Ocho grandes marcas de la Comunidad Valenciana compartirán sus casos de éxito en el ‘II Inspiration Day’ del Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM), con el apoyo principal de Pinchaaquí.es y la colaboración de Zenithbr, organiza la segunda edición del ‘Inspiration Day’ bajo el lema “Respira Mediterráneo, inspira conocimiento” con un programa inspiracional repleto de casos de éxito contados por los directores de marketing y comunicación de cuatro marcas de la Comunitat Valenciana: Ecolife, Dormitienda Timpers y Suterra y una mesa redonda sobre marketing internacional con la participación de Ivace Internacional, Porcelanosa, Vicky Foods, Zumex, y Germaine de Capuccini.

Celebrado a escasos metros del mar, en la sede de Zeus, en la Marina de València, los asistentes podrán escuchar las ponencias y compartir experiencias el 16 de noviembre a partir de las 17h. “Es muy importante generar este tipo de encuentros que nos permitan aprender de los casos de éxito de otras marcas como una forma de crecimiento y poner en valor que el Mediterráneo, y las marcas que hay detrás, tienen mucho para inspirarnos. Además, el aumento de socios y marcas cercanas a nuestra entidad en los últimos años hace que estos eventos sean cada vez más enriquecedores e interesantes” ha afirmado Marta Iranzo, presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo y directora de Nexia, quien será la encargada de dar la bienvenida al acto.

La jornada será conducida por José Manuel Selma, director de estrategia, marketing e innovación de IRCO y vicepresidente del CMM y arrancará con una breve introducción de Víctor Rodríguez, CEO de Pinchaaqui.es, quien explicará los beneficios de contar con una estrategia de marketing internacional para las marcas, ya que como ha señalado, “son muchos factores los que han provocado que cada vez más empresas vean fuera de nuestras fronteras una vía de crecimiento y expansión de sus negocios. Dentro de estas estrategias de internacionalización, el marketing se ha convertido en un aliado clave para alcanzar nuestros objetivos”.

La primera ponencia vendrá de la mano de Diego Soliveres, fundador y CCO de Timpers, que compartirá el caso de éxito ‘Timpers, la marca más normal del mundo’ para hablar de las estrategias de comunicación y marketing que ha seguido la empresa alicantina, dedicada a la fabricación de zapatillas. En segundo lugar, intervendrá Carolina Maset, International Brand Manager de Suterra, empresa valenciana líder en el control sostenible de plagas agrícolas con la charla ‘Guardianes del Paisaje. Cobranding para divulgar nuestro compromiso con la sostenibilidad’.

A continuación, tendrá lugar la mesa 'Retos de las estrategias de marketing internacional en 2023: la importancia de la marca' moderada por Cristina Villó, jefa del área de Internacionalización de IVACE Internacional, y que contará con las visiones de Alberto García, Head of Communications and Advertising de Vicky Foods, Judith Calzada, International Marketing director en Germaine de Capuccini, Silvia Pérez, brand and communications Manager en Zumex y Maoly Pérez, responsable de marketing de Porcelanosa Valencia.

Una mesa con grandes marcas que refleja que el tejido empresarial valenciano cobra cada vez más relevancia en nuestro país y fuera de él. Para Víctor Rodríguez, CEO de Pinchaaqui.es, “En España, año tras año la comunidad valenciana se consolida como uno de los territorios con una mayor internacionalización de su tejido empresarial. Detrás de estos datos hay evidencias que nos muestran una apuesta cada vez más firme por estrategias de marketing sólidas y ambiciosas que buscan proyectar nuestras marcas de forma global.”

Una vez finalice la mesa, se concluirá con las dos últimas ponencias que pondrán el broche final al encuentro: ‘Ecolife, gestión de marca 360. Viaje hacia la marca ingrediente’ a cargo de Fabricio Mancebo, Chief Brand y Creative Officer de esta firma dedicada a la producción de hilos ecológicos y sostenibles y la ponencia ‘Cómo llegar al alma del consumidor sin dejar de ser competitivos’ por parte de Mónica Duart, CEO de Dormitienda, empresa valenciana referente en equipos de descanso de España.

Las inscripciones para el ‘Inspiration Day’ pueden realizarse a través de la página web. Además, al concluir la jornada se celebrará un vino de honor para seguir inspirando conversaciones a orillas del Mediterráneo y fomentar el networking entre todos los profesionales presentes.

Sobre el Club de Marketing del Mediterráneo

La entidad inició su recorrido, bajo el nombre de Club de Marketing de Valencia (CMM), y dio el paso para denominarse Club de Marketing del Mediterráneo, con el objetivo de impulsar la vertebración de toda la Comunidad Valenciana. Actualmente, ya forman parte de este proyecto socios Individuales, socios Empresa, socios Patrocinadores y socios Primeras Marcas, repartidos entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana. El Club de Marketing del Mediterráneo se incorporó a la CEV en febrero de 2019.

A través de su oferta de actividades, eventos, reconocimientos, ponencias formativas, visitas a empresa, etc. ofrecen a sus asociados la posibilidad de inspirarse, relacionarse con profesionales del sector y fomentar la visibilidad del Marketing y de la marca personal y empresarial. El Club de Marketing del Mediterráneo es el perfecto punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunidad Valenciana.