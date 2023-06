Premios a la Eficacia: XXV Aniversario de récord con 243 casos

Los Premios Eficacia, con 243 casos inscritos, un 6,1% más sobre la máxima cifra anterior (229 en 2022), alcanzan su máximo histórico en un año de celebración del XXV Aniversario.

La tendencia alcista en la inscripción de casos ya venía representada por los dígitos más altos conseguidos en 2022 y en 2017 (222), ratificándose, así, un año más, el interés de la industria publicitaria por demostrar lo que esta profesión es capaz de conseguir en resultados para la economía y la sociedad.

En total se han presentado 119 anunciantes y 146 agencias (un 3,4% y un 15,8% más, respectivamente). Además, este año se han sumado como nuevos: 37 anunciantes y 57 agencias.

El ranking de anunciantes por casos inscritos lo lidera IKEA con 9, seguida de McDonald`s con 8, de Diageo, KFC, Pernod Ricard, Promotur y SEAT con 7 y de Alsea, Campofrío e Hijos de Rivera con 6. En cuanto a las agencias, en cabeza se sitúa iProspect con 25, McCann con 24, Arena Media con 21, OMD y PS21 con 18, Havas Media y PHD con 17, BBDO & Proximity con 12 y Carat, Proximia Havas y TBWA con 11.

En cuanto al ranking de casos presentados por categorías, “Mejor Campaña Presupuesto Inferior a 250.000€ (Campañas Tácticas o de Producto/Servicio) registra 27; “Mejor Campaña de Producto/Servicio Existente”, 26; “Mejor Acción Táctica”, 24; “Estrategia más Original y Disruptiva”, 23; “Mejor Acción en Branded Content” y “Mejor Demostración de Propósito Social de Marca”, 21; “Mejor Campaña de Lanzamiento de Marca/Producto/Servicio” y “Mejor Campaña Integrada”, 20; “Mejor Campaña Internacional” y “Mejor Campaña Regional/Local”, 14; “Construcción de Comunidad y Audiencia Propia” y “Construcción de una Marca”, 13 y “Mejor Campaña de ONG”, 7.

Prácticamente todos los sectores con inversión publicitaria están representados en esta lista larga: administración, alimentación y bebidas, audiovisuales, automoción, belleza e higiene, distribución, entretenimiento, finanzas, fundaciones, juguetería, medios de comunicación, restauración, salud, seguros, telecomunicaciones, etc.

En palabras de la presidenta del Jurado Eficacia 2023, Sofía Rodríguez-Sahagún, Global Discipline head of Marketing, Digital Sales, Design and Behavioural Economics en BBVA, “lo más importante de los Premios a la Eficacia lo simboliza la utilidad y el beneficio con el que la comunicación de la marca llega a las personas, con el consiguiente avance económico y social en general”.

Jurado Eficacia 2023

El jurado, que ya desde hoy en su primera reunión ha comenzado a trabajar en el análisis de los casos acompañando a Sofía Rodríguez-Sahagún, está compuesto por otros catorce profesionales de la industria:

Cristina Barranco, Managing director, OMD Spain.

Borja Cameron, director de Marketing, ALSEA.

Raúl Cardos, fundador y presidente, Anónimo México / Jurado Internacional.

Carmen Fernández Alarcón, CEO, Havas España.

Concha Gabriel, adjunta Dirección, IMOP Insights / Representante I+A.

Sergio García, Strategy director, PS21 / Representante APG.

Luis Gómez, asesor senior, Iberdrola / Representante Club de Jurados.

Javier Gómez Blanzaco, director creativo ejecutivo inhouse y codirector del departamento de creatividad y branding, El Corte Inglés.

Elena Gris, directora de Marketing, Hyundai.

Jesús Ovejero, Managing director & Partner, Manifiesto.

José María Piera, chief client officer, Wunderman Thompson Spain.

Cristina Rey, CEO UM / Chief Transformation Officer Mediabrands.

Ana Robledo, directora de Marketing y Comunicación, Pikolin.

Kerman Romeo, head of Fame & Media Effectiveness, KFC España.

Co-Secretarios: Lidia Sanz, directora general aea y César Vacchiano, presidente & CEO

SCOPEN

Estos galardones suman ya un histórico de 3.807 casos inscritos, 816 trofeos entregados, 1.007 anunciantes, 619 agencias participantes y más de 260 jurados. El próximo 26 de octubre se celebrará la Gala de Entrega de Premios Eficacia 2023 en el Teatro Real.

Como acciones especiales para el 25 aniversario se editará el libro “Las campañas más eficaces de la publicidad española” e, igualmente, se trabaja en un “Informe de Tendencias en la Comunicación Comercial de la mano de IPSOS.

Patrocinadores y Colaboradores

A los patrocinadores CMVocento, JCDecaux, NewixMedia y Omnicom Media Group (OMG) se ha unido también, en esta edición, Jungle.

Colaboran con los Premios a la Eficacia la Asociación de Agencias de Medios (am), la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT), la Asociación Española de Planificadores Estratégicos (APG Spain), AUTOCONTROL, la Branded Content Marketing Association (BCMA), el Club de Creativos (c de c), e Insight + Analytics España (i+a).