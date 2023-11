Solo el 23% de los Profesionales del Marketing español usan First Party Data

El fin de las cookies no ha acelerado la apuesta de las empresas por los datos first y zero party, según el último estudio de Twilio, la plataforma de interacción con el cliente que potencia las experiencias personalizadas en tiempo real de las principales marcas actuales. El estudio revela que el 53% de los marketeros españoles no hace uso de este tipo de datos y hasta un 23% de ellos no sabe si hace uso de ellos o no.

Con el fin de las cookies en Google Chrome previsto para el primer trimestre del próximo año, es fundamental que las empresas comiencen a revisar su estrategia de datos para gestionarlos de la mejor manera posible. A pesar de ello, hasta un 49% de los encuestados afirma que el fin de las cookies no acelerará su compromiso con los datos de origen. Un claro contraste con el 28% que sí lo hará, y hasta un 22% dijo no saber qué impacto tendrá el fin de las cookies en su estrategia de marketing.

"Hoy en día, nos encontramos en una coyuntura crítica en la que la relevancia y el éxito en el marketing dependen en gran medida de la comprensión y la aplicación efectiva de estrategias basadas en datos de primera parte. A pesar de la falta de preparación por parte de muchas empresas y profesionales del marketing en este ámbito, tienen mucho margen de mejora", afirma Verónica Lumbreras, VP EMEA Flex en Twilio. "Sin el uso de first party data, en un mundo sin cookies, las empresas volarán a ciegas en lo que respecta a sus clientes y serán incapaces de ofrecer un compromiso personalizado con el cliente".

Inteligencia artificial y tecnologías para automatizar procesos

En cuanto a las herramientas de trabajo, el CRM es más utilizado por los profesionales del marketing españoles (26%) que el CDP (11%), y hasta un 20% de los encuestados afirma utilizar ambas plataformas, ya que el CRM proporciona una visión de 360 grados de cada cliente. La mayoría de los encuestados (41%) afirma que el uso de herramientas de automatización ha aumentado en su trabajo, y el 20% afirma haber visto una "reducción significativa" de costes debido a su uso.

La implementación de la IA promete ser un aliado en la automatización de procesos, ya que hasta el 60% de los profesionales del marketing creen que la IA mejorará la automatización de procesos, así como la eficiencia, reduciendo errores y acelerando la toma de decisiones. Además, más de la mitad de los profesionales del marketing (55%) cree que la IA también ayudará en los esfuerzos de personalización de las campañas.

"Los first party data son el bloque de construcción fundamental en la era actual de la personalización y la experiencia del cliente. Este tipo de datos nos da una visión directa y profunda de las preferencias, comportamientos y necesidades de nuestra audiencia, lo que nos permite ofrecer soluciones y servicios adaptados a cada individuo. Al aprovechar este recurso, no sólo reforzamos la fidelidad del cliente, sino que también impulsamos la innovación y el desarrollo de productos, garantizando que cada interacción sea relevante y significativa", concluye Lumbreras.