

Es innegable que la inteligencia automatizada puede potenciar la creatividad humana y hacer que los especialistas en marketing digital sean más productivos que nunca. Los jóvenes profesionales comprenden los desafíos, pero también reconocen el valor de estas nuevas tecnologías para mejorar el ecosistema del marketing digital. De hecho, no son pocos los profesionales que no esconden su entusiasmo con el potencial de la inteligencia artificial para personalizar mensajes de marketing y mejorar las experiencias de los clientes.

A pesar de las incertidumbres sobre cómo las nuevas tecnologías transformarán el comercio electrónico y otras industrias, es alentador saber que los futuros especialistas en marketing están pensando de manera profunda sobre las limitaciones y posibilidades que traerán consigo. Los jóvenes son conscientes de los riesgos y beneficios de estas tecnologías emergentes, lo que les permitirá definir y establecer relaciones sólidas con ellas en el futuro.

En este sentido, Tina Mulqueen, profesora de comunicaciones estratégicas y CEO de la agencia Kindred PR, manifiesta su confianza en que la inteligencia artificial generativa redefinirá el enfoque de los especialistas en marketing en el uso del tiempo y se convertirá en un poderoso medio para la creatividad humana. El futuro del marketing digital está en manos de la generación Z, y su capacidad para abrazar el cambio y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías determinará la forma de las cosas por venir.

La relación entre la generación Z y la Inteligencia Artificial

La relación entre la generación Z y la Inteligencia Artificial es de vital importancia para el futuro del marketing digital y muchas otras industrias. Esta generación ha estado expuesta y ha interactuado con la tecnología de una manera que ninguna otra generación lo ha hecho antes. Son nativos digitales, lo que significa que se sienten cómodos navegando en entornos en línea, interactuando con redes sociales y utilizando aplicaciones y herramientas digitales para diversas tareas cotidianas.

Aquí es donde entra la Inteligencia Artificial. La IA ha experimentado un rápido desarrollo en los últimos años, y las capacidades de la IA generativa han comenzado a impactar diversas áreas, incluido el marketing digital. La IA generativa es una forma de inteligencia artificial que puede crear contenido, como texto, imágenes y videos, de manera autónoma, basándose en datos previos y patrones aprendidos. Esto tiene un enorme potencial para cambiar la forma en que se realiza el marketing digital y cómo se interactúa con los consumidores.

La generación Z está destinada a ser una fuerza impulsora en la adopción y la aplicación de la IA generativa en el marketing digital.

Esto es debido a su familiaridad con la tecnología y su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas herramientas digitales. Estos jóvenes crecieron en un entorno donde la tecnología estaba en constante evolución y, como resultado, son más receptivos a la adopción de nuevas soluciones tecnológicas y están dispuestos a experimentar con ellas.

La generación Z es además una audiencia clave para las estrategias de marketing digital, ya que representan una parte significativa de los consumidores más jóvenes y están influenciando en gran medida las tendencias y preferencias del mercado. La IA generativa puede ayudar a personalizar mensajes de marketing y crear experiencias digitales más atractivas y significativas para esta audiencia, lo que podría mejorar la eficacia de las campañas de marketing dirigidas a ellos.

De igual forma, la generación Z también se enfrenta a desafíos en este contexto. Como hemos mencionado anteriormente, algunos jóvenes especialistas en marketing digital de la generación Z pueden sentir temor de que la IA generativa amenace sus carreras al asumir tareas que antes eran realizadas exclusivamente por humanos. Sin embargo, la clave para la generación Z y para cualquier generación que se enfrente a la IA generativa es la capacidad de adaptarse y evolucionar con la tecnología.